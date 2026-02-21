Zvezdni odsev: bodite pozorni na kvadrat Lune s Plutonom

Nedelja, 22. februar 2026, prinaša bogato tkanino energij, ki vabijo k prizemljitvi, sprejemanju rasti in namernemu raziskovanju naših notranjih pokrajin. Luna jutri prehaja znamenje stabilnega Bika, kar poudarja pomen stabilnosti, čutnosti in povezanosti z materialnim svetom. Ta položaj spodbuja, da iščemo uteho v rutini in uživamo v otipljivih vidikih življenja. V jutranjih urah Luna tvori sekstil z Marsom, kar bo v naš dan vneslo motivacijo in odločnost, zato bo to odličen čas za začetek novih projektov ali telesne aktivnosti, saj nam energija Marsa daje dodatno moč in zagon. Kljub temu pa dan ne bo minil brez izzivov. V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori kvadrat s Plutonom, kar lahko premeša globoke čustvene vode ali sproži močnejše spopade. Ta aspekt nas poziva, da se soočimo s skritimi težavami in jih konstruktivno preoblikujemo. Proti večeru pa Luna tvori trigon z Venero, kar bo prineslo harmonijo in izboljšalo družbene interakcije. To je čas, ko lahko uživamo v prijetnih odnosih in najdemo mir v družbi ljubljenih.

Pomemben vpliv na jutrišnji dan ima tudi trigon med Venero in Jupitrom, ki se zgodi v popoldanskih urah. Ta ugoden aspekt povečuje občutke velikodušnosti, optimizma in širjenja v odnosih. To bo idealen čas za izražanje naklonjenosti in za dejavnosti, ki prinašajo veselje in rast. Mars, ki je pred kratkim vstopil v Vodnarja, prinaša val inovativne energije in željo po kolektivnem napredku. Ta tranzit nas spodbuja k drznim dejanjem, ki so v skladu z našimi ideali, ter k sodelovanju pri naprednih pobudah.

Nedelja je tradicionalno dan, ki mu vlada Sonce, simbol vitalnosti, samoizražanja in zavesti. Trenutno Sonce prehaja znamenje Rib, kar poudarja sočutje, intuicijo in duhovno povezanost. Ta kombinacija nas vabi, da sijemo svojo notranjo svetlobo skozi dejanja prijaznosti in zaupamo svojim intuitivnim vpogledom. Da bi kar najbolje izkoristili jutrišnje energije, se prepustite prizemljitveni energiji Lune v Biku z dejavnostmi, ki nudijo udobje in stabilnost. Trigon med Venero in Jupitrom nas spodbuja k odprtosti in velikodušnosti v odnosih, zato bo jutri idealen dan za povezovanje z ljubljenimi in izražanje hvaležnosti. Bodite pozorni na kvadrat Lune s Plutonom, ki lahko na površje prinese intenzivna čustva; uporabite to kot priložnost za osebno rast in preobrazbo.

S skladnostjo s temi nebesnimi vplivi lahko preživimo dan z milino in namenom, kar bo prispevalo k notranji harmoniji in pomenljivim povezavam z drugimi.

