ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dovolite si sanjati

Izkoristite dan za začetek novih projektov, še posebej tistih, ki vključujejo ustvarjalnost, skupnost ali humanitarna prizadevanja.
Popoldne Luna tvori konjunkcijo z Venero, kar spodbuja občutke ljubezni in harmonije. FOTO: Guliver/Getty images
Popoldne Luna tvori konjunkcijo z Venero, kar spodbuja občutke ljubezni in harmonije. FOTO: Guliver/Getty images
Delo UI
 17. 2. 2026 | 18:00
Jutrišnjo sredo, 18. februarja, nas nebesni plesi vabijo k raziskovanju notranjih globin, čustvene občutljivosti in potenciala za preobrazbo. Nebo nam ponuja bogato tapiserijo energij, ki nas vodijo skozi introspekcijo in nove začetke. Luna jutri začne svojo pot v znamenju Vodnarja, kar prinaša občutek svobode in inovativnosti. Zgodaj zjutraj tvori kvadrat z Uranom, kar lahko prinese nenadne pretrese ali nepričakovane čustvene izbruhe. Kmalu zatem, v jutranjih urah, nas pozdravi mlaj v Vodnarju, kar je idealen čas za postavljanje novih namenov, še posebej tistih, povezanih z inovacijami in skupnostjo. Kmalu po mlaju Luna preide v znamenje Rib, kar nas povabi v svet povečane občutljivosti in intuicije. Čez dan Luna tvori več pomembnih aspektov, ki nas bodo spremljali skozi čustvene in praktične izzive.

Popoldne Luna tvori konjunkcijo z Venero, kar spodbuja občutke ljubezni in harmonije. To je čas za sočutne povezave in nežnost v odnosih. Trigon z Jupitrom prinaša optimizem in širjenje obzorij ter spodbuja velikodušnost in pozitiven pogled na svet. Konjunkcija z Merkurjem pa omogoča čustveno komunikacijo in introspektivne misli. S popoldanskimi konjunkcijami s Saturnom in Neptunom nas Luna opominja, da uravnotežimo sanje z realnostjo. Ta aspekt nas spodbuja, da svoje ideale prizemljimo in jih uresničimo v praktičnem življenju. V večernih urah Luna tvori sekstil s Plutonom, kar prinaša globoke čustvene preobrazbe in priložnost za opuščanje starih vzorcev. Sončev vstop v znamenje Rib nas usmerja k empatiji, duhovnosti in umetniškemu izražanju. Ta premik nas vabi, da objamemo sočutje in raziskujemo svoje notranje svetove. Z Merkurjem in Venero prav tako v Ribah so naše misli in čustva obarvani z občutljivostjo in željo po globljih povezavah. Mars v Vodnarju pa še naprej spodbuja dejanja, usmerjena k skupnim ciljem in inovativnim prizadevanjem.

Sreda je tradicionalno dan Merkurja, planeta komunikacije, intelekta in potovanj. Jutrišnja konjunkcija Merkurja z Luno in Venero poudarja pomen iskrenih pogovorov in jasnega izražanja čustev. To je idealen čas za globoke pogovore, ustvarjalno pisanje ali študij, ki zahteva čustveno inteligenco. Izkoristite ta dan za začetek novih projektov, še posebej tistih, ki vključujejo ustvarjalnost, skupnost ali humanitarna prizadevanja. Vključite se v pogovore, ki povezujejo um in srce, in si dovolite sanjati, medtem ko ostajate prizemljeni v resničnosti. 

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Logo
