  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: čez dan Luna tvori pomembne aspekte

Vplivi nebesnih teles na jutrišnji dan.
Simbolična slika FOTO: Rawintanpin Getty Images
Simbolična slika FOTO: Rawintanpin Getty Images
Delo UI
 4. 10. 2025 | 18:00
 4. 10. 2025 | 18:04
3:24
A+A-

Jutri, 5. oktobra 2025, nas bodo nebesne energije vabile, da se poglobimo v svoje notranje svetove in negujemo čustveno globino ter introspekcijo. Luna, naša vodnica skozi čustveno kraljestvo, se jutri nahaja v sočutnem in intuitivnem znamenju Rib. Ta položaj nas spodbuja k sprejemanju empatije, ustvarjalnosti in duhovne povezanosti. Luna je trenutno v fazi rastočega gibbousa, z okoli 97 odstotkov osvetlitvijo, kar povečuje našo čustveno zaznavo in nas pripravlja na vrhunec namer, postavljenih prej v lunarnem ciklu.

Čez dan Luna tvori pomembne aspekte, ki vplivajo na našo čustveno pokrajino. V jutranjih urah se Luna postavi v opozicijo z Venero, kar lahko povzroči občutke čustvenega neravnovesja ali negotovosti v odnosih. Morda bomo težko uskladili svoje želje s čustvi, kar lahko vodi do nesporazumov ali pretiranega razvajanja. V tem času je pomembno, da vadimo potrpežljivost in iščemo harmonijo v sebi.

Sredi dneva Luna tvori harmoničen trigon z Jupitrom, kar prinaša optimizem in velikodušnost. Naša duša je dvignjena, in morda bomo začutili močno željo po povezovanju z drugimi, deljenju idej in širjenju obzorij. To je odličen čas za družabne interakcije in sprejemanje novih priložnosti.

Proti večeru Luna tvori konjunkcijo s Saturnom, kar kliče po čustveni zrelosti in odgovornosti. Morda bomo občutili resnost ali introspekcijo, ki nas spodbuja k razmišljanju o naših obveznostih in dolgoročnih ciljih. Čeprav lahko to prinese resen ton, je to priložnost za utrditev naših čustvenih temeljev.

Poleg gibanja Lune bodo tudi drugi planetarni prehodi barvali energijo jutrišnjega dne. Merkur v Tehtnici tvori kvadrat z Jupitrom v Raku, kar lahko vodi do pretirane samozavesti v naših idejah ali težnje po zanemarjanju podrobnosti. Čeprav ta aspekt spodbuja široko razmišljanje in optimizem, je pomembno, da prizemljimo svoje misli in se izognemo prenagljenim odločitvam.

Venera v Devici tvori sekstil z Jupitrom v Raku, kar je ugoden aspekt, ki povečuje toplino in harmonijo v odnosih. Spodbuja zaupanje, velikodušnost in izražanje naklonjenosti skozi praktična sredstva. To je čudovit čas za izkazovanje hvaležnosti ljubljenim in sodelovanje v dejanjih prijaznosti.

Nedelja je tradicionalno dan, ki mu vlada Sonce, in poudarja teme vitalnosti, samoizražanja in osebne identitete. Sončeva pot skozi Tehtnico poudarja pomen ravnotežja, pravičnosti in harmoničnih odnosov. Da bi se uskladili s to energijo, razmislite o dejavnostih, ki spodbujajo samospoznanje in ravnovesje, kot so meditacija, pisanje dnevnika ali preživljanje časa v naravi.

V zaključku, 5. oktober 2025, ponuja bogato tapiserijo čustvenih in odnosnih energij. S sprejemanjem introspekcije, vadbo potrpežljivosti v naših interakcijah in iskanjem ravnotežja lahko z milino in namenom krmarimo skozi vplive jutrišnjega dne.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Astrotheme, Moongiant.

Več iz teme

lunaastrologijaZvezdni odsevastro
ZADNJE NOVICE
19:02
Bulvar  |  Domači trači
LOSOSOVA SEMENSKA TEKOČINA

Denise Dame z zatečenim in podplutim obrazom, ne boste verjeli, kaj je storila

Tretma v zadnjih letih postaja pravi lepotni trend v Aziji in Evropi.
4. 10. 2025 | 19:02
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZABAVA MED PLATNICAMI

Humor v ženski literaturi ni cenen

Pisateljice Katarina Keček, Janja Vidmar in Maja Gal Štromar opažajo dvojna merila v razmerju do pisateljev. Moškim nihče ne očita, da zato, ker pišejo duhovito in zabavno, pišejo slabše, pravijo.
Gordana Stojiljković4. 10. 2025 | 19:00
18:28
Novice  |  Slovenija
GOLAŽIJADA

Skuhali in pojedli so 400 litrov golaža (FOTO)

V Občini Sveta Trojica so pripravili prvo golažijado in uspela jim je odlično.
Mojca Marot4. 10. 2025 | 18:28
18:13
Novice  |  Slovenija
DOBRA VOLJA

Klakočar Zupančič takole plesala na ritme Severine, na videno se je obregnila članica podmladka SDS (VIDEO)

Predsednica Državnega zbora je uživala na priljubljeno skladbo Uno momento.
4. 10. 2025 | 18:13
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŠPORT

Košarka, najboljši proizvod Jugoslavije

V Ulcinju so na 4. Mundialu prijateljstva združili košarkarske legende nekdanje Jugoslavije in jim izkazali spoštovanje. Dogodek je znova pokazal, da šport ostaja most, ki povezuje narode, generacije in kulturo.
4. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: čez dan Luna tvori pomembne aspekte

Vplivi nebesnih teles na jutrišnji dan.
4. 10. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki