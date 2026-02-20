Zvezdni odsev: iskali bomo udobje, varnost in užitke

Jutrišnja sobota, 21. februarja, prinaša bogato paleto energij, ki nas vodijo skozi notranje popotovanje. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v ognjenem znamenju ovna, proti večeru pa preide v umirjenega bika. Ta prehod nas vabi, da uravnotežimo svoje impulzivne želje s potrebo po stabilnosti. Ob začetku dneva luna v ovnu spodbuja našo iniciativnost in drznost. V jutranjih urah se luna poveže s sekstilom z Marsom v vodnarju, kar okrepi našo odločnost in nas spodbuja k samozavestnim dejanjem. Ta aspekt podpira projekte, ki zahtevajo pogum in inovativnost.

Ko se dan preveša v večer, luna preide v znamenje bika, kar nas usmerja k iskanju udobja, varnosti in užitkov. Ta sprememba nas spodbuja, da upočasnimo tempo in cenimo otipljive vidike življenja. Pomemben planetarni dogodek jutrišnjega dne je konjunkcija Saturna in Neptuna v ribah. Ta redka poravnava združuje Saturnovo strukturo z Neptunovimi sanjami, kar nas spodbuja, da svoje ideale uresničimo s pomočjo discipliniranega truda. Poleg tega Venera v vodnarju tvori trigon z Jupitrom v tehtnici, kar spodbuja harmonične odnose in širjenje socialnih povezav. Ta aspekt krepi našo sposobnost, da se povežemo z drugimi in najdemo veselje v skupnih izkušnjah.

Sobota je tradicionalno dan, ki mu vlada Saturn, planet discipline in odgovornosti. Jutrišnja konjunkcija Saturna in Neptuna poudarja potrebo po združevanju sanj in praktičnosti. To je idealen trenutek za razmislek o dolgoročnih ciljih in strukturah, ki so potrebne, da jih dosežemo. Izkoristite dinamične energije jutrišnjega dne tako, da zjutraj pod vplivom lune v ovnu in sekstila z Marsom začnete nove projekte, nato pa svoje napore prizemljite, ko luna preide v bika. Uporabite konjunkcijo Saturna in Neptuna za uskladitev svojih sanj s konkretnimi načrti, medtem ko naj vas trigon Venere in Jupitra navdihuje pri ustvarjanju smiselnih povezav.

