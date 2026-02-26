  • Delo d.o.o.
Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
FOTO: M-gucci, Getty Images
FOTO: M-gucci, Getty Images
Delo UI
 26. 2. 2026 | 18:00
3:01
A+A-

Jutrišnji petek, 27. februar 2026, nam prinaša harmonično mešanico čustvene globine in intelektualne jasnosti. Zvezde nas vabijo, da z milino in vpogledom krmarimo po svojih notranjih pokrajinah. Luna jutri potuje skozi svoje domače znamenje Raka, kar krepi našo čustveno občutljivost in negovalne instinkte. Ta položaj nas spodbuja k introspekciji in osredotočanju na osebne in družinske vezi. Tekom dneva Luna oblikuje nekaj pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše razpoloženje in odnose.

Zjutraj Luna tvori konjunkcijo z Jupitrom, kar povečuje občutke optimizma in velikodušnosti. To je odličen čas za duhovne prakse ali prijazna dejanja, saj Jupitrova ekspanzivna energija povečuje Lunine negovalne lastnosti. V dopoldanskih urah se Luna poveže s harmoničnim trigonom z Venero, kar spodbuja ustvarjalnost in naše občudovanje lepote. Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.

Popoldne Luna tvori trigon z Merkurjem, kar izboljšuje naše komunikacijske sposobnosti in intelektualno prilagodljivost. To je odličen čas za učenje, poučevanje ali sodelovanje v smiselnih dialogih, saj intuicija in razum delujeta v harmoniji. Poleg Luninih aspektov jutri zaznamujemo tudi pomembne planetarne prehode. Mars tvori kvadrat z Uranom, kar lahko prinese nenadne spremembe ali motnje. Ta izzivalni aspekt lahko vzbudi nemir, vendar ponuja tudi priložnosti za preboje, če ostanemo prilagodljivi in odprti za nove pristope.

FOTO: Suman Bhaumik, Getty Images
FOTO: Suman Bhaumik, Getty Images

Sončna konjunkcija z Severnim vozlom poudarja teme usode in osebne rasti. To je trenutek za razmislek o naši življenjski poti in korakih, ki nas usmerjajo proti višjemu namenu. Petek, dan Venere, planeta ljubezni, lepote in harmonije, naravno nagiba k družabnim interakcijam, umetniškim prizadevanjem in iskanju užitkov. S trigonom Lune z Venero je ta vpliv še bolj poudarjen, kar naredi jutrišnji dan idealen za negovanje odnosov in ustvarjalne dejavnosti.

Izkoristite negovalno energijo Lune v Raku tako, da poskrbite za svoje čustveno blagostanje in okrepite vezi z ljubljenimi osebami. Uporabite harmonične aspekte z Venero in Merkurjem, da izrazite svoja čustva in ideje z jasnostjo in sočutjem. Bodite pozorni na kvadrat Marsa in Urana; usmerite morebitno impulzivno energijo v konstruktivne spremembe namesto v reaktivne odločitve. S tem, ko se uskladimo s temi nebesnimi vplivi, lahko z milino in namenom krmarimo po čustvenih in duhovnih tokovih jutranjega dne.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Prokerala.

Zvezdni odsevlunaplanetVeneravesoljelunin mrkčustvaodnosizvezdeastro
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
26. 2. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Nedeljske novice
VESOLJE

Luna se krči

Znanstveniki na površju Zemljinega naravnega satelita odkrili več kot 1000 novih razpok.
26. 2. 2026 | 17:25
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
26. 2. 2026 | 17:23

