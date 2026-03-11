Zvezdni odsev: kako se spoprijeti z energijami 12. marca

12. marca 2026, nas nebo vabi k raziskovanju notranjih pokrajin s premišljenostjo in namenom. Luna se bo v zgodnjih jutranjih urah preselila iz strelca v kozoroga, kar prinaša prehod iz širnega optimizma v prizemljeno pragmatičnost. Ta sprememba nas spodbuja, da se osredotočimo na svoje odgovornosti in dolgoročne cilje.

Luna oblikuje več pomembnih aspektov, ki bodo močno vplivali na naše razpoloženje in odločitve. Kvadrat z Neptunom zgodaj zjutraj lahko zamegli naše zaznave, kar vodi v zmedenost ali idealizem. To ni čas za velike odločitve; raje počakajte, da se megla razkadi. Kvadrat s Saturnom prinaša občutke omejenosti ali čustvene teže, zato te občutke prepoznajte kot priložnosti za reševanje globljih vprašanj.

Popoldne kvadrat z Venero lahko prinese napetosti v odnosih, morda zaradi različnih vrednot ali neizpolnjenih pričakovanj. Pomembno je, da pristopite k interakcijam s potrpežljivostjo in odprto komunikacijo. K sreči harmonični sekstil z Marsom v poznih popoldanskih urah prinaša val energije in motivacije, kar je idealno za naloge, ki zahtevajo pobudo. Pozno zvečer sekstil z Merkurjem poudarja izboljšane komunikacijske sposobnosti in mentalno agilnost, kar je ugodno za poglobljene pogovore in intelektualne dejavnosti.

Pomembni planetarni prehodi danes vključujejo Venero v ovnu, ki spodbuja neposreden in odločen pristop k odnosom. Kljub temu kvadrat z Jupitrom opozarja na možnost pretiravanja ali nerealnih pričakovanj, zato je ključ v uravnoteženju navdušenja z realizmom. Merkur, ki je trenutno retrograden v ribah, svetuje previdnost v komunikaciji in odločanju. Zlahka lahko pride do nesporazumov, zato dvakrat preverite informacije in se izogibajte pomembnim obvezam, če je to mogoče.

Mars v ribah spodbuja sočutno delovanje, vendar lahko vodi tudi v pasivno-agresivnost. Usmerjanje te energije v ustvarjalne ali duhovne dejavnosti je lahko še posebej nagrajujoče.

Četrtek bo pod vladavino Jupitra, planeta, povezanega z rastjo, modrostjo in širjenjem. Jupiter v raku poudarja skrb in čustveno varnost. Vendar pa kvadrat z Venero opozarja pred pretiravanjem v iskanju užitka ali udobja. Prakticiranje zmernosti in osredotočanje na pristne povezave bo pomagalo učinkovito izkoristiti Jupitrovo dobrohotno energijo.

Današnja astrološka konfiguracija nas poziva k uravnoteženemu pristopu k našim čustvenim in duhovnim procesom. Medtem ko nas Lunina pot skozi kozoroga spodbuja k praktičnosti in disciplini, nas izzivalni aspekti z Neptunom, Saturnom in Venero opominjajo, naj ostanemo pozorni na naše čustvene tokove in odnose. Izkoristite podporne sekstile z Marsom in Merkurjem za premišljeno delovanje in učinkovito komunikacijo. S sprejemanjem tako izzivov kot priložnosti, ki jih prinaša današnji dan, lahko z milino in namenom krmarimo skozi energije dneva.

