Zvezdni odsev: dvakrat preverite informacije in bodite potrpežljivi v pogovorih

Jutri, 11. februarja 2026, nam nebesni ples ponuja bogato tapiserijo energij, ki vabijo k introspekciji in premišljenemu delovanju. Luna, ki se nahaja v svoji padajoči fazi, prebiva v pustolovskem znamenju Strelca. Ta lunina pozicija nas spodbuja k iskanju modrosti in širjenju obzorij, medtem ko se pripravljamo na introspektivno obdobje, ki vodi do mlaja. Luna tvori harmoničen sekstil z Marsom, ki trenutno prebiva v znamenju Vodnarja. Ta aspekt dnevu vdihne nežno odločnost, kar nam omogoča, da svoje cilje zasledujemo z navdušenjem in preudarnostjo. To je ugoden čas za reševanje izzivov, ki zahtevajo tako moč kot diplomacijo. V tem času lahko dosežemo veliko, če smo pripravljeni prisluhniti tako svoji notranji modrosti kot tudi potrebam drugih.

Merkur, planet komunikacije, je vstopil v svojo »senco«, kar pomeni začetek njegove predretrogradne faze. To obdobje pogosto prinaša teme in pogovore, ki jih bo morda potrebno ponovno obravnavati v bližnji prihodnosti. Priporočljivo je, da nove dogovore ali odločitve sprejemamo previdno ter pri tem zagotovimo jasnost in razumevanje. Venera, planet ljubezni in estetike, je nedavno vstopila v znamenje Rib, kjer doseže svojo eksaltacijo. Ta tranzit povečuje našo sposobnost za sočutje, umetniško izražanje in globoke čustvene povezave. Vendar nas tudi opozarja, naj ne idealiziramo situacij ali posameznikov, saj je pomembno, da sanje uravnotežimo z realnostjo.

Mars v Vodnarju, ki je v sekstilu z Luno, krepi temo odločne, a premišljene akcije. Ta položaj spodbuja inovativne pristope in kolektivna prizadevanja, kar ustvarja odličen čas za sodelovalne projekte in vključevanje v skupnost. Energija Marsa v Vodnarju nas spodbuja, da razmišljamo izven okvirjev in iščemo nove rešitve za stare izzive. Jupiter nadaljuje svojo retrogradno pot skozi znamenje Raka, kar nas spodbuja k razmisleku o naši čustveni rasti in temeljih, ki smo jih postavili v osebnem življenju. To obdobje je idealno za ponovno ocenjevanje naših prepričanj in zagotovitev, da so v skladu z našim resničnim jazom. Saturn na 0° Ovna označuje pomemben premik, saj se pripravlja na vstop v to pionirsko znamenje. Ta prehod poudarja pomen discipline in strukture pri začetku novih podvigov. To je klic k postavljanju trdnih temeljev za prihodnje projekte in prizadevanja.

Uran v Biku in Neptun v Ovnu še naprej vplivata na našo kolektivno zavest, pri čemer nas spodbujata k iskanju stabilnosti sredi sprememb in k duhovni rasti skozi pogumna dejanja. Te energije nas opominjajo, da je stabilnost včasih najti v sprejemanju sprememb in da je duhovna rast pogosto rezultat pogumnih korakov v neznano. Pluton v Vodnarju prinaša transformativne premike v družbenih strukturah in tehnološkem napredku. Ta energija podpira osvobajanje od zastarelih sistemov in sprejemanje naprednih idej, kar nas vodi k bolj pravični in inovativni prihodnosti.

Dvakrat preverimo informacije

Sreda, ki je pod vladavino Merkurja, poudarja komunikacijo, učenje in prilagodljivost. Glede na to, da je Merkur vstopil v svojo senco, bo jutri s še posebej pomembno, da vadimo jasno in premišljeno komunikacijo. Dvakrat preverimo informacije, bodimo potrpežljivi v pogovorih in ostanimo odprti za ponovno obravnavo tem, kot bo potrebno. V zaključku, 11. februar 2026, prinaša mešanico energij, ki spodbujajo premišljeno delovanje, sočutne povezave in premišljeno komunikacijo. Z objemanjem teh vplivov lahko z milino in namenom plujemo skozi čustvene in duhovne tokove dneva.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Phases-moon, Bristolhub, Zodiac-astrology-horoscopes.