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Zvezdni odsev: dan za kariero, trdne meje in jasne cilje

Astrološka napoved za ponedeljek, 27. julij.
Simbolična fotografija. FOTO: Igor Suka Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Igor Suka Getty Images
Delo UI
 26. 7. 2026 | 18:00
2:37
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Ponedeljek prinaša močno osredotočenost na kariero, poslovne odnose in preudarno načrtovanje. Glavna energija dneva ne spodbuja zaletavosti ali takojšnjega skoka v nove, nepreverjene projekte, temveč nas poziva k izboljšavi obstoječih načrtov, utrjevanju položajev in jasni komunikaciji. Ker planetarni vplivi poudarjajo pomen premišljenosti, je to odličen dan za pregled dolgoročnih ciljev, postavljanje meja in pripravo terena za prihodnje zmage.

Voditelji in vizionarji (Lev, Oven, Vodnar)

Danes ste v ospredju in polni ambicij, a ključ do uspeha tiči v avtentičnosti in samozavestnem zagovarjanju svojih stališč. Če se soočite z napetostmi ali različnimi vrednotami v ekipi, se ne umikajte; odločno se postavite zase ter jasno izrazite svoje vizije in meje. Vaša energija in odločnost bosta pritegnili pozornost, vendar ne pozabite na konstruktivne povratne informacije.

Strategi in graditelji (Bik, Rak, Kozorog, Strelec)

Za vas je ponedeljek dan za tiho gradnjo, analizo in stabilnost. Ne hitite z drznimi premiki ali tveganimi odločitvami, temveč se osredotočite na organizacijo, preglede poslovnih načrtov in izboljšanje dnevne rutine. Razmislite o svoji poklicni poti in se v miru pripravite na korake, ki prihajajo v naslednjih dneh.

Komunikatorji in ekipa (Dvojčka, Devica, Škorpijon)

V ospredju bodo odnosi s sodelavci in organizacija dela. Dan prinaša priložnosti za izboljšanje delovnih procesov, vendar le pod pogojem, da ste povsem iskreni in da znate delegirati naloge. Ker vas preveč obveznosti lahko vodi v izčrpanost, postavite jasne meje in brez oklevanja recite »ne« tistim opravilom, ki vas le odmikajo od najpomembnejših ciljev.

Ustvarjalci in 'intuitivci' (Tehtnica, Ribi)

Zaupajte svojemu notranjemu občutku in ustvarjalnemu navdihu. Zadeve se ne bodo rešile na silo ali s prevelikim pritiskom, temveč s potrpežljivim izpopolnjevanjem idej. Naredite prvi pogumni korak proti novim poslovnim priložnostim, a se prej posvetujte tudi s svojo intuicijo, ki bo danes vaš najboljši vodnik.

Ponedeljek je idealen za urejanje delovnih procesov, mreženje in iskrene pogovore, odsvetovano pa je podpisovanje prenagljenih pogodb ali brezglavo tveganje. Zanašajte se na svoje znanje in izkušnje, ob tem pa prisluhnite tudi notranjemu občutku: zvezde vam nudijo vetrič v jadra, krmilo pa ostaja v vaših rokah.

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