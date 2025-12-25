  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan bo idealen za negovanje odnosov

To bo tudi dan za globoko introspekcijo in čustveno rast.
Simbolična slika FOTO: Whatawin Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Whatawin Getty Images/istockphoto
Delo UI
 25. 12. 2025 | 18:00
3:20
A+A-

Jutrišnji petek, 26. decembra 2025, prinaša valove čustvene globine in introspekcije, ki vabijo, da se potopimo v svoje notranje svetove. Luna, ki se nahaja v rastoči fazi polmeseca, prebiva v sočutnem znamenju Rib, kar povečuje našo občutljivost in intuicijo. Ta položaj lune nas spodbuja, da se povežemo s svojimi sanjami in podzavestjo ter prisluhnemo tistemu, kar se skriva globoko v našem srcu.

V jutranjih urah Luna tvori kvadrat z Merkurjem, kar lahko prinese nekaj nesporazumov ali napačnih komunikacij. V tem času je modro, da premislimo, preden spregovorimo, in se pogovorov lotevamo s potrpežljivostjo in jasnostjo. Ta aspekt nas opominja, da so besede močno orodje, ki lahko bodisi gradijo mostove bodisi rušijo zidove. Sredi dneva Luna tvori harmoničen trigon z Jupitrom, kar prinaša občutek optimizma in velikodušnosti. To je odličen čas za dejavnosti, ki širijo naša obzorja, ali za nudenje podpore drugim. Energija Jupitra nas spodbuja, da se odpremo novim priložnostim in delimo svojo radost z ljudmi okoli nas. Proti večeru Luna vstopi v konjunkcijo s Saturnom, kar lahko prinese povečano zavedanje odgovornosti in morebitne občutke osamljenosti ali čustvene zadržanosti. Ta čas je primeren za razmislek in vzpostavljanje novih navad ali rutin. Saturnova energija nas spodbuja, da se soočimo s svojimi dolžnostmi in gradimo trdne temelje za prihodnost.

Poleg Luninih gibanj ima jutri pomembno vlogo tudi Venera, vladarica petka, ki se nahaja v znamenju Kozoroga. Venera tvori subtilen semi-sekstil s Plutonom, kar nakazuje na možnost poglobitve odnosov skozi transformacijo in introspekcijo. To je priložnost, da premislimo o svojih vrednotah in razmislimo, kako dinamika moči vpliva na naše povezave. Venera v Kozorogu poudarja pomen predanosti in odgovornosti v naših interakcijah. Jutrišnji petek, ki bo pod vladavino Venere, planeta ljubezni in harmonije, bo idealen za negovanje odnosov in cenjenje lepote okoli nas. Vendar pa Venera v discipliniranem Kozorogu prinaša poudarek na zavezanost in odgovornost v naših odnosih.

Nasveti za jutrišnji dan:

  • Objemite čustveno globino: Dovolite si raziskovati svoja čustva in sanje. Pisanje dnevnika ali ustvarjalne dejavnosti so lahko še posebej izpolnjujoče.
  • Komunicirajte premišljeno: Bodite pozorni na morebitne nesporazume, še posebej v jutranjih urah. Vadite aktivno poslušanje in se izražajte jasno.
  • Razmislite o zavezah: Premislite o strukturah in odgovornostih v svojih odnosih. Ali so usklajene z vašimi vrednotami in dolgoročnimi cilji?

S tem, ko se uglasite s temi nebeškimi vplivi, lahko z večjo zavednostjo in namenom krmarite skozi energije dneva, kar bo spodbudilo vašo osebno rast in poglobitev odnosov.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Theskylive, Zodiac-astrology-horoscopes, Astrologycafe.

Več iz teme

Zvezdni odsevastrologijazvezdeplanetiluna
ZADNJE NOVICE
19:17
Šport  |  Športni trači
NAJLEPŠA BOŽIČNA ZGODBA

Mati je razkrila, da so pretepli njenega sina. Oglasil se je nogometaš (VIDEO in FOTO)

Josip Iličić je stopil v akcijo, ko je izvedel za napad na otroka.
25. 12. 2025 | 19:17
18:31
Bulvar  |  Domači trači
NARAŠČAJ

Slovenska voditeljica sporočila veselo novico, kmalu bo rodila otroka (FOTO)

Na Facebooku je objavila sliko, na kateri je videti, da ne manjka več veliko do veselega trenutka.
25. 12. 2025 | 18:31
18:22
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZMANJŠUJE VNETJA

Rooibos je zaradi blagodejnih učinkov na zdravje črevesja vse bolj cenjen

Koristno vpliva tudi na kožo.
25. 12. 2025 | 18:22
18:00
Novice  |  Kolumne
PREGLED LETA 2025

Zaznamovalo je 2025: Nevarno sporočilo

Kolumne, ki so zaznamovale leto 2025. Čigavo mnenje vas je najbolj zanimalo?
25. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan bo idealen za negovanje odnosov

To bo tudi dan za globoko introspekcijo in čustveno rast.
25. 12. 2025 | 18:00
17:29
Bulvar  |  Tuji trači
TUJI TRAČI LETA 2025

Pregled leta: Trump in Thompson: priimka, ob katerih Slovenci zastrižemo z ušesi

V letu 2025 smo radi spremljali zakulisje ameriške politike, kraljevo družino in seveda vse, kar se dogaja bratom Hrvatom.
25. 12. 2025 | 17:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki