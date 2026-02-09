  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: idealen čas za širjenje obzorij

V jutranjih urah bo Luna tvorila kvadrat z Venero, kar lahko povzroči napetosti v odnosih.
Obzorja si lahko širimo tudi skozi potovanja.  FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Obzorja si lahko širimo tudi skozi potovanja.  FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Delo UI
 9. 2. 2026 | 18:00
2:49
Jutrišnji torek, 10. februarja, nas zvezde vodijo skozi preplet introspekcije, čustvenega raziskovanja in dinamičnih odnosov. Luna se zjutraj premakne iz globokih voda Škorpijona v ognjeno znamenje Strelca, kar nas spodbuja, da se iz notranjih razmišljanj podamo na iskanje širših obzorij in resnic. Luna v Strelcu prinaša občutek svobode in željo po raziskovanju, zato nas vabi, da se odpremo novim izkušnjam in se podamo na pot iskanja resnice. To bo idealen čas za širjenje obzorij, bodisi skozi potovanja, učenje ali filozofske razprave. V jutranjih urah bo Luna tvorila kvadrat z Venero, kar lahko povzroči napetosti v odnosih. Čustvene potrebe in želje po harmoniji se lahko znajdejo v konfliktu, zato je pomembno, da se izognemo impulzivnim reakcijam in raje vadimo potrpežljivost. Kmalu zatem Luna tvori trigon z Neptunom, ki povečuje našo intuicijo in ustvarjalnost, zato bodo sanje morda še posebej žive in nam lahko ponudijo vpogled v podzavestne svetove.

Sekstil Lune s Plutonom tekom dopoldneva nas spodbuja h globokim čustvenim preobrazbam. Ta aspekt nam daje moč, da se soočimo z globoko zakoreninjenimi težavami in jih premagamo s pogumom. Proti popoldnevu pa Luna tvori kvadrat z Merkurjem, kar lahko prinese izzive v komunikaciji. Možni so nesporazumi, zato je priporočljivo, da premislimo, preden spregovorimo, in si prizadevamo za jasnost v dialogih. Pomemben prehod je jutri tudi vstop Venere v znamenje Rib. Venera, planet ljubezni in lepote, v Ribah doseže svojo eksaltacijo, kar povečuje teme sočutja, umetniškega izražanja in duhovne povezanosti, zato nas ta čas vabi, da se v odnosih ljudem približamo z empatijo in raziščemo ustvarjalne dejavnosti, ki resonirajo z našim notranjim jazom.

Torek je tradicionalno pod vladavino Marsa, planeta akcije, poguma in asertivnosti. Mars, ki se trenutno nahaja v Vodnarju, poudarja inovativne pristope in kolektivna prizadevanja. Ta poravnava podpira drzne korake k progresivnim ciljem in sprejemanje nekonvencionalnih metod. Obeta se nam uravnoteženje med introspekcijo in zunanjim delovanjem. Prehod Lune iz Škorpijona v Strelca nas vabi, da predelamo globoka čustva in jih nato usmerimo v širša prizadevanja. Venera v Ribah povečuje našo sposobnost za sočutje in umetniški izraz, medtem ko Mars v Vodnarju spodbuja inovativne akcije.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.

astrologijazvezdeplanetinapoved
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
