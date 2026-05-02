Zvezdni odsev: jutrišnje energije bodo primerne, da jih izkoristite za te tri stvari

Dnevi, ko se luna seli iz globokih voda škorpijona v širna prostranstva strelca, so kot ustvarjeni za prehod iz notranje refleksije k širšemu pogledu na svet. Tako se bo zgodilo tudi jutri, 3. maja 2026, ko nas bo ta premik povabil k raziskovanju in iskanju višjega znanja. Luna v strelcu nas spodbuja k pustolovščinam, tako fizičnim kot intelektualnim, in nas opominja, da je življenje polno možnosti za rast in učenje.

Lunin dan se pričenja z opozicijo z Uranom, kar lahko prinese nepričakovane čustvene spremembe, zato je to priložnost, da sprejmemo spremembe z odprtim srcem in se prilagodimo novim okoliščinam. V dopoldanskih urah se luna uskladi z Neptunom, kar bo okrepilo našo intuicijo in ustvarjalnost, zato bo to odličen čas za meditacijo, duhovne prakse ali umetniško izražanje.

Popoldne nas čaka sekstil s Plutonom, ki prinaša globoko preobrazbo in nas spodbuja, da se soočimo s starimi vzorci ter jih opustimo. Proti večeru, ko luna tvori trigon s Saturnom, bomo občutili večjo čustveno stabilnost in odgovornost, kar je idealno za dolgoročno načrtovanje in disciplinirane napore. Ko se dan preveša v noč, nas trigon med luno in Marsom napolni z energijo in motivacijo, kar je izvrstno za telesne aktivnosti in začetek novih projektov.

Planetarni vplivi: Merkur v biku in Venera v dvojčkih

V poznih večernih urah Merkur vstopi v znamenje bika, kar bo prineslo bolj praktičen in premišljen način komunikacije, zato bodo pogovori bolj prizemljeni, s poudarkom na konkretnih rezultatih. Venera v dvojčkih še naprej vpliva na naše odnose, spodbujajoč lahkotne in intelektualne povezave. To bo čas za druženje, učenje in izmenjavo idej.

Mars v ovnu bo še naprej polnil naše akcije z odločnostjo in pogumom, zato nas kozmos podpira pri prevzemanju pobud in uresničevanju osebnih ciljev.

Nedelja: Dan Sonca

Nedelja je dan, ki mu vlada sonce, kar prinaša teme vitalnosti, samoizražanja in vodstva. Sonce v biku poudarja pomen stabilnosti, potrpežljivosti in uživanja v materialnem svetu. Preživite čas v naravi, privoščite si senzorične užitke in se povežite s svojim notranjim bistvom. Jutrišnji kozmični vplivi nas bodo spodbujali k ravnotežju med sprejemanjem sprememb in iskanjem stabilnosti. Lunin prehod v strelca nas bo vabil k širjenju obzorij, medtem ko nas bo sonce v biku opominjalo, da ostanemo prizemljeni. Sprejmite nepričakovano z odprtim srcem in zaupajte, da vsaka izkušnja prispeva k vaši osebni rasti, zato izkoristite jutrišnje energije za začetek novih projektov, smiselne pogovore in korake proti dolgoročnim ciljem.

Astrologija nam služi kot vodnik, saj ponuja vpogled v energije, ki so v igri. Vaša svobodna volja in namere oblikujejo, kako se ti vplivi manifestirajo v vašem življenju. Naj vam ta dan prinese jasnost, navdih in globljo povezavo z vašim notranjim jazom.

