  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Zvezdni odsev: Kaj pomeni imeti visoko vibracijo – in zakaj to ni tekmovanje

Odkrijte skrivnosti visokih vibracij in zakaj je pomembno, da se ne primerjate z drugimi
Simbolična fotografija. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew Getty Images
Delo UI
 16. 10. 2025 | 18:00
3:37
A+A-

V zadnjih letih se vedno več govori o konceptu visokih vibracij in kako te vplivajo na naše življenje. Toda kaj pravzaprav pomeni imeti visoko vibracijo? In zakaj je pomembno, da to ne postane tekmovanje? V tem članku bomo raziskali pomen visokih vibracij, kako jih lahko dosežemo in zakaj je ključnega pomena, da se ne primerjamo z drugimi na tej poti.

Kaj so visoke vibracije?

Visoke vibracije so stanje energije, ki ga oddajamo v svet okoli nas. Naše misli, čustva in dejanja ustvarjajo energijske valove, ki jih lahko merimo kot vibracije. Ko govorimo o visokih vibracijah, mislimo na pozitivne in ljubeče energije, ki izžarevajo iz nas. Ljudje z visokimi vibracijami so pogosto opisani kot srečni, mirni, sočutni in polni ljubezni do življenja.

Kako doseči visoke vibracije?

Doseganje visokih vibracij zahteva zavestno prizadevanje in samorefleksijo. Tukaj je nekaj korakov, ki vam lahko pomagajo na tej poti:

1. Pozitivne misli: Osredotočite se na pozitivne misli in se izogibajte negativnim miselnim vzorcem. Negativne misli znižujejo vašo vibracijo, medtem ko pozitivne misli delujejo kot magnet za visoke vibracije.

2. Meditacija in sprostitev: Redna meditacija in sprostitvene tehnike pomagajo umiriti um in povečati vašo vibracijo. Meditacija vam omogoča, da se povežete s svojo notranjo modrostjo in ljubeznijo.

3. Zdrava prehrana: Hrana, ki jo zaužijemo, vpliva na našo energijo. Sveža, organska in polnovredna hrana pomaga dvigniti vašo vibracijo, medtem ko predelana in nezdrava hrana lahko zniža vašo energijo.

4. Vaje za telo: Redna telesna aktivnost, kot so joga, tai chi ali preprosti sprehodi v naravi, pomaga vzdrževati visoko vibracijo. Gibanje sprošča endorfine, ki izboljšujejo vaše razpoloženje in energijo.

5. Obkrožanje s pozitivnimi ljudmi: Ljudje, s katerimi preživljamo čas, močno vplivajo na našo vibracijo. Obkrožite se s pozitivnimi, ljubečimi in navdihujočimi ljudmi, ki vas podpirajo in dvigujejo.

Zakaj to ni tekmovanje?

Čeprav je doseganje visokih vibracij pomembno za naše dobro počutje, je ključnega pomena, da se na tej poti ne primerjamo z drugimi. Vsak posameznik je edinstven in ima svojo pot do visokih vibracij. Primerjanje z drugimi lahko vodi do občutkov manjvrednosti, zavisti in stresa, kar nas oddaljuje od našega cilja.

Pomembno je razumeti, da visoke vibracije niso tekmovanje, ampak osebno potovanje. Osredotočite se na svoje napredovanje in se veselite majhnih korakov, ki jih naredite na poti. Vsak korak k višjim vibracijam je zmaga, ne glede na to, kako majhen se zdi.

Zaključne misli

Imeti visoko vibracijo pomeni živeti življenje v harmoniji, ljubezni in miru. To je stanje, ki ga dosežemo s pozitivnimi mislimi, zdravim načinom življenja in zavestno izbiro, da se ne primerjamo z drugimi. Ne pozabite, da je pot do visokih vibracij osebna in edinstvena za vsakega posameznika. Sprejmite svojo pot in uživajte v vsakem trenutku tega čudovitega potovanja.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

vibracijaZvezdni odsevastrologija
ZADNJE NOVICE
18:10
Premium
Lifestyle  |  Stil
SPREGLEDANI KOTIČKI

Manj prahu, boljši zrak: skrivnosti čiščenja skritih kotičkov doma

Nekateri predeli redko srečajo čistilo in krpo, saj nanje v množici drugih opravkov preprosto pozabimo.
16. 10. 2025 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRIVLAČNO

Pet fizičnih značilnosti, ki jih ženske najprej opazijo pri moškem

Pravijo, da ljubezen na prvi pogled ne obstaja, a privlačnost, ki se zgodi v sekundi, je vsekakor dejstvo.
16. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Kaj pomeni imeti visoko vibracijo – in zakaj to ni tekmovanje

Odkrijte skrivnosti visokih vibracij in zakaj je pomembno, da se ne primerjate z drugimi
16. 10. 2025 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Nušo Lesar in Gregorja Krušiča, Denisa in Ano Avdić ter Petra Čeferina in Rijo Čič.
16. 10. 2025 | 17:25
17:15
Novice  |  Slovenija
ŠIBEK POTRES

Slovenijo je streslo, tu so ga čutili najbolj

Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Bovca.
16. 10. 2025 | 17:15
17:10
Premium
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Jekleni žetvenik v akciji: kombajn, ki požanje, omlati in očisti v enem zamahu

Kombajn new holland CX 7.90 smo posneli pri spravilu koruze za zrnje; vgrajenih ima cel kup tehnologij, ki zagotavljajo uspešnost žetve.
Tomaž Poje16. 10. 2025 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki