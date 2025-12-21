  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Zvezdni odsev: dan za odgovornost, nove ideje in globoko čustveno preobrazbo

Astrološka napoved za 22. december 2025.
FOTO: Fatmirbajrovic Getty Images
FOTO: Fatmirbajrovic Getty Images
Delo UI
 21. 12. 2025 | 18:00
 21. 12. 2025 | 18:46
3:32
A+A-

22. december 2025 prinaša zanimivo mešanico energij, ki nas vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v zanesljivem znamenju Kozoroga, a že proti dopoldnevu prestopi v inovativno območje Vodnarja. Ta premik, skupaj s pomembnimi planetarnimi aspekti, ustvarja dan, ki združuje prizemljenost in napredno razmišljanje. Začetek dneva zaznamuje luna v Kozorogu, ki poudarja disciplino, odgovornost in osredotočenost na dolgoročne cilje. Zjutraj luna tvori sekstil s Saturnom v Ribah, kar spodbuja čustveno stabilnost in občutek dolžnosti. Ta aspekt nas opominja, da spoštujemo svoje obveznosti in naloge opravljamo z vso skrbnostjo. Ko se jutro razvija, luna tvori trigon z Uranom, kar prinaša iskrico inovacije in željo po spremembah. Ta harmonični aspekt nas vabi, da sprejmemo nove ideje in smo odprti za nepričakovane priložnosti. Kmalu zatem luna tvori sekstil z Neptunom, kar povečuje našo intuicijo in občutljivost za subtilnosti okoli nas. To je trenutek, ko zaupamo svojemu notranjemu vodstvu in se posvetimo ustvarjalnim ali duhovnim dejavnostim.

Kasneje dopoldne luna prestopi v Vodnarja, kar spremeni čustveno vzdušje v smeri osredotočenosti na skupnost, inovacije in humanitarne ideale. Ta prehod nas spodbuja, da razmišljamo izven okvirjev in premislimo, kako naša dejanja vplivajo na kolektiv. Popoldne luna tvori konjunkcijo s Plutonom, kar intenzivira čustva in prinaša na površje podzavestne vzorce. Ta močna konjunkcija ponuja priložnost za globoko čustveno preobrazbo in opuščanje tistega, kar nam več ne služi.

Medtem ko so jutri lunini premiki izstopajoči, je pomembno omeniti tudi nedavni vstop Plutona v Strelca, ki se je zgodil 20. decembra 2025. Ta pomemben tranzit nakazuje obdobje globoke preobrazbe naših prepričanj, filozofij in razumevanja resnice. Poklicani smo, da preučimo in morda na novo opredelimo svoje osebne in kolektivne narative. Ponedeljek je tradicionalno pod vplivom lune, kar poudarja teme čustev, intuicije in negovanja. S prehodom lune iz Kozoroga v Vodnarja jutri smo povabljeni, da uravnotežimo svoje čustvene potrebe z intelektualnimi prizadevanji. Zgodnji vpliv Kozoroga podpira postavljanje praktičnih ciljev in vzpostavljanje strukture, medtem ko nas kasnejša energija Vodnarja spodbuja k inovacijam in povezovanju z istomislečimi posamezniki.

Začnite dan tako, da se prizemljite v svojih odgovornostih in obveznostih ter izkoristite energijo lune v Kozorogu za vzpostavitev trdnih temeljev. Ko luna prestopi v Vodnarja, dovolite sebi, da raziščete nove ideje in se vključite v sodelovalne projekte, ki se ujemajo z vašimi vrednotami. Bodite pozorni na konjunkcijo lune s Plutonom popoldne, saj lahko prinese intenzivna čustva na površje. Uporabite ta čas za introspekcijo in razmislite o opuščanju vzorcev ali prepričanj, ki ovirajo vašo rast.

Na splošno 22. december 2025 ponuja mešanico stabilnosti in inovacij, kar nas vabi, da spoštujemo svoje pretekle obveznosti, hkrati pa sprejmemo možnosti prihodnosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

Zvezdni odsevnasvetduhovnostlunazvezdeplanetinapovedastrologija
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
CLAN DEL GOLFO

Vodja kartela spolno zlorabljal otroke, za Američane najhujši po Escobarju

ZDA na teroristični seznam uvrstile še kolumbijski narkokartel Clan del Golfo.
21. 12. 2025 | 19:00
18:13
Šport  |  Tekme
ENGELBERG

Domen Prevc odličen drugi, ni manjkalo veliko do svetovnega rekorda

Ryoyu Kobayashi je zmagovalec druge posamične tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v švicarskem Engelbergu. Drugo mesto je pripadlo Domnu Prevcu.
21. 12. 2025 | 18:13
18:08
Bulvar  |  Zanimivosti
BIZARNI PORTRET

V Epsteinovih dosjejih tudi slika Billa Clintona v modri obleki in rdečih petah

Delo avstralsko-ameriške umetnice Petrine Ryan-Kleid je viselo v Epsteinovi hiši na Upper East Sideu.
21. 12. 2025 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: dan za odgovornost, nove ideje in globoko čustveno preobrazbo

Astrološka napoved za 22. december 2025.
Delo UI21. 12. 2025 | 18:00
17:39
Bulvar  |  Domači trači
LJUBLJANA

Robert Golob razkril, kje bo letos verjetno silvestroval in s kom

Verjetno bo silvestroval v Ljubljani na prostem. Tam bodo med drugim nastopili Vlado Kreslin, Vili Resnik in Niet.
21. 12. 2025 | 17:39
16:40
Bulvar  |  Suzy
ANŽE KOPITAR

Srčni Anže Kopitar: Mamo je ganil do solz (Suzy)

Anže je nedavno naznanil upokojitev in ob tem razkril, da bo po koncu njegove kariere družina zaživela drugačno življenje.
21. 12. 2025 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki