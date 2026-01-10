  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutranji aspekti lahko povzročijo občutke nelagodja ali zmedenosti

Lunin prehod v Škorpijona prinaša intenzivne čustvene vpoglede
Simbolična slika FOTO: Getty Images
Simbolična slika FOTO: Getty Images
Delo UI
 10. 1. 2026 | 18:00
 10. 1. 2026 | 18:26
3:26
A+A-

Jutri, 11. januarja 2026, nas nebesne energije vabijo, da se potopimo v globine svojih čustev in se soočimo z resnicami, ki ležijo pod površjem. Luna, ki nas vodi skozi notranje pokrajine, se iz harmoničnega znamenja Tehtnice premakne v intenzivne vode Škorpijona že v zgodnjih jutranjih urah. Ta prehod nas spodbuja, da raziskujemo svojo podzavest, odkrijemo skrite želje in objamemo preobrazbo. Ko Luna vstopi v Škorpijona, oblikuje kvinkus aspekt z Uranom v Biku, kar vzbuja občutek nemira in nepredvidljivosti. Ta aspekt nas izziva, da uravnotežimo potrebo po čustveni varnosti z željo po spremembah in inovacijah. Kmalu zatem Luna tvori še en kvinkus z Neptunom v Ribah, kar lahko zamegli naše zaznave in nas povabi, da preizprašamo iluzije ali fantazije, ki smo se jih držali. Ti jutranji aspekti lahko povzročijo občutke nelagodja ali zmedenosti, zato je iskanje jasnosti in prizemljenosti ključnega pomena.

Sonce, Merkur, Venera in Mars so vsi v konjunkciji v Kozorogu, kar poudarja teme discipline, ambicij in strukture. Ta močan stelij nas spodbuja, da postavimo jasne cilje in sprejmemo praktične korake za njihovo dosego. Vendar pa opozicija Sonca z retrogradnim Jupitrom v Raku nakazuje napetost med našimi poklicnimi ambicijami in osebnimi ali družinskimi obveznostmi. Pomembno je najti ravnovesje med temi področji in zagotoviti, da nobeno ni zanemarjeno. Venera, planet ljubezni in harmonije, je v kontra-paraleli z Jupitrom, kar doseže vrhunec 12. januarja. Ta aspekt lahko okrepi želje po užitkih in razvajanjih, vendar tudi opozarja pred pretiravanjem v odnosih ali financah. Zmernost in premišljenost sta ključnega pomena v tem obdobju.

Mars, planet akcije, je prav tako v Kozorogu, kar daje zagon in odločnost, da metodično sledimo svojim ciljem. Njegova konjunkcija z Merkurjem izboljšuje našo sposobnost učinkovitega komuniciranja naših ambicij. Vendar pa zaradi Marsove kontra-paralele z Jupitrom, ki bo dosegla vrhunec 15. januarja, obstaja tveganje prekomerne samozavesti ali prevzemanja preveč obveznosti. Ključno je realno oceniti svoje zmožnosti in se izogibati impulzivnim odločitvam. Nedelje so tradicionalno pod vplivom Sonca, ki simbolizira vitalnost, samoizražanje in zavest. S Soncem trenutno v Kozorogu je poudarek na odgovornosti, disciplini in dolgoročnem načrtovanju. To je odličen čas za razmislek o osebnih ciljih in strukturah, ki smo jih postavili za njihovo dosego. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki so v skladu z našimi temeljnimi vrednotami in prispevajo k našemu občutku namena, bo še posebej izpolnjujoče.

Povzemimo, 11. januar 2026 prinaša kompleksen preplet energij, ki nas spodbujajo h globoki introspekciji, discipliniranemu delovanju in premišljenemu ravnovesju med osebnimi in poklicnimi sferami. S sprejemanjem preobrazbenega potenciala Lune v Škorpijonu in izkoriščanjem strukturirane energije stelija v Kozorogu lahko ta dan preživimo z jasnostjo in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

