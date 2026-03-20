Zvezdni odsev: bodimo previdni, da ne pretiravamo ali precenjujemo svojih zmožnosti

Jutrišnji dan, 21. marec 2026, nam prinaša bogato prepletenost energij, ki vodijo skozi preobrazbo in prizemljitev. Nebesna telesa bodo plesala v harmoniji, kar bo spodbujalo k notranji stabilnosti in novim začetkom. Luna, ki se bo ob začetku dneva nahajala v dinamičnem ovnu, že v zgodnjih jutranjih urah preide v znamenje bika. Ta prehod usmerja k stabilnosti in pozornosti na otipljive vidike življenja. Bikova energija nas spodbuja, da prizemljimo svoja čustva in poiščemo udobje v poznanem.

Luna jutri oblikuje več pomembnih aspektov z drugimi planeti, kar bo močno vplivalo na naše razpoloženje in odločitve. Jutranji kvadrat med Luno in Jupitrom lahko poveča naše čustvene želje in ambicije, zato bodimo previdni, da ne pretiravamo ali precenjujemo svojih zmožnosti. Kmalu zatem pa Luna v konjunkciji z Venero prinaša harmonijo in povečuje našo sposobnost ceniti lepoto okoli nas, kar bo blagodejno vplivalo na naše odnose in medsebojne interakcije. Dopoldanski kvadrat med Luno in Plutonom lahko na površje prinese globoko zakopana čustva, kar nam ponuja priložnost za preobrazbo in sprostitev notranjih napetosti. Popoldanski sekstil med Luno in Merkurjem bo ugoden za jasnejšo komunikacijo in izražanje občutkov, kar lahko olajša vsakodnevne pogovore in pomembne odločitve.

Jutri bo tudi izjemen dan zaradi vstopa Sonca v znamenje ovna, kar označuje pomladno enakonočje in začetek novega astrološkega leta. Ta prehod prinaša val sveže energije, ki spodbuja k novim začetkom in pogumnim korakom naprej. Merkurjev prehod v direktno gibanje bo izboljšal naše miselne procese in komunikacijo, kar je idealno za sprejemanje odločitev, ki so bile morda odložene. Večerni trigon med Marsom in Jupitrom ustvarja harmonično energijo, ki povečuje našo samozavest in nas spodbuja k drznejšim dejanjem. Ta aspekt podpira naše cilje z navdušenjem in optimizmom, vendar je pomembno, da svojo energijo uravnotežimo z disciplino, ki jo prinaša vpliv Saturna.

Sobota je tradicionalno dan, ki mu vlada Saturn, planet discipline, strukture in odgovornosti. Saturnov vpliv nas bo jutri spodbujal, da vzpostavimo nove strukture in prevzamemo odgovornost za svojo osebno rast. Izkoristimo prizemljeno energijo Lune v biku za stabilizacijo čustev in osredotočanje na praktične zadeve. Vstop Sonca v ovna vabi, da postavimo nove namere in pogumno stopimo naprej. S koncem Merkurjeve retrogradnosti je odličen čas za komunikacijo naših načrtov in sprejemanje premišljenih odločitev. Trigon med Marsom in Jupitrom spodbuja, da zaupamo svojim ambicijam in delujemo samozavestno, a ne pozabimo na disciplino, ki jo prinaša Saturn.

Skladnost z jutrišnjimi nebesnimi energijami nam omogoča, da plujemo skozi čustvene in duhovne tokove dneva s klariteto in namenom.

