Zvezdni odsev: bodite pozorni na vpliv retrogradnega Merkurja

Tekom dneva Luna tvori več pomembnih aspektov, ki bodo zaznamovali naše razpoloženje in dejanja.
 16. 3. 2026 | 18:00
Jutri, v torek, 17. marca 2026, nas nebesne energije vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna, ki se nahaja v svoji padajoči fazi, prehaja skozi sočutno znamenje rib, kar spodbuja k sproščanju in refleksiji, saj se približujemo mlaju. Luna v ribah nam krepi občutljivost in intuicijo, kar je idealen čas za duhovne prakse in ustvarjalne podvige. Tekom dneva Luna tvori več pomembnih aspektov, ki bodo zaznamovali naše razpoloženje in dejanja. Luna bo v konjunkciji z Merkurjem, kar spodbuja jasno komunikacijo in introspektivno razmišljanje. To bo ugoden trenutek za pisanje dnevnika ali za srčne pogovore. Konjunkcija Lune z Marsom bo našim čustvom dodala energijo in odločenost. To moč lahko usmerimo v konstruktivne dejavnosti, vendar bodimo previdni, da se izognemo impulzivnim reakcijam. Trigon Lune z Jupitrom pa prinaša optimizem in občutek širjenja. To je priložnost za postavljanje osebnih ciljev in za dejanja velikodušnosti.

Merkur, ki je trenutno retrograden v ribah, nas poziva, da ponovno premislimo in ocenimo svoje misli in komunikacije. Ta čas je primeren za refleksijo, namesto da bi začeli nove projekte. Venera v ovnu pa vnaša strastno in neposredno energijo v naše odnose, kar nas spodbuja, da svoje želje izražamo drzno. Mars, ki je prav tako v ribah, mehča naša dejanja s sočutjem, kar nas vodi k delovanju z empatijo.

Torek je tradicionalno dan, ki mu vlada Mars, planet akcije in pogona. Z Marsom v ribah je naša običajna odločnost omiljena, kar spodbuja dejanja, ki so v skladu z našimi notranjimi vrednotami in sočutjem. To je dan, ko moramo uravnotežiti odločnost s senzitivnostjo, da zagotovimo, da so naši cilji v harmoniji z našim čustvenim in duhovnim blagostanjem. Sprejmite introspektivno energijo padajoče lune v ribah z dejavnostmi, ki spodbujajo notranji mir, kot so meditacija ali ustvarjalno izražanje. Bodite pozorni na vpliv retrogradnega Merkurja, tako da dvakrat preverite komunikacije in bodite potrpežljivi ob morebitnih nesporazumih. Izkoristite odločno, a sočutno energijo Marsa za premišljena dejanja, ki so v skladu z vašimi globljimi vrednotami.

Z usklajevanjem s temi nebesnimi vplivi lahko z milino in namenom krmarite skozi jutrišnje energije, kar bo spodbujalo tako osebno rast kot harmonične interakcije.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

