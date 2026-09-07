  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRUKTURIRANO IN PREMIŠLJENO

Zvezdni odsev: dan za red, fokus in nove začetke

Astrološka napoved za torek, 8. september.
FOTO: Jgi/jamie Grill Getty Images/tetra Images Rf
FOTO: Jgi/jamie Grill Getty Images/tetra Images Rf
Delo UI
 7. 9. 2026 | 18:00
2:06
A+A-

Septembrske zvezdne konstelacije nas postopoma potiskajo iz poletne sproščenosti v bolj strukturirano in premišljeno obdobje leta. Pod močnim vplivom Sonca in Merkurja v znamenju Device bo jutrišnji dan v ospredje postavil našo sposobnost logičnega razmišljanja, organizacije in analize. To bo trenutek, ko se megla v glavi končno razblini, namesto nje pa se pojavi izjemna mentalna ostrina, ki bo pomagala rešiti marsikatero zapleteno vprašanje.

Jutrišnji dan bo izjemno naklonjen vsem nalogam, ki zahtevajo natančnost, fokus in pragmatičen pristop. Če že dlje časa odlašate z urejanjem dokumentacije, načrtovanjem financ ali čiščenjem svojega bivalnega in delovnega prostora, boste jutri začutili naraven dvig energije za vzpostavitev reda. Prav tako bo dan ugoden za vse začetke, povezane z zdravim načinom življenja, saj nas planetarne energije spodbujajo k večji skrbi za svoje telo, ustrezni prehrani in gibanju.

Vendar zvezde prinašajo tudi opozorilo. Zaradi močnega poudarka na podrobnostih se lahko hitro ujamete v past pretiranega perfekcionizma in nepotrebnega poudarka na napakah. Največja nevarnost jutrišnjega dne tiči v preveliki samokritičnosti in svojih bližnjih. Če stvari ne bodo potekale natanko tako, kot ste si zamislili, raje globoko vdihnite in ne skakajte v zaključke. V medosebnih odnosih se izogibajte nepotrebnemu dokazovanju svojega prav, saj lahko pretirana pikolovskost povzroči le napetost.

Najboljša strategija za uspešen potek dneva je zavestno usmerjanje energije v delo, ki zahteva koncentracijo, ter hkratno opuščanje potrebe po popolnem nadzoru nad vsako podrobnostjo. Ko boste opravili svoje obveznosti, si zvečer privoščite čas za odklop od digitalnih zaslonov in se posvetite dejavnostim, ki vas umirjajo.

Katero področje vašega življenja trenutno najbolj hrepeni po večji jasnosti in boljši organizaciji?

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrologijazvezdeastrološka napovedplanetihoroskopMerkurSoncedevicaorganizacija
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Hiša brez fasade? Toliko toplote vam lahko uide skozi stene

Skozi zunanje stene lahko hiša izgubi presenetljivo veliko toplote. A nova fasada ni vedno prvi ukrep, ki se ga pri prenovi najbolj splača lotiti.
Kaja Berlot7. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
STRUKTURIRANO IN PREMIŠLJENO

Zvezdni odsev: dan za red, fokus in nove začetke

Astrološka napoved za torek, 8. september.
Delo UI7. 9. 2026 | 18:00
17:53
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNA SMRT DOJENČICE

Groza med kampiranjem: umrla komaj trimesečna dojenčica, policija prijela štiri ljudi

Dojenčica je umrla v soboto na gozdnatem območju v angleškem Staffordshiru.
7. 9. 2026 | 17:53
17:37
Bralci
KAJ SE DOGAJA?

Helikopterji in specialci pri Velikih Laščah: na terenu večja policijska akcija?!

Za pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana.
7. 9. 2026 | 17:37
17:18
Novice  |  Slovenija
TEŽAVA

Velik izpad omrežja A1 po vsej Sloveniji, bralci nam sporočajo, kakšne težave imajo

Izpad po celi državi se je zgodil nekaj pred 15. uro
7. 9. 2026 | 17:18
17:17
Bulvar  |  Tuji trači
BEBE REXHA

Njene prsi so postale težava: pevka priznala, da ne ve več, kaj naj z njimi: »Postale so masivne« (FOTO)

Bebe Rexha je opisala notranji konflikt med željo po privlačnem videzu in izogibanjem neželeni objektivizaciji.
7. 9. 2026 | 17:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki