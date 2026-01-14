  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: ko Luna v Strelcu kliče k preobrazbi in novim možnostim

Četrtek je tradicionalno dan Jupitra, planeta širjenja, modrosti in obilja.
FOTO: Dima Berlin Getty Images
FOTO: Dima Berlin Getty Images
Delo UI
 14. 1. 2026 | 18:00
3:21
A+A-

Četrtek prinaša preplet energij, ki nas vabijo k globokemu razmisleku, preobrazbi in sprejemanju novih možnosti. Luna se nahaja v svoji padajoči fazi v znamenju Strelca, kar nas spodbuja k iskanju globljih resnic in širjenju naših obzorij, tako mentalno kot duhovno. Padajoča faza Lune je čas za refleksijo, sprostitev in pripravo na nov lunin cikel, zato je to priložnost, da opustimo tisto, kar nam več ne služi, in postavimo namere za prihajajočo mlado Luno.

Luna v Strelcu nas jutri vodi k raziskovanju in iskanju višje resnice, saj nas ta energija spodbuja, da se osvobodimo starih prepričanj in se odpremo novim izkušnjam. Jutri je pravi čas za razmislek o naših življenjskih ciljih in za iskanje novih poti, ki nas bodo vodile k osebni rasti. V jutranjih urah se bo Venera v Kozorogu povezala s Saturnom v Ribah v harmoničnem sekstilu, kar prinaša stabilnost in zavezanost v odnose. To je ugoden trenutek za utrditev vezi, načrtovanje dolgoročnih ciljev z ljubljenimi in preudarno finančno razmišljanje, saj Venera in Saturn skupaj ustvarjata trdne temelje za naše odnose in finančne odločitve.

Kasneje tekom dneva se bo Venera v trinu povezala z Uranom v Biku, kar bo v naše interakcije prineslo element presenečenja in navdušenja. Ta aspekt nas spodbuja, da sprejmemo spremembe, smo odprti za nekonvencionalne ideje in najdemo lepoto v nepričakovanem. Venera in Uran skupaj ustvarjata priložnosti za nenavadne in vznemirljive izkušnje, ki bodo obogatile naše življenje.

FOTO: Fatmirbajrovic Getty Images
FOTO: Fatmirbajrovic Getty Images

Val discipline

Poleg tega bo jutri Mars vstopil v znamenje Kozoroga, kjer je v svojem najmočnejšem položaju. Ta prehod prinaša val disciplinirane energije, ki nam omogoča, da svoje cilje zasledujemo z odločnostjo in strateškim načrtovanjem. To je odličen čas za začetek projektov, ki zahtevajo vztrajnost in trdo delo, ter za usmerjanje naših ambicij v konkretne rezultate. Četrtek je tradicionalno dan Jupitra, planeta širjenja, modrosti in obilja. Jupiter, ki je trenutno retrograden v Raku, poudarja notranjo rast in ponovno preučevanje preteklih izkušenj za pridobivanje modrosti. Ta poravnava nas vabi k razmisleku o naših čustvenih temeljih in negovanju našega notranjega sveta.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas spodbujajo k ravnovesju med introspekcijo in akcijo. Položaj Lune v Strelcu nas nagovarja k iskanju višjega razumevanja in opuščanju zastarelih prepričanj. Sekstil med Venero in Saturnom nam daje stabilnost, ki podpira vzpostavljanje smiselnih povezav in odgovorne finančne odločitve. Trin med Venero in Uranom pa nas vabi k spontanosti in odprtosti za nove izkušnje. Ko Mars vstopi v Kozoroga, izkoristite to disciplinirano energijo za postavljanje jasnih ciljev in razvoj strukturiranih načrtov. Sprejmite modrost, ki prihaja iz notranjega razmisleka, ter uporabite to spoznanje za usmerjanje svojih dejanj. S poravnavo s temi kozmičnimi vplivi lahko jutrišnje energije izkoristite z jasnostjo in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

