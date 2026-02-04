  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan bo kot nalašč za urejanje misli in okolja

Sprejmimo raznolikost in raziskujmo nove družbene kroge ali dejavnosti.
Posvetimo se odnosom in poiščimo skupno točko z drugimi. FOTO: Jovan Mandić/Getty images
Posvetimo se odnosom in poiščimo skupno točko z drugimi. FOTO: Jovan Mandić/Getty images
Delo UI
 4. 2. 2026 | 18:00
2:26
A+A-

Jutrišnji četrtek, 5. februar, se začenja pod budnim očesom Lune v Devici, ki nas spodbuja k natančnosti in prizadevanju za red. Ta energija je kot nalašč za urejanje misli in okolja, saj nam Devica pomaga, da se osredotočimo na podrobnosti in dosežemo notranjo jasnost. Vendar bo Luna tekom dneva prešla v zračno znamenje Tehtnice, kar bo prineslo preobrat v energiji. Tehtnica, ki hrepeni po harmoniji in ravnovesju, nas bo spodbudila, da se bolj posvetimo odnosom in poiščemo skupno točko z drugimi. Medtem ko se Luna premika proti Tehtnici, bo tvorila opozicijo s Saturnom, kar lahko prinese občutke dvoma ali omejitve. Ta aspekt nas opominja, da so ta čustva prehodna, in jih lahko uporabimo kot priložnost za rast in samorefleksijo. Vendar bo trigon Lune z Uranom prinesel val intuicije in kreativnosti, kar nam omogoča, da najdemo nepričakovane rešitve za dolgotrajne težave.

Poleg luninih aspektov bodo jutri pomembni tudi prehodi drugih planetov. Merkur, Venera in Mars se nahajajo v Vodnarju, kar spodbuja inovativne ideje in željo po družbeni povezanosti. Merkurjev kvadrat z Uranom lahko prinese nemirne misli ali komunikacijske zaplete, zato je priporočljivo, da premislimo, preden sprejmemo pomembne odločitve ali se podamo v pomembne pogovore. Venera v Vodnarju nas vabi, da iščemo unikatne in stimulativne izkušnje v naših odnosih. To je čas, da sprejmemo raznolikost in raziskujemo nove družbene kroge ali dejavnosti.

Četrtek je pod okriljem Jupitra, planeta ekspanzije, modrosti in obilja. Jupitrova retrogradnost v Raku nas vabi, da se obrnemo navznoter in ponovno ocenimo naše čustvene temelje ter družinske odnose. To je idealen čas za negovanje notranjega sveta in reševanje nerešenih čustvenih zadev. Jutrišnje nebesne konfiguracije nas spodbujajo k ravnotežju med introspekcijo in zunanjim povezovanjem. Začnite dan z organizacijo misli in okolja ter izkoristite energijo Lune v Devici. Ko se Luna premakne v Tehtnico, preusmerite pozornost k harmonizaciji odnosov in iskanju medsebojnega razumevanja.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

