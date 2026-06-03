  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Zvezdni odsev: jutri nas čakajo čustveni pretresi, preboji in globoka osebna rast

Astrološka napoved za četrtek, 4. junij.
Simbolična fotografija. FOTO: Sarayut Thaneerat Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Sarayut Thaneerat Getty Images
Delo UI
 3. 6. 2026 | 18:00
 3. 6. 2026 | 18:02
3:22
A+A-

Jutri, 4. junija 2026, nam zvezde in planeti ponujajo bogato paleto energij, ki nas bodo vodile skozi naše notranje pokrajine in zunanje interakcije. Lunin ples po nebu bo ključni akter te nebesne simfonije, ki bo vplival na naše razpoloženje, odnose in odločitve.

Luna začne dan v Kozorogu, znamenju, ki ga zaznamujeta disciplina in struktura. V jutranjih urah pa se bo premaknila v Vodnarja, kar bo prineslo val inovativnosti in kolektivne zavesti. Ta prehod nas vabi, da se odpremo novim idejam in pristopom ter se povežemo z drugimi na bolj ustvarjalen način. Luna bo tekom dneva tvorila več pomembnih aspektov z drugimi planeti, kar bo dodatno oblikovalo naše čustvene in praktične izkušnje. Prvi pomemben aspekt bo opozicija z Venero, kar lahko prinese napetosti med našimi čustvenimi potrebami in željo po harmoniji v odnosih. V tem trenutku je pomembno, da uravnotežimo osebna čustva s potrebami drugih, saj bo to ključ do miru in razumevanja.

Nato bo Luna tvorila sekstil s Saturnom, kar nam bo prineslo čustveno stabilnost in občutek odgovornosti. Ta aspekt nam bo pomagal prizemljiti morebitna čustvena nihanja in nas spodbudil k premišljenim odločitvam. Kmalu zatem pa bo kvadrat z Marsom prinesel notranje konflikte med čustvi in dejanji, kar lahko vodi do impulzivnih reakcij. V tem obdobju sta ključni pozornost in premišljenost, da se izognemo nepremišljenim dejanjem. Popoldne bo Luna tvorila trigon z Uranom, kar bo spodbudilo sprejemanje sprememb in iskanje novih izkušenj. Ta harmoničen aspekt bo prinesel občutek vznemirjenja in inovativnosti, kar je idealno za raziskovanje novih poti in pristopov. Pozno popoldne pa bo sekstil z Neptunom povečal našo intuicijo in ustvarjalnost, kar je odličen čas za umetniške dejavnosti in duhovne prakse.

Proti večeru bo Luna tvorila konjunkcijo s Plutonom, kar lahko prinese globoke čustvene vpoglede in transformativne izkušnje. Ta močan aspekt nas vabi k introspekciji in osebni rasti, kar lahko prinese pomembne spremembe v našem življenju. Poleg luninih gibanj bo jutri pomemben tudi kvadrat med Merkurjem v Raku in Neptunom v Ovnu. Ta aspekt lahko zamegli našo presojo in komunikacijo, kar lahko vodi do nesporazumov ali zmede. V tem času je priporočljivo poiskati jasnost in se izogibati pomembnim odločitvam.

Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, planetom ekspanzije, modrosti in obilja. Jutri bo Luna nasproti Jupitru, kar lahko prinese težnjo k čustvenim presežkom ali pretiravanju. Uravnoteženje optimizma z realizmom nam lahko pomaga konstruktivno izkoristiti Jupitrovo ekspanzivno energijo. Jutrišnje nebesne konfiguracije nas vabijo, da uravnotežimo naš čustveni svet z našimi dejanji in komunikacijo. Sprejemanje sprememb, iskanje jasnosti in prizemljenost nam lahko pomagajo učinkovito krmariti skozi današnje energije. Naj vam zvezde svetijo na poti!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrosofa, Zodiac-astrology-horoscopes.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Zvezdni odsevlunaplanetastroastrologijanapovedodnosičustvaduhovnost
ZADNJE NOVICE
18:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVKA

92-letnik nemočno ležal v postelji, mladenič (26) ga je s sekiro: »Da tako ubije nemočnega človeka ...«

Po poročanju srbskih medijev sta bila žrtev in storilec v sorodstvenem razmerju, domnevno naj bi šlo za očima osumljenca.
3. 6. 2026 | 18:46
18:15
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Poglejte, kako so 75 kvadratov spremenili v sanjski dom: skrivnost se skriva v atriju

Prenova 75 m² velikega stanovanja z atrijem navdušuje z odprtim tlorisom, obilico svetlobe in domiselnimi rešitvami za sodobno družino.
3. 6. 2026 | 18:15
18:15
Bulvar  |  Glasba in film
VIRALNO

Zakaj vsi pojejo to otroško izštevanko in v čem je trik? (VIDEO)

Izštevanka se je vrsto let uporabljala v vrtcih in šolah kot del otroških iger in ritmičnih vaj.
3. 6. 2026 | 18:15
18:04
Novice  |  Slovenija
PRED OBISKOM

Stevanović bi podprl priznanje Srbov kot manjšine v Sloveniji. Bo o tem govora, ko bo na obisku v Srbiji?

Njegova stranka Resnica medtem na Facebooku o samo dveh manjšinah v Sloveniji in novinarskih racah ...
3. 6. 2026 | 18:04
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
MLADI RAZISKOVALCI

Otroci skozi raziskovanje spoznavali naravne dobrine

Otroci iz skupin Zajčki in Medvedki so se pod mentorstvom vzgojiteljic podali na raziskovalno pot v okviru projekta Aquavibe – Prepustimo se toku
Drago Perko3. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: jutri nas čakajo čustveni pretresi, preboji in globoka osebna rast

Astrološka napoved za četrtek, 4. junij.
Delo UI3. 6. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Storitev, ki jo razvija slovensko znanje: kako do mreže drugih ponudnikov

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Storitev, ki jo razvija slovensko znanje: kako do mreže drugih ponudnikov

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Trend udobnega bivanja: dom, v katerem se hitreje umirimo

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki