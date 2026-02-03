Zvezdni odsev: idealen čas za odstranjevanje nereda

Luna se bo v sredo, 4. februarja, nahajala v fazi upadajočega ščipa v znamenju natančne Device. Ta faza, ki sledi polni luni, nas vabi k refleksiji in opuščanju tistega, kar nam več ne služi. Devica poudarja pozornost do detajlov, organizacijo in željo po čistosti v naših prizadevanjih. To je idealen čas za oceno naših rutin, odstranjevanje fizičnega in mentalnega nereda ter izpopolnjevanje naših vsakodnevnih praks. Lunin položaj v Devici nas spodbuja, da se osredotočimo na zdravje, služenje in praktične zadeve ter da svoja čustva prizemljimo skozi konkretna dejanja. Sončeva konjunkcija z Venero v Vodnarju prinaša harmonično mešanico samoizražanja in naklonjenosti. Vpliv Vodnarja dodaja pridih inovativnosti in distanciranosti, kar nas spodbuja, da k odnosom pristopamo z odprtostjo in pripravljenostjo sprejeti edinstvenost. To je ugoden čas za družabne interakcije, umetniške podvige in izražanje ljubezni na nekonvencionalne načine.

Sončeva konjunkcija z Marsom v Vodnarju dnevu vdihuje dinamično energijo in odločnost. Vodnarjeva napredna narava nas spodbuja k drznejšim korakom proti ciljem, še posebej tistim, ki vključujejo skupnost ali tehnološke napredke. To energijo usmerite v projekte, ki zahtevajo inovativnost in pogum. Lunin sekstil z retrogradnim Jupitrom v Raku nam ponuja nežno širjenje našega čustvenega obzorja. Medtem ko nam retrogradni Jupiter v Raku lahko prinaša ponovno preučevanje preteklih čustvenih vzorcev, nam sekstil z Luno omogoča, da v teh refleksijah najdemo modrost. To je dober čas za negovanje odnosov in iskanje čustvene rasti. Lunin seskvikvadrat s Plutonom v Vodnarju lahko sproži globoko zakoreninjena čustva ali dinamiko moči. Plutonova transformativna energija v Vodnarju lahko prinese nenadne uvide ali premike v našem razumevanju osebne moči in kolektivnih odgovornosti. K vsakemu napetemu trenutku pristopite z miselnostjo, usmerjeno k transformaciji in zdravljenju.

Sreda, dan Merkurja, je tradicionalno povezana s komunikacijo, intelektom in potovanji. Z Merkurjem, ki se trenutno nahaja v Vodnarju, so naše misli in pogovori verjetno inovativni, napredni in morda nekoliko nekonvencionalni. To je odličen dan za razmišljanje in kovanje novih idej ter udeležbo v spodbudnih razpravah. Vendar bodite pozorni na bližajočo se retrogradnost Merkurja, ki lahko prinese nesporazume ali zamude. Uporabite ta čas za jasnost namenov in zagotovite, da bodo vaša sporočila sprejeta, kot ste jih nameravali.

