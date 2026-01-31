  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutri nas čaka Snežna luna

1. februar 2026: Polna luna prinaša svetlobo v naš notranji svet
Simbolična slika FOTO: Getty Images
Simbolična slika FOTO: Getty Images
Delo UI
 31. 1. 2026 | 18:00
3:32
A+A-

Jutri, 1. februarja 2026, nas bo nebo obdajalo z izjemno energijo polne lune v znamenju Leva. Znana kot Snežna luna, ta polna luna doseže svoj vrhunec v popoldanskih urah, prinašajoč trenutek čustvene jasnosti in izpolnitve. Luna v Levu nas spodbuja k izražanju, ustvarjalnosti in hrepenenju po priznanju, zato je to čas, ko lahko brez zadržkov zasijemo v svoji edinstvenosti. Levova energija vabi, da objamemo svojo individualnost in pokažemo svojo notranjo svetlobo. Toda polna luna v Levu se sooča s Soncem v Vodnarju, kar poudarja napetost med osebnimi željami in potrebami skupnosti, zato nas ta aspekt poziva k iskanju ravnovesja med samoizražanjem in našo vlogo v širši družbi.

Mars, planet akcije in energije, se trenutno nahaja v Vodnarju, kar spodbuja kolektivno energijo, ki podpira izvirne pobude in odločitve, ki se oddaljujejo od ustaljenih norm. Ta položaj povečuje našo željo po svobodi in inovacijah, zato nas spodbuja k sodelovanju v kolektivnih ali ideoloških projektih. Jupiter nadaljuje svojo retrogradno pot skozi Raka, kar nas usmerja k ponovnemu razmisleku o naših temeljih varnosti, zaščite in kolektivne kohezije. Ta tranzit poudarja pomen ponovnega preučevanja modelov podpore, solidarnosti in pripadnosti ter nas spodbuja k razmisleku o naših socialnih, družinskih in skupnostnih potrebah.

Nedelja je tradicionalno dan, ki mu vlada Sonce, simbol vitalnosti, samoizražanja in zavesti. S Soncem v Vodnarju se naša pozornost usmerja k inovacijam, humanitarnim prizadevanjem in sprejemanju nekonvencionalnih idej. Konjunkcija Sonca z Merkurjem in Venero v Vodnarju povečuje našo sposobnost jasne komunikacije in spodbuja harmonične odnose, zlasti v skupinskih okoljih. Da bi to energijo kar najbolje izkoristili, se vključite v dejavnosti, ki spodbujajo samoizražanje in skupnostno sodelovanje. Sodelovalni projekti, ustvarjalni podvigi in družabna srečanja so lahko še posebej izpolnjujoči. Izkoristite priložnost, da delite svoje edinstvene poglede, hkrati pa ostanite odprti za vpoglede drugih. Polna luna v Levu služi kot močan katalizator za čustveno sprostitev in samoodkrivanje. Vabi nas, da preučimo svoje želje po priznanju in cenjenju ter nas spodbuja k izražanju našega pristnega jaza. Vendar pa nas opozicija s Soncem v Vodnarju spominja, da moramo uravnotežiti svoje osebne potrebe z našimi odgovornostmi do skupnosti.

To je primeren čas za razmislek o tem, kako lahko prispevamo k svojim skupnostim, hkrati pa spoštujemo svojo individualnost. Prakse, kot so pisanje dnevnika, meditacija ali ustvarjalno izražanje, nam lahko pomagajo pri obdelavi teh energij, kar nam omogoča, da se z večjo jasnostjo in namenom spopademo s svojimi čustvenimi in duhovnimi pokrajinami. Jutri se na nebu plete bogata tapiserija priložnosti za samoizražanje, inovacije in skupnostno sodelovanje. S tem, ko objamemo dinamično prepletanje med Luno v Levu in Soncem v Vodnarju, lahko osvetlimo svoje poti z avtentičnostjo in smiselno prispevamo k svetu okoli nas.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Livescience, Dxpnet, Astrotheme.

