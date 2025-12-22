Zvezdni odsev: dan, ko vas vesolje nežno, a odločno potiska naprej

Galerija
Jutri, 23. decembra 2025, se odpira dan z občutkom premikov. Kot da vas nekaj nežno, a odločno potiska naprej: k novim idejam, bolj svežemu pogledu in hkrati k temu, da stvari končno spravite v red. Luna, vaš notranji kompas, bo jutri v znamenju Vodnarja. To prinaša več potrebe po svobodi, izvirnosti in širši sliki. Lažje boste razmišljali izven okvirov, bolj vas bo vleklo k ljudem, skupnosti, pogovorom in sodelovanju. Dan bo ugoden za načrtovanje, povezovanje in vse, kar potrebuje iskrice inovativnosti.
Že v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori sekstil z Neptunom v Ribah, kar okrepi intuicijo in občutljivost. Takrat se boste lažje umirili in prisluhnili sebi — navdih lahko pride tiho, skoraj neopazno. Ustvarjalne ideje, čustveno razumevanje ali duhovni uvidi se lahko lažje sestavijo v smiselno celoto. Kasneje Luna v Vodnarju še bolj poudari teme napredka in kolektivne zavesti, nato pa dopoldne pride bolj intenziven trenutek: konjunkcija Lune s Plutonom lahko poglobi čustva in odpre kakšno temo, ki jo sicer radi potisnete na stran. A to ni nujno slabo — lahko je priložnost, da nekaj v sebi končno prepoznate, predelate in spustite. Preobrazba se pogosto začne prav tam, kjer je nekoliko neprijetno.
Če želite jutri res izkoristiti dan, vam bodo pomagale tri preproste usmeritve:
Jutrišnji dan tako prinaša zanimivo mešanico: vizionarsko glavo in disciplinirane roke. Če se boste ujeli s tem ritmom, boste lahko naredili konkreten korak naprej — in ob tem začutili, da ste del širše zgodbe.
Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodiac-astrology-horoscopes, Astrosofa.