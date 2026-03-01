  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: čas za sočutna dejanja, ustvarjalnost in duhovno rast

Astrološka napoved za ponedeljek, 2. marec.
FOTO: Kieferpix Getty Images
FOTO: Kieferpix Getty Images
Delo UI
 1. 3. 2026 | 18:00
Jutrišnji dan prinaša zanimivo mešanico nebesnih vplivov, ki nas vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna jutri prehaja iz ognjenega Leva v zemeljsko Devico, kar obeta prehod od izražanja k analizi in podrobnostim. Ta premik nas spodbuja, da svoje čustvene energije usmerimo v praktična opravila in premišljeno refleksijo. V zgodnjih jutranjih urah Luna tvori kvadrat z Uranom, kar lahko prinese nepričakovane čustvene spremembe ali motnje. Ta aspekt nas vabi, da sprejmemo fleksibilnost in ostanemo odprti za nenadne spremembe, saj so ravno te nepričakovane situacije tiste, ki nas pripeljejo do novih spoznanj in priložnosti. Nekoliko kasneje Luna nasprotuje Marsu, kar lahko poveča občutke razdražljivosti ali impulzivnosti. V tem času je priporočljivo vaditi potrpežljivost in se izogibati konfrontacijam. Namesto tega se osredotočite na notranji mir in poiščite načine za sprostitev napetosti.

Proti dopoldnevu Luna tvori sekstil z Jupitrom, kar prinaša občutek optimizma in čustvene širine. Ta aspekt podpira pozitivne interakcije in širši pogled na osebne zadeve. Izkoristite ta čas za povezovanje z drugimi in širjenje svojih obzorij. Mars jutri vstopa v znamenje Rib, kar prinaša premik od direktne in asertivne energije k bolj intuitivnemu in sočutnemu izražanju. Ta tranzit nas spodbuja, da svoje cilje zasledujemo z empatijo in upoštevamo čustvene tokove v svojih dejanjih. To je čas, ko lahko ustvarjalnost in duhovno raziskovanje cvetita. Ponedeljek je tradicionalno dan, ki ga vlada Luna, kar poudarja teme čustev, intuicije in negovanja. Z Luno v Devici imamo priložnost združiti čustveno občutljivost s praktično službo. Vključevanje v dejavnosti, ki zahtevajo pozornost do podrobnosti in ponujajo podporo drugim, je lahko jutri še posebej izpolnjujoče.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas opominjajo na ravnovesje med sprejemanjem sprememb in ohranjanjem čustvene enakosti. Aspekti Lune z Uranom in Marsom lahko predstavljajo izzive, vendar lahko z ohranjanjem prilagodljivosti in potrpežljivosti te energije konstruktivno usmerimo. Podporni sekstil z Jupitrom nas opominja, da v svojih interakcijah iščemo rast in pozitivnost. Ko Mars začne svojo pot skozi Ribe, razmislite o vključitvi sočutja v svoje podvige in bodite pozorni na čustveni vpliv svojih dejanj. To obdobje je naklonjeno ustvarjalnim podvigom in duhovnemu raziskovanju.

Skratka, 2. marec 2026 nas vabi, da harmoniziramo svoje čustvene vpoglede s praktičnimi dejanji, kar spodbuja osebno rast in smiselne povezave.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

