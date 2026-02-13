  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: čustvene rane in nepričakovani preboji

Ta energija nas lahko navdihne, da prepoznamo, kaj nam več ne služi, in se pogumno podamo na pot sprememb.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
Delo UI
 13. 2. 2026 | 18:04
 13. 2. 2026 | 18:04
3:27
A+A-

Jutri, 14. februarja 2026, nas nebesne energije vabijo v dan introspekcije in preobrazbe. Luna, ki se nahaja v svoji fazi padajočega krajca v discipliniranem znamenju Kozoroga, nas spodbuja, da opustimo zastarele strukture in se pripravimo na nove začetke. Kozorogova energija poudarja potrebo po trdnem temelju in odgovornosti, kar je ključnega pomena za prihodnje uspehe. Luna tekom dneva oblikuje več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na našo čustveno pokrajino. V zgodnjih jutranjih urah se Luna poveže z Marsom v Vodnarju, kar nas subtilno spodbuja k dejanjem, ki bodo pripomogla k opuščanju starih vzorcev. Ta energija nas lahko navdihne, da prepoznamo, kaj nam več ne služi, in se pogumno podamo na pot sprememb.

Nadalje Luna tvori kvintil s Saturnom in Neptunom v Ovnu, kar nam odpira vrata do kreativnih rešitev za dolgotrajne izzive. Intuicija bo jutri izjemno močna, zato prisluhnite svojemu notranjemu glasu, ki vas bo vodil k duhovni jasnosti in novim vpogledom. Vendar pa se bo Luna tudi polkvadratno povezala z Venero v Ribah, kar lahko prinese manjše napetosti v odnosih. To je priložnost, da se soočite z nerešenimi vprašanji in jih rešite z ljubeznijo in sočutjem. Sredi dneva bo Luna tvorila kvadrat s Kironom v Ovnu, kar bo osvetlilo področja čustvenih ran. Čeprav se lahko pojavijo boleči spomini ali občutki, je to tudi priložnost za zdravljenje in osvoboditev. Proti večeru bo trigon z Uranom v Biku prinesel val inovativnega razmišljanja in nepričakovanih prebojev. Ta aspekt nas spodbuja, da sprejmemo spremembe in se odpremo novim možnostim.

FOTO: Guliver/Thinkstock 
FOTO: Guliver/Thinkstock 

Posebno pozornost jutri zasluži vstop Saturna v znamenje Ovna, kjer se pridruži Neptunu. Ta konjunkcija združuje Saturnovo strukturo z Neptunovimi sanjami, kar nas spodbuja, da svoje ideale prizemljimo v realnost. To je močan čas za uskladitev naših vizij s konkretnimi dejanji, še posebej na področjih, ki zahtevajo vodstvo in pobudo. Poleg tega sta Venera in Merkur v konjunkciji v Ribah, kar krepi sočutno komunikacijo in poglablja naše povezave. Ta poravnava podpira iskrene pogovore in kreativno izražanje, kar lahko vodi do globljih in bolj izpolnjujočih odnosov.

Jutri je sobota, dan, ki mu tradicionalno vlada Saturn, planet discipline in odgovornosti. Energije tega dneva poudarjajo pomen strukture in zavezanosti, zato smo s Saturnovim vstopom v Ovna poklicani, da sprejmemo odločne ukrepe in se soočimo z novimi izzivi. Izkoristite to energijo tako, da postavite jasne cilje in naredite konkretne korake proti njihovi uresničitvi. 14. februar 2026 ponuja edinstveno mešanico introspekcije in iniciacije. S sproščanjem starega in sprejemanjem novih struktur lahko navigiramo skozi naše čustvene in duhovne procese z jasnostjo in namenom. Naj vam jutrišnje kozmične energije prinesejo moč za preobrazbo in navdih za nove začetke.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Myastrodiary, Moonphasetonight, Dxpnet, Prokerala.

