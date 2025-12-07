  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: dan, ko se čustvena globina preplete z drzno samozavestjo

Nebesna dinamika ponedeljka: harmonija z Venero, soočenje s Plutonom in preizkus vztrajnosti.
Trigon med Luno in Venero prinaša harmonijo in povečuje našo sposobnost za ljubezen in družbene povezave. FOTO: Jacoblund Getty Images
Trigon med Luno in Venero prinaša harmonijo in povečuje našo sposobnost za ljubezen in družbene povezave. FOTO: Jacoblund Getty Images
Delo UI
 7. 12. 2025 | 18:00
2:52
A+A-

Jutri, 8. decembra 2025, nas nebesne energije vabijo, da se poglobimo vase in hkrati sprejmemo dinamično delovanje. Luna se namreč premika iz negovalnih voda Raka v živahen ogenj Leva, kar ustvarja dan, poln čustvene globine in izrazne samozavesti. Jutro se začne z Luno v znamenju Raka, kar spodbuja občutek udobja in željo po čustveni varnosti. V zgodnjih jutranjih urah pa Luna vstopi v Leva, kar premakne našo čustveno pozornost k samouresničitvi, ustvarjalnosti in potrebi po priznanju. Ta prehod nas spodbuja, da stopimo iz svoje lupine in sijemo v vsej svoji veličini.

Čez dan Luna tvori več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše razpoloženje in odnose. Trigon med Luno in Venero prinaša harmonijo in povečuje našo sposobnost za ljubezen in družbene povezave. To je odličen čas za izražanje naklonjenosti in cenjenje lepote v naših odnosih. Nasprotje med Luno in Plutonom pa lahko prinese na površje intenzivna čustva, ki nas bodo spodbudila k soočenju s skritimi vprašanji ali močnimi dinamikami v naših osebnih življenjih. Poleg lunarnih gibanj jutri vplivajo na nas tudi pomembni planetarni prehodi. Trigon med Merkurjem in Saturnom spodbuja disciplinirano razmišljanje in učinkovito komunikacijo. To je idealen čas za načrtovanje in opravljanje nalog, ki zahtevajo osredotočenost in natančnost. Vendar pa kvadrat med Marsom in Saturnom lahko prinese občutke frustracije ali ovire v naših prizadevanjih. Ključna sta potrpežljivost in vztrajnost; izogibajmo se impulzivnim dejanjem in se raje osredotočimo na postopni napredek.

FOTO: Everste Getty Images
FOTO: Everste Getty Images

Ponedeljek je tradicionalno pod vladavino Lune, kar poudarja teme čustev, intuicije in negovanja. Z Luninim prehodom v Leva se združujeta čustvena občutljivost in želja po samouresničitvi. Ta kombinacija nas spodbuja, da uravnotežimo svoje notranje občutke z zunanjo samozavestjo. Da bi najbolje izkoristili jutrišnjo energijo, priznajte svoja čustva in poiščite zdrave načine za samouresničitev. Vključite se v ustvarjalne dejavnosti, ki vam omogočajo, da zasijete, hkrati pa bodite pozorni na občutke drugih. Bodite potrpežljivi z izzivi, ki se pojavijo, in jih uporabite kot priložnosti za gradnjo odpornosti in moči. Z usklajevanjem z nebesnimi vplivi jutrišnjega dne lahko plujete skozi čustvene in duhovne tokove z milino in pristnostjo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Astrologycafe.

19:19
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ENA OSEBA UMRLA

To je novega glede osumljenca za odmevni strelski napad na Hrvaškem

Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, so sporočili s PU Murska Sobota. Policisti so osumljenca k preiskovalnemu sodniku pripeljali na podlagi evropskega naloga za prijetje in privedbo
7. 12. 2025 | 19:19
19:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMORIL NEKDANJE DEKLE

Hladnokrvno! To je Patrik Meglič storil takoj po tem, ko je vzel življenje Stefanie

Po poročanju avstrijskega časnika Heute je v stanovanju našel turkizen kovček ...
7. 12. 2025 | 19:02
18:31
Šport  |  Športni trači
RODILA SE JE OLIVIA

Luka Dončić proslavil rojstvo druge hčerke, znano, kdo je pel na zabavi

Pel je Saša Matić. Glasbenik je med drugim tudi razkril, kateri pesmi ima rad Luka Dončić.
7. 12. 2025 | 18:31
18:10
Bulvar  |  Domači trači
SLOVENSKA GLASBENA SCENA

Objem band javno zavrnil povabilo v šov Slovenija ima talent in brez dlake na jeziku udaril po domači glasbeni sceni

Dolgoletna glasbena skupina z več kot 35-letno profesionalno kariero in devetimi izdanimi albumi je razkrila, da je prejela povabilo k nastopu v priljubljenem televizijskem šovu Slovenija ima talent.
Kaja Grozina7. 12. 2025 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: dan, ko se čustvena globina preplete z drzno samozavestjo

Nebesna dinamika ponedeljka: harmonija z Venero, soočenje s Plutonom in preizkus vztrajnosti.
Delo UI7. 12. 2025 | 18:00
17:07
Novice  |  Slovenija
ŠKANDAL V ZDRAVSTVU

Osebje stopilo v bran zdravniku, ki je umetno daljšal čakalne vrste: »Dr. Kavčiču se je zgodila krivica«

Opisujejo ga kot zdravnika z velikim srcem, izjemno predanostjo pacientom in ekipi ter kot človeka, ki ni nikoli iskal izgovorov, ampak rešitve – tudi sredi noči.
7. 12. 2025 | 17:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
