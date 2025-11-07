  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Dom, družina in čustvena varnost

Luna v Raku nas vodi k domačemu ognjišču, Saturn pa nas uči odgovornosti.
Sobota je tradicionalno povezana s Saturnom, planetom discipline, strukture in odgovornosti. FOTO: Elen11/Getty Images
Sobota je tradicionalno povezana s Saturnom, planetom discipline, strukture in odgovornosti. FOTO: Elen11/Getty Images
Delo UI
 7. 11. 2025 | 18:00
2:42
A+A-

V soboto, 8. novembra, se na nebu odvija prava simfonija planetarnih vplivov, ki nas vabijo k čustveni introspekciji in dinamičnim interakcijam. Luna začne dan v znamenju dvojčkov, kar spodbuja našo radovednost in komunikativnost, vendar se v dopoldanskih urah premakne v Raka, kar našo pozornost usmeri k domu, družini in čustveni varnosti. Ta lunin premik nas spodbuja, da negujemo svojo notranjost in tiste, ki jih imamo radi.

Luna jutri tvori več pomembnih aspektov, ki bodo močno vplivali na naše razpoloženje in odnose. Trigon Lune z Venero prinaša harmonijo in povečuje našo sposobnost za ljubezen in naklonjenost, zato je to odličen čas za druženje, umetniške dejavnosti in krepitev osebnih odnosov. Kljub temu pa se bomo morali soočiti tudi z izzivi. Aspekt Lune s Plutonom lahko prebudi globoko zakoreninjena čustva ali močnejšo dinamiko v odnosih, kar kliče, da priznamo in preoblikujemo morebitne napetosti, to pa vodi v osebno rast.

Aspekt Lune z Marsom medtem prinaša nemir ali nestrpnost. To energijo je najbolje usmeriti v konstruktivne dejavnosti, da se izognemo nepotrebnim konfliktom. Proti večeru bo aspekt Lune z Merkurjem lahko povzročil napetosti v komunikaciji, zato je priporočljivo, da v pogovorih vadimo potrpežljivost in jasnost.

Prizemljimo se

Poleg luninih vplivov bo jutri pomemben tudi vpliv Sonca v škorpijonu, ki tvori seskvikvadrat z Neptunom. Ta aspekt lahko zamegli naše zaznave in ustvari občutek razočaranja, zato je pomembno, da se prizemljimo in poiščemo jasnost, preden sprejmemo pomembne odločitve. Mars v strelcu pa tvori trigon s Ceres, kar spodbuja našo skrbnost pri doseganju ciljev, saj nas ta aspekt spodbuja, da svoje ambicije zasledujemo z občutkom za druge.

Sobota je tradicionalno povezana s Saturnom, planetom discipline, strukture in odgovornosti, zato nam lahko sprejemanje Saturnove energije jutri pomaga postaviti meje, določiti realistične cilje in se zavezati osebni rasti. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki zahtevajo osredotočenost in predanost, bo v skladu s tem vplivom.

Sobotne nebesne konfiguracije nas spodbujajo k ravnovesju med čustveno introspekcijo in zunanjimi odgovornostmi. Lunin prehod v Raka nas vabi k povezovanju z notranjim svetom in negovanju bližnjih odnosov, medtem ko nas Saturnov vpliv opominja na pomen strukture in discipline.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

