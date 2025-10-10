  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: čas za introspekcijo in iskrene pogovore

Astrološka napoved za soboto, 11. 10.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
Delo UI
 10. 10. 2025 | 18:00
3:16
A+A-

Jutri, 11. oktobra 2025, nas nebesne energije vabijo k introspekciji in premišljeni komunikaciji. Luna, ki se nahaja v svoji padajoči gibajoči fazi, prebiva v prilagodljivem znamenju dvojčkov, kar spodbuja radovednost in izmenjavo idej.

Padajoča v tej fazi, s približno 76 odstotki osvetlitve, simbolizira obdobje refleksije in opuščanja. To je čas za oceno nedavnih dosežkov in premislek o morebitnih prilagoditvah za prihodnje podvige. V dvojčkih ta lunarna pozicija povečuje našo mentalno okretnost in prilagodljivost, kar je idealen trenutek za deljenje uvidov in izpopolnjevanje strategij.

Tekom dneva luna oblikuje več pomembnih aspektov, ki vplivajo na naše čustveno in komunikacijsko okolje. Jutranji trigon med luno in soncem prinaša harmonijo med našim notranjim jazom in zunanjimi izrazi, kar olajša jasno odločanje in učinkovito samopredstavitev. Popoldanski sekstil med luno in Kironom spodbuja čustveno zdravljenje in sposobnost spopadanja z osebnimi ranljivostmi s sočutjem, kar vodi k rasti skozi razumevanje. Proti večeru pa kvadrat med luno in Saturnom lahko prinese občutke omejitve ali čustvene teže, kar nas spodbuja k potrpežljivemu premagovanju omejitev.

To je čas za premislek ... FOTO: Guliver/Thinkstock 
To je čas za premislek ... FOTO: Guliver/Thinkstock 
V širšem planetarnem kontekstu jutri Venera nasprotuje Saturnu, kar osvetljuje morebitne napetosti v odnosih in finančnih zadevah. Ta aspekt kliče po ponovnem premisleku o obveznostih in lahko razkrije področja, ki potrebujejo pozornost ali prestrukturiranje. Poleg tega se Pluton danes obrne direktno v vodnarju, kar označuje pomemben premik od introspektivne transformacije k zunanjim izrazom moči in sprememb. Ta prehod lahko vžge teme kolektivnega opolnomočenja in družbene evolucije, kar nas spodbuja k prispevanju k širšim humanitarnim ciljem.

Sobota, ki je tradicionalno pod vladavino Saturna, poudarja teme discipline, odgovornosti in strukture. Glede na jutrišnjo opozicijo med Venero in Saturnom je to idealen čas za razmislek o osebnih in profesionalnih mejah, s čimer zagotovimo, da so usklajene z našimi vrednotami in dolgoročnimi cilji.

Vodilo za jutri

Izkoristite energijo padajoče gibajoče lune za pregled nedavnih izkušenj, prepoznajte naučene lekcije in področja za rast. Z luno v dvojčkih se vključite v smiselne pogovore, vendar bodite pozorni na morebitne nesporazume, še posebej med luninim seskvikvadratom z Merkurjem. Opozicija Venere in Saturna vabi k skrbnemu ocenjevanju odnosov in finančnih obveznosti, kar spodbuja prilagoditve, ki podpirajo stabilnost in medsebojno spoštovanje. Ko se Pluton obrne direktno, premislite, kako lahko prispevate k pozitivnim spremembam v svoji skupnosti, in sprejmite transformativne energije, ki so v igri.

Z usklajevanjem s temi nebesnimi vplivi lahko dan preživimo z zavedanjem in namenom, kar spodbuja osebno rast in smiselne povezave.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Lunarly, Astrologycafe, Astrologycosmic, Phases-moon.

