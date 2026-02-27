  • Delo d.o.o.
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: ključ do uspešne sobote je ustvarjalnost, povezana z disciplino

Astrološki utrip za soboto, 28. februarja.
Close up portrait of beautiful brunette lady drawing on clay plate while leaning over the table with pottery and paints
Close up portrait of beautiful brunette lady drawing on clay plate while leaning over the table with pottery and paints
 27. 2. 2026 | 18:00
Jutri, 28. februarja 2026, nas nebo obdari z bogato paleto energij, ki nas vabijo k osebni rasti in preobrazbi. Lunina pot in planetarni vplivi nam ponujajo priložnost, da se izrazimo in se povežemo s svojo notranjo močjo. Luna jutri zapušča varne vode Raka in v jutranjih urah vstopa v ognjevitega Leva. Ta prehod nas spodbuja, da se iz introspektivnega stanja premaknemo v bolj izrazno in samozavestno fazo. Pod vplivom Leva se bomo počutili poklicane, da stopimo v ospredje in pokažemo svojo edinstvenost svetu.

Medtem ko Luna potuje skozi Leva, oblikuje več pomembnih aspektov, ki bodo zaznamovali naš dan. Trigon z Neptunom zgodaj zjutraj krepi našo intuicijo in ustvarjalnost, kar je idealno za umetniške in duhovne dejavnosti. Kasneje se Luna poveže še s Saturnom, kar prinaša čustveno stabilnost in občutek odgovornosti ter podpira naše dolgoročne cilje. Proti poldnevu nas lahko opozicija s Plutonom sooči z globokimi čustvi ali močnimi dinamikami, kar je priložnost za globoko osebno preobrazbo, če se soočimo z zavestjo in pogumom.

Poleg Luninih premikov bo jutri v ospredju tudi več pomembnih planetarnih prehodov. Merkur in Venera se srečata v sanjskih Ribah, kar prinaša mešanico intelekta in ljubezni ter spodbuja sočutno komunikacijo in harmonične odnose. To je čas za iskrene pogovore in ustvarjalno izražanje. Saturnov sekstil z Uranom nas spodbuja, da uravnotežimo tradicijo z inovacijo, kar je priložnost za uvedbo strukturiranih sprememb v našem življenju. Konjunkcija Saturna in Neptuna nas opominja, da svoje sanje utemeljimo v resničnosti ter jih preoblikujemo v konkretne korake.

Naj nas vodi svetloba Lune in moč planetov

Sobota je dan, ki ga tradicionalno vlada Saturn, planet discipline, strukture in odgovornosti. Jutrišnji Saturnovi aspekti nas podpirajo pri združevanju starega z novim ter pri uresničevanju naših sanj. Izkoristimo vpliv Lune v Levu, da izrazimo svojo avtentičnost, medtem ko uporabimo Saturnovo energijo za strukturiranje svojih ustvarjalnih prizadevanj. Bodimo pozorni na Lunino opozicijo s Plutonom, prepoznajmo morebitne močne dinamike kot priložnosti za rast. S prepletanjem teh nebesnih energij lahko dan preživimo z milino in namenom. Naj nas vodi svetloba Lune in moč planetov, da najdemo ravnovesje med izražanjem in notranjo stabilnostjo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

