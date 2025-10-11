  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: aspekt z Marsom lahko prinese nemir ali nepotrpežljivost

Proti večeru se Luna poveže z Merkurjem v harmoničnem trigonu, kar nam omogoča jasnejše izražanje čustev in misli.
Simbolična slika  FOTO: Sarayut Getty Images
Simbolična slika  FOTO: Sarayut Getty Images
Delo UI
 11. 10. 2025 | 18:30
3:03
A+A-

Jutrišnji dan prinaša bogato paleto energij, ki nas bodo vodile skozi čustveno introspekcijo in premišljeno komunikacijo. Luna se jutri že zgodaj zjutraj premakne v znamenje Raka, kar nas spodbuja k negovanju domačih vezi in globljemu povezovanju z našimi čustvenimi koreninami.

Luna v Raku nas obdaja z nežnostjo in občutljivostjo. Ta položaj nas opominja, da si vzamemo čas za družino, dom in vse, kar nam daje občutek varnosti. V teh trenutkih je pomembno, da se posvetimo tistim, ki jih imamo radi, ter ustvarimo prijeten in ljubeč prostor za vse.

V jutranjih urah Luna tvori napet aspekt z Marsom, kar lahko prinese nemir ali nepotrpežljivost. Namesto da se prepustimo konfliktom, je bolje, da to energijo usmerimo v konstruktivne dejavnosti. Morda je pravi čas za fizično aktivnost ali ustvarjalno delo, ki nam pomaga sprostiti odvečno energijo.

Proti večeru se Luna poveže z Merkurjem v harmoničnem trigonu, kar nam omogoča jasnejše izražanje čustev in misli. Ta aspekt spodbuja iskrene pogovore in reševanje nesporazumov. Če smo se v preteklosti izogibali težkim temam, je zdaj pravi trenutek, da jih naslovimo in razjasnimo.

Na planetarni ravni bomo jutri čutili vpliv Venere v Devici, ki se postavlja v opozicijo s Saturnom v Ribah. Ta aspekt poudarja napetost med našimi željami po popolnosti in realnimi omejitvami. V odnosih lahko naletimo na izzive, ki nas silijo, da uravnotežimo idealizem s praktičnostjo. Pomembno je, da se zavedamo svojih meja in se ne pustimo preveč obremenjevati z nerealnimi pričakovanji.

Hkrati Venera tvori trigon z Uranom v Dvojčkih, kar prinaša nepričakovane preobrate v naših socialnih stikih. Sprejemanje fleksibilnosti in odprtosti lahko vodi do osvežujočih izkušenj in novih povezav. Jutri je pravi čas, da se prepustimo spontanosti in dovolimo, da nas presenetijo nove možnosti.

Nedelja je dan, ki mu vlada Sonce, in simbolizira vitalnost, samoizražanje ter razsvetljenje. Sonce v Tehtnici poudarja harmonijo in ravnovesje, kar nas bo spodbujalo, da iščemo enakopravnost v naših osebnih in socialnih sferah. Jutrišnji dan je priložnost, da se osredotočimo na ustvarjanje notranjega in zunanjega ravnovesja.

Celestne konfiguracije nas jutri vabijo, da se poglobimo v svoje čustvene pokrajine, komuniciramo s pristnostjo in ostanemo odprti za nepričakovane priložnosti. Z uravnoteženjem naših ambicij z realnostjo in sprejemanjem nepričakovanega lahko navigiramo skozi jutrišnje energije z milino in vpogledom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Astrotheme.

Več iz teme

Zvezdni odsevastroastrologijahoroskop
ZADNJE NOVICE
20:38
Novice  |  Svet
NEKDANJIK PREDSEDNIK

Znano, kako se Biden bori z rakom, ki so mu ga diagnosticirali

82-letni demokrat, ki se je lani odrekel kandidaturi za ponovno izvolitev, je maja letos razkril, da je dobil raka.
11. 10. 2025 | 20:38
20:02
Novice  |  Nedeljske novice
UPANJE

V bolezni in preizkušnjah do življenjskih spoznanj

Na dobrodelnem večeru Ko življenje obrne smer so Tanja Žagar, Martin Golob in Alen Kobilica delili ganljive zgodbe o bolezni, izgubi in vztrajnosti, ki so jim dale novo moč in pogled na življenje.
11. 10. 2025 | 20:02
19:34
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN V ZRAKU

Poročil se je Jan Plestenjak! Novica udarila kot strela z jasnega

Da sta si obljubila večno zvestobo, kaže tudi sprememba priimka na Tadejinem profilu na Instagramu.
11. 10. 2025 | 19:34
19:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLICIJSKA OPERACIJA V TEKU

Groza na tržnici v Nemčiji: neznanec začel streljati, več ljudi je zadel

Napadalec je po incidentu, ki se je zgodil nekaj po 15. uri, pobegnil.
11. 10. 2025 | 19:13
18:30
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: aspekt z Marsom lahko prinese nemir ali nepotrpežljivost

Proti večeru se Luna poveže z Merkurjem v harmoničnem trigonu, kar nam omogoča jasnejše izražanje čustev in misli.
11. 10. 2025 | 18:30
18:02
Bulvar  |  Tuji trači
PO HUDI DIAGNOZI

Priljubljena Kate Middleton naj bi imela samo slabih 41 kilogramov

Princesa se v zadnjem času pojavlja v javnosti. Na slikah je videti dobro razpoložena, kar je zagotovo dober znak.
11. 10. 2025 | 18:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

To je nova realnost financiranja v Evropi

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki