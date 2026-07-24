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Zvezdni odsev: Dan bo poln preobratov, nekaterim se odpirajo povsem nove priložnosti

Luna v Strelcu nas spodbuja k spremembam, a v odnosih bo potrebne nekaj več previdnosti.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
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 24. 7. 2026 | 19:19
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Dnevi, ko Luna prehaja skozi znamenje Strelca, so kot nalašč za raziskovanje novih obzorij, tako zunanjih kot notranjih. Jutri je Luna v Strelcu in se postopoma približuje svoji polnosti, kar nas spodbuja k rasti in prefinjenosti. Naša čustva so v tem obdobju intenzivnejša, a tudi bolj odprta za nova spoznanja in izkušnje. V jutranjih urah se Luna poveže v trigon z Neptunom, kar prinaša val intuicije in globokih čustvenih uvidov. To je čas, ko se lahko prepustimo meditaciji ali ustvarjalnim dejavnostim, saj bo naša povezava s podzavestjo okrepljena. Kratek čas zatem Luna tvori sekstil s Plutonom, kar nas vabi k čustveni preobrazbi. To je idealen trenutek za soočenje z globoko zakopanimi občutki in njihovo sprostitev.

Sredi dopoldneva se Luna znajde v opoziciji z Uranom, kar lahko prinese nepričakovane spremembe ali motnje. Naša prilagodljivost bo na preizkušnji, zato je pomembno, da ostanemo prisotni in pripravljeni na spontanost. Kmalu zatem pa se Luna poveže v trigon z Jupitrom, kar prinaša občutek optimizma in širjenja obzorij. To je idealen čas za sprejemanje novih priložnosti in širjenje našega znanja. Okoli poldneva lahko pričakujemo nekaj napetosti v odnosih, saj Luna tvori kvadrat z Venero. Ta aspekt nas spodbuja, da se soočimo z morebitnimi težavami v odnosih z ljubeznijo in sočutjem. Popoldne pa Luna v opoziciji z Marsom prinaša val energije, ki lahko vodi v konflikte ali povečano asertivnost. Pomembno je, da to energijo usmerimo konstruktivno, morda skozi fizično aktivnost ali ustvarjalno delo.

V širši planetarni sliki jutrišnji dan zaznamuje tudi sekstil med Merkurjem v Raku in Venero v Devici, kar spodbuja harmonično komunikacijo in pozornost do podrobnosti v naših interakcijah. To je odličen čas za iskrene pogovore in praktične izraze naklonjenosti. Hkrati sekstil med Neptunom v Ovnu in Plutonom v Vodnarju prinaša globoke duhovne uvide in možnosti za transformativne izkušnje. Ta redki in močni aspekt nas spodbuja, da se poglobimo vase in sprejmemo osebno evolucijo.

Ker je jutri sobota, dan, ki mu tradicionalno vlada Saturn, se spomnimo na pomembnost ravnotežja med pustolovskimi impulzi in odgovornostjo. Saturnova retrogradna pot v Ovnu nas vabi k ponovnemu premisleku o naših ambicijah in temeljih, na katerih gradimo svoje življenje. To je dan za refleksijo o naših ciljih in za zagotovitev, da so le-ti v skladu z našim pristnim jazom. Da bi kar najbolje izkoristili energije, sprejmimo spontanost in dovolimo Luni v Strelcu, da nas vodi k novim izkušnjam in učenju. Ostanimo prisotni in se soočajmo z nepričakovanimi spremembami z milino. Izkoristimo ugoden vpliv Merkurja in Venere za odprto komunikacijo in reševanje konfliktov. In ne nazadnje, uporabimo vpliv Saturna za oceno naših dolgoročnih ciljev in potrebne prilagoditve. S poslušanjem kozmičnih vplivov lahko izkoristimo priložnosti za osebno rast in globlje razumevanje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. 

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