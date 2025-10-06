Zvezdni odsev: čas je za pogumne odločitve

V torek, 7. oktobra, se bo na nebu odvijala dinamična igra planetarnih energij, ki nam bo ponujala priložnosti za globoko samospoznanje in namerno delovanje. Polna luna v ognjenem ovnu nas bo prebudila in nas spodbudila, da stopimo iz cone udobja ter se podamo na nove poti.

Ta polna luna, ki je tudi superluna zaradi svoje bližine Zemlji, povečuje svoj vpliv, prinaša bolj intenzivna čustva in poziva k izražanju individualnosti. Ovnova energija, ki jo vodi Mars, nas spodbuja k pogumu in iniciativi. Ta lunarna pozicija lahko spodbudi novo energijo in željo po novih podvigih.

Med dnevom bo Luna tvorila več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše razpoloženje in odnose.

Luna tvori kvinkus z Venero, kar lahko ustvari napetost med čustvenimi potrebami in željami po harmoniji v odnosih. To je čas, da uravnotežimo osebne ambicije s potrebami naših bližnjih. Prav tako Luna tvori kvadrat z Jupitrom, kar lahko vodi do pretiravanja ali pretiranih reakcij. Praksa zmernosti in uživanje v trenutku nam lahko pomagata, da to energijo konstruktivno usmerimo. Konjunkcija Lune s Kironom pozno popoldne lahko prinese na površje stare rane ali ranljivosti, kar ponuja priložnost za zdravljenje in globlje razumevanje osebnih bolečih točk.

Poleg luninih vplivov bodo jutri pomembni tudi planetarni prehodi, ki bodo vplivali na naše miselne procese in interakcije. Merkur tvori kvinuks z Uranom, kar lahko privede do nepričakovanih sprememb v miselnih vzorcih ali komunikaciji. Prilagodljivost in odprtost za nove ideje sta ključnega pomena za prilagajanje tem nenadnim premikom. Merkur tvori tudi kvadrat s Plutonom, kar lahko prinese intenzivne pogovore ali obsesivne misli. Pomembno je, da se izognemo bojem za moč in se osredotočimo na transformativne dialoge.

Torek je tradicionalno dan Marsa, planeta akcije in pogona. S polno luno v Ovnu, ki jo prav tako vodi Mars, bo ta dan prežet z odločno energijo. To je odlična priložnost za začetek projektov, sodelovanje v fizičnih aktivnostih in postavljanje osebnih meja. Vendar pa povečana Marsova energija zahteva tudi previdnost, da se izognemo impulzivnosti ali konfliktom.

Sprejmite odločno energijo polne lune v Ovnu tako, da postavite jasne cilje in naredite odločne korake proti njim. Bodite pozorni na čustvena nihanja in si prizadevajte za ravnovesje v odnosih, še posebej med kvinuksom Lune in Venere. Izkoristite introspektivne priložnosti, ki jih prinaša konjunkcija Lune s Kironom, da se soočite in zdravite pretekle rane. Bodite prilagodljivi glede nepričakovanih sprememb v komunikaciji in se izognite bojem za moč z osredotočanjem na konstruktivne dialoge.

