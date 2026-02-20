  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: iskali bomo udobje, varnost in užitke

Jutrišnja konjunkcija Saturna in Neptuna poudarja potrebo po združevanju sanj in praktičnosti.
Upočasnimo tempo in cenimo otipljive vidike življenja. FOTO: Guliver/Getty images
Upočasnimo tempo in cenimo otipljive vidike življenja. FOTO: Guliver/Getty images
Delo UI
 20. 2. 2026 | 18:00
2:23
A+A-

Jutrišnja sobota, 21. februarja, prinaša bogato paleto energij, ki nas vodijo skozi notranje popotovanje. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v ognjenem znamenju ovna, proti večeru pa preide v umirjenega bika. Ta prehod nas vabi, da uravnotežimo svoje impulzivne želje s potrebo po stabilnosti. Ob začetku dneva luna v ovnu spodbuja našo iniciativnost in drznost. V jutranjih urah se luna poveže s sekstilom z Marsom v vodnarju, kar okrepi našo odločnost in nas spodbuja k samozavestnim dejanjem. Ta aspekt podpira projekte, ki zahtevajo pogum in inovativnost.

Ko se dan preveša v večer, luna preide v znamenje bika, kar nas usmerja k iskanju udobja, varnosti in užitkov. Ta sprememba nas spodbuja, da upočasnimo tempo in cenimo otipljive vidike življenja. Pomemben planetarni dogodek jutrišnjega dne je konjunkcija Saturna in Neptuna v ribah. Ta redka poravnava združuje Saturnovo strukturo z Neptunovimi sanjami, kar nas spodbuja, da svoje ideale uresničimo s pomočjo discipliniranega truda. Poleg tega Venera v vodnarju tvori trigon z Jupitrom v tehtnici, kar spodbuja harmonične odnose in širjenje socialnih povezav. Ta aspekt krepi našo sposobnost, da se povežemo z drugimi in najdemo veselje v skupnih izkušnjah.

Sobota je tradicionalno dan, ki mu vlada Saturn, planet discipline in odgovornosti. Jutrišnja konjunkcija Saturna in Neptuna poudarja potrebo po združevanju sanj in praktičnosti. To je idealen trenutek za razmislek o dolgoročnih ciljih in strukturah, ki so potrebne, da jih dosežemo. Izkoristite dinamične energije jutrišnjega dne tako, da zjutraj pod vplivom lune v ovnu in sekstila z Marsom začnete nove projekte, nato pa svoje napore prizemljite, ko luna preide v bika. Uporabite konjunkcijo Saturna in Neptuna za uskladitev svojih sanj s konkretnimi načrti, medtem ko naj vas trigon Venere in Jupitra navdihuje pri ustvarjanju smiselnih povezav.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa.

Več iz teme

astrologijazvezdeplanetinapoved
ZADNJE NOVICE
18:12
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA

Skrajne vremenske razmere v sosednjih državah, 29-letnika do smrti povozil plug

Tudi na severu Avstrije danes obilno sneženje, obalna mesta v Dalmaciji spet pod vodo.
20. 2. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: iskali bomo udobje, varnost in užitke

Jutrišnja konjunkcija Saturna in Neptuna poudarja potrebo po združevanju sanj in praktičnosti.
20. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
MODNO

Pomlad bo francoska

Jakno, ki bo zaznamovala prihajajočo sezono, že vsi dobro poznamo.
Daša Mavrič20. 2. 2026 | 18:00
17:54
Novice  |  Svet
CARINE

Bodo ZDA vračale milijarde? Trumpovim carinam nasprotovala tudi sodnika, ki ju je imenoval sam

Republikanski predsednik je v pričakovanju odločitve pritiskal na sodišče in trdil, da bi bila razveljavitev carin katastrofa.
20. 2. 2026 | 17:54
17:46
Bulvar  |  Zanimivosti
SAJ NI RES, PA JE

Gol moški ukradel reševalno vozilo s pacientko vred, nato 40 minut bežal pred policijo

V zadnjem delu vozila sta bila takrat dva reševalca in bolnica, ki so jo nameščali na nosila.
20. 2. 2026 | 17:46
17:22
Novice  |  Slovenija
VREMENSKE RAZMERE

Snegolom, prometne motnje in izpad elektrike: Ste na mobilni telefon prejeli izredno opozorilo?

Zaradi podiranja dreves in nevarnih razmer na cestah so oblasti prebivalcem svetovale, naj se izogibajo nepotrebnim potem ter, če je mogoče, ostanejo doma.
Kaja Grozina20. 2. 2026 | 17:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki