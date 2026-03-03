  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Čustva lahko zameglijo racionalno mišljenje

Preden izrazite svoje misli, si vzemite trenutek za premislek, da se izognete nesporazumom.
To je priložnost, da se soočimo s skritimi težavami in jih rešimo, namesto da iščemo le površinski mir. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images
To je priložnost, da se soočimo s skritimi težavami in jih rešimo, namesto da iščemo le površinski mir. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images
Delo UI
 3. 3. 2026 | 18:00
3:02
A+A-

Jutrišnja sreda, 4. marca, prinaša bogato tapiserijo energij, ki nas vodijo skozi introspekcijo, preobrazbo in iskanje ravnovesja. Nebesni ples bo ponujal priložnost, da se poglobimo vase in preoblikujemo svoje navade ter odnose. Dan se začne z Luno v Devici, kar poudarja natančnost in željo po redu. V jutranjih urah doseže svoj vrhunec polna Luna v Devici, ki osvetli področja našega življenja, ki potrebujejo pozornost in prefinjenost. Ta energija nas spodbuja, da se posvetimo svojim rutinam in navadam ter jih izboljšamo. V dopoldanskem času Luna oblikuje več pomembnih aspektov. Najprej se postavi v opozicijo z Venero, kar lahko prinese napetosti v odnose, saj se čustvene potrebe borijo z željo po harmoniji. To je priložnost, da se soočimo s skritimi težavami in jih rešimo, namesto da iščemo le površinski mir. 

Kmalu zatem Luna tvori trigon z Uranom, kar prinaša harmonično povezavo, ki spodbuja sprejemanje sprememb in inovacij. Nepričakovani vpogledi lahko privedejo do pozitivnih premikov, če smo odprti zanje. Bodite pripravljeni na presenečenja in novosti, ki lahko obogatijo vaše življenje. V večernih urah Luna tvori opozicijo z Merkurjem, kar lahko oteži komunikacijo, saj čustva zameglijo racionalno mišljenje. Preden izrazite svoje misli, si vzemite trenutek za premislek, da se izognete nesporazumom. To je čas za potrpežljivost in premišljenost v pogovorih.

Sredi dneva Luna preide v tehtnico, kar premakne fokus na ravnovesje, odnose in estetsko vrednost. Ta prehod nas spodbuja, da harmoniziramo svoje notranje ugotovitve z zunanjimi odnosi in okoljem. Pomemben vpliv jutri prinaša tudi Venera, planet ljubezni in vrednot, ki oblikuje sekstil z Uranom. Ta aspekt prinaša osvežujočo energijo v odnose, spodbuja spontanost in prekinitev rutine. To je idealen čas za uvajanje novosti in vznemirjenja v odnose. Poleg tega Sonce v Ribah tvori trigon z Jupitrom, kar povečuje optimizem. Ta poravnava podpira osebno rast, velikodušnost in iskanje višjega znanja. Bodite odprti za priložnosti za rast in širjenje obzorij.

Sreda je tradicionalno dan, ki mu vlada Merkur, planet komunikacije, intelekta in potovanj. Z Luno, ki nasprotuje Merkurju zvečer, je lahko težnja po napačni komunikaciji ali pretiranem analiziranju čustev. Da bi konstruktivno izkoristili Merkurjevo energijo, se posvetite premišljeni komunikaciji, dvakrat preverite informacije in bodite potrpežljivi sami s seboj in z drugimi.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.

