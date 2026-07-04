Zvezdni odsev: bodite pozorni na retrogradnega Merkurja

Jutri, 5. julija 2026, nas bo nebo vabilo, da se poglobimo vase in sprejmemo transformativno rast, ki nam jo prinašajo zvezde. Luna se nahaja v občutljivih in intuitivnih ribah, kar povečuje našo sposobnost čutiti globlje čustvene tokove in se povezovati z nezavednim kolektivom. To je čas za ustvarjalnost, duhovne prakse in dejanja prijaznosti, ki nas povezujejo s sočlovekom. Luna v ribah ustvarja harmonično vez s Soncem v raku, kar prinaša čustveno ravnovesje in harmonijo med našimi zavestnimi nameni in podzavestnimi občutki. Ta vpliv lahko občutimo kot notranji mir in usklajenost, kar je idealno za negovanje odnosov in osebno dobrobit.

Jutri nas čaka tudi močan trigon med Marsom v dvojčkih in Plutonom v vodnarju. Ta aspekt spodbuja našo željo po transformaciji in globokem razumevanju, saj je naša mentalna agilnost na vrhuncu, kar nam omogoča, da se spopademo s kompleksnimi situacijami z lahkoto. To je pravi trenutek za pogovore, ki izzivajo status quo, in za iskanje smiselnih sprememb v našem življenju. Hkrati je Merkur še vedno retrograden v raku, kar nas spodbuja k razmisleku o naših čustvenih komunikacijah in ponovnem pregledu preteklih pogovorov. To ni čas za nove začetke v komunikaciji, temveč za introspekcijo in reševanje neizrečenih občutkov.

Jutri bo nedelja, dan, ki mu vlada Sonce. Sonce simbolizira vitalnost, samoizražanje in zavest. S Soncem v skrbnem raku smo poklicani, da se osredotočimo na dom, družino in čustveno varnost. Trigon med Soncem in Luno še dodatno poudarja to energijo, saj podpira dejavnosti, ki spodbujajo notranjo harmonijo in povezovanje z ljubljenimi.

Izkoristite sočutno energijo Lune v ribah tako, da se posvetite ustvarjalnim ali duhovnim praksam. Uporabite transformativno moč Marsa in Plutona za iniciacijo pomembnih sprememb in poglobitev razumevanja osebnih in kolektivnih dinamik. Bodite pozorni na retrogradnega Merkurja in se osredotočite na čustveno jasnost, namesto da bi začeli nove pogovore. Ta dan ponuja harmonično mešanico introspekcije in akcije, ki vodi k osebni rasti in globljim povezavam. Naj vas jutrišnji nebesni ples navdihne k iskanju notranje harmonije in krepitvi vezi z vašimi najdražjimi.

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