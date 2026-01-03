  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutrišnja energija podpira strukturirano ustvarjalnost in uresničevanje ambicij

Dan za čustveno globino in ustvarjalno izražanje.
Simbolična slika FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images/istockphoto
Delo UI
 3. 1. 2026 | 18:00
 3. 1. 2026 | 18:48
3:29
A+A-

Jutrišnji dan prinaša bogato prepletanje energij, ki nas bodo vodile skozi čustveno globoke in transformativne trenutke. Luna začne svojo pot v negovalnem znamenju Raka, kar bo poudarilo naše čustvene povezave in udobje domačega okolja. V jutranjih urah pa Luna prestopi v živahnega Leva, kar bo premaknilo našo pozornost k samoizražanju, ustvarjalnosti in želji po priznanju. Zgodaj zjutraj Luna tvori sekstil z Uranom, kar spodbuja k odprtosti za nove ideje in prelom z rutino. Ta aspekt vabi, da sprejmemo spontanost in inovativnost, kar lahko prinese osvežujoče spremembe v naš vsakdan. Kasneje se Luna poveže s trinom z Neptunom, kar okrepi našo občutljivost za subtilnejše vidike življenja, kot so umetnost, narava in duhovnost. Ta harmonični aspekt spodbuja sočutje in globoko povezanost s kolektivno nezavednim, kar je idealno za ustvarjalne in meditativne dejavnosti.

Skozi dan Luna nasprotuje Plutonu, kar lahko prinese na površje potlačena čustva. Ta intenziven aspekt lahko razkrije skrite napetosti ali dinamiko moči, kar nas spodbuja, da se soočimo in preobrazimo globoko zakoreninjene težave. Mars nadaljuje svoj prehod skozi Kozoroga, kar nam daje premišljeno in vztrajno energijo. Ta položaj spodbuja previdno načrtovanje in disciplinirano delovanje, zato je to odličen čas za uresničevanje dolgoročnih ciljev z odločnostjo. Jupiter, ki je retrograden v Raku, nas spodbuja k introspekciji glede našega čustvenega razvoja in načinov, kako iščemo varnost. To obdobje je idealno za ponovno ovrednotenje naših prepričanj ter širjenje razumevanja osebnih in družinskih odnosov.

Nedelja je tradicionalno pod vladavino Sonca, ki simbolizira vitalnost, samoizražanje in zavest. S Soncem v Kozorogu jutrišnja energija podpira strukturirano ustvarjalnost in uresničevanje ambicij, ki so zasidrane v realnosti. To je ugoden čas za usklajevanje osebnih ciljev s praktičnimi koraki, kar zagotavlja, da so naše aspiracije tako navdihujoče kot tudi dosegljive. Jutrišnje nebesne konfiguracije nas spodbujajo k ravnovesju med čustveno introspekcijo in zunanjim izražanjem. Prehod Lune iz Raka v Leva nas vabi, da spoštujemo svoja čustva, hkrati pa samozavestno stopimo v središče našega življenja.

Sprejmite inovativne impulze, ki jih sproži sekstil med Luno in Uranom, in si dovolite raziskovati nove poti ter se osvoboditi omejujočih vzorcev. Trin med Luno in Neptunom ponuja trenutek za povezavo z vašo notranjo muzo, kar spodbuja ustvarjalnost in duhovni vpogled. Bodite pozorni na opozicijo med Luno in Plutonom, saj lahko razkrije intenzivna čustva ali borbe za moč. Uporabite to kot priložnost za preobrazbo, tako da se z iskrenostjo in pogumom lotite temeljnih vprašanj. Izkoristite disciplinirano energijo Marsa v Kozorogu za konkretne korake k vašim ciljem in dovolite, da vas Sončev vpliv navdihne, da zasijete avtentično. Skozi zavestno navigacijo teh kozmičnih tokov lahko izkoristite potencial dneva za rast, ustvarjalnost in osebno opolnomočenje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Cafeastrology.

