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ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: kaj se pripravlja nad nami? Četrtkovo nebo prinaša pomemben preobrat

Astrološka napoved za četrtek, 10. septembra.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Delo UI
 9. 9. 2026 | 18:00
5:40
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Četrtek, 10. september, bo z astrološkega vidika eden zanimivejših dni tega meseca. Na nebu se bo zvrstilo več pomembnih premikov, ki bodo zaznamovali tako razpoloženje kot odnose, komunikacijo in odločanje. Luna bo potovala skozi Devico in se približevala mlaju, Venera bo vstopila v Škorpijona, Merkur v Tehtnico, Uran pa se bo obrnil v retrogradno gibanje. Luna bo večji del dneva v znamenju Device, zato bo v ospredju potreba po urejanju, organizaciji in iskanju konkretnih rešitev. Energija Device je povezana z natančnostjo, vsakodnevnimi obveznostmi, delom in željo, da stvari postavimo na svoje mesto. AstroSofa opisuje Luno v Devici kot bolj analitično in kritično, z večjim poudarkom na produktivnosti in izpolnjevanju dolžnosti.

Toda dan ne bo povsem miren. Luna bo namreč tvorila kvadrat z Uranom v Dvojčkih, kar lahko prinese nepričakovane spremembe razpoloženja, nemir in občutek, da se načrti nenadoma spreminjajo. Uran je povezan s presenečenji, prekinitvami ustaljenih vzorcev in potrebo po svobodi, zato bo ta aspekt lahko povzročil, da bomo težje prenašali omejitve ali rutino.

Uran obrača smer

Še pomembnejši je sam Uranov premik. 10. septembra se Uran v Dvojčkih obrača retrogradno, njegovo retrogradno obdobje pa bo trajalo do februarja 2027. Astrološko se takšen obrat pogosto razlaga kot čas, ko se začnejo določene zunanje spremembe obračati navznoter. Namesto da bi želeli takoj nekaj spremeniti okoli sebe, lahko začnemo drugače razmišljati o svojih odločitvah, načrtih, komunikaciji in prihodnosti.

Ker je Uran v Dvojčkih, je poudarek predvsem na razmišljanju, informacijah, komunikaciji, učenju in načinu, kako sprejemamo nove ideje. To je lahko dan nenadnega spoznanja: nekaj, kar se je še včeraj zdelo popolnoma jasno, lahko danes pogledamo iz drugega zornega kota.

Venera iz Tehtnice v globine Škorpijona

Velik premik se obeta tudi na področju odnosov. Venera 10. septembra zapušča Tehtnico in vstopa v Škorpijona. S tem se simbolika ljubezni premakne od diplomacije, ugajanja in iskanja ravnotežja k večji intenzivnosti, globini in iskrenosti. Venera v Škorpijonu ne mara površinskosti. V odnosih se lahko zato okrepi potreba po iskrenosti in jasnem odgovoru na vprašanje, kaj pravzaprav čutimo in česa si želimo.

Astrološki portali ta položaj povezujejo tudi z močnejšimi čustvi, večjo strastjo, vendar hkrati z možnostjo ljubosumja, posesivnosti ali občutljivosti. Posebej zanimiva je opozicija Venere s Kironom, ki jo za 10. september navaja Prokerala. Ta aspekt lahko simbolično odpre stare čustvene rane ali vprašanja, povezana z občutkom lastne vrednosti, zavrnitvijo in zaupanjem.

Merkur v Tehtnici: čas za pogovor

Istega dne bo Merkur vstopil v Tehtnico. Po bolj analitičnem obdobju v Devici se komunikacija premakne k iskanju ravnotežja, kompromisa in pravičnejšega načina izražanja. To je dobra simbolika za pogovore, pri katerih ni najpomembnejše, kdo bo imel zadnjo besedo, ampak kako najti rešitev, s katero lahko živita obe strani.

Vendar bo Merkur tvoril tudi nekaj bolj zahtevnih povezav. Prokerala za ta dan navaja kvinkunks z Luninim vozlom in Kironom ter pozneje manjši napeti aspekt z Jupitrom. To lahko prinese občutek, da besede niso vedno dovolj natančne ali da moramo neko svojo misel še enkrat premisliti, preden jo izrečemo.

Sonce in Luna se pripravljata na nov začetek

Najpomembnejša točka dneva je približevanje mlaju v Devici. Sonce in Luna se bosta združila na približno 18 stopinjah Device, kar pomeni začetek novega luninega cikla. Astrolife mlaj v septembru povezuje z novimi pristopi na področju odnosov, kariere in financ ter z jasnejšim opredeljevanjem želja, meja in ciljev. Ker je mlaj v Devici, je simbolika zelo praktična: manj sanjarjenja in več vprašanja, kaj lahko dejansko uredimo. Primeren čas je za odločitev, da bomo bolje organizirali vsakdan, dokončali nekaj, kar že dolgo odlašamo, spremenili rutino ali se lotili področja, kjer je nastal nered. 10. september tako ne bo dan ene same astrološke zgodbe. Prav nasprotno – energije se bodo prepletale.

Na eni strani bo Luna v Devici zahtevala red, natančnost in praktičnost. Na drugi bo kvadrat Lune z Uranom prinesel nepredvidljivost. Uranov obrat v retrogradno gibanje bo spodbudil notranji premislek, Venera v Škorpijonu bo poglobila čustva, Merkur v Tehtnici pa bo iskal bolj premišljene besede in ravnotežje. Zato bo morda najbolje, da se na ta dan ne oklepamo preveč togo načrtov. Če bo šlo kaj drugače, kot smo pričakovali, ni nujno, da je to slabo. Včasih prav nepričakovan obrat pokaže, kaj je treba spremeniti.

Zvezdni nasvet za 10. september: uredite tisto, kar lahko uredite, vendar pustite nekaj prostora za presenečenja. V odnosih povejte resnico, vendar brez potrebe po nadzoru. In če se vam bo porodila nenavadna ideja, je ne zavrzite prehitro – Uran v Dvojčkih bi lahko prav v njej pokazal novo smer.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

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