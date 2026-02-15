  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: Ko se tla pod nogami premaknejo, se odpre priložnost za nov pogled

Astrološka napoved za ponedeljek, 16. 2.
FOTO: Den-belitsky Getty Images/istockphoto
FOTO: Den-belitsky Getty Images/istockphoto
Delo UI
 15. 2. 2026 | 18:00
2:44
A+A-

Jutri, 16. februarja 2026, se obeta dan, ki nas bo bolj kot navzven usmerjal navznoter. Nebo napoveduje preplet energij, ki kličejo k premisleku, zbranosti in tudi pogumu za spremembe. Luna bo v znamenju Vodnarja, ki simbolizira napredne ideje, drugačnost in skrb za skupnost. Ker bo v zadnji, skoraj povsem temni fazi, tik pred mlajem, je to čas zaključevanja. Dobro bi bilo, da se poslovimo od navad in miselnih vzorcev, ki nam ne služijo več, ter naredimo prostor za svež začetek.

Luna bo v tesnem stiku z Marsom, kar lahko okrepi notranji nemir, a tudi odločnost. Čustva bodo močnejša, reakcije hitrejše. Če bomo to energijo usmerili premišljeno, lahko naredimo konkreten korak naprej, zlasti pri idejah, ki zahtevajo pogum ali izstop iz ustaljenih okvirjev. Hkrati nežen stik z Merkurjem odpira prostor za intuitivne uvide in iskrene pogovore. Napetost lahko prinese kvadrat med Soncem v Vodnarju in Uranom v Biku. Ta vpliv pogosto pomeni nepričakovane zasuke ali občutek, da se tla pod nogami rahlo premikajo. Spremembe morda ne bodo po naši meri, vendar nas lahko spodbudijo k drugačnemu pogledu na situacijo, ki smo jo doslej jemali kot samoumevno.

FOTO: Grinvalds Getty Images
FOTO: Grinvalds Getty Images
Merkur in Venera v Ribah mehčata dogajanje. Njuna bližina spodbuja razumevanje, sočutje in željo po mirnem reševanju nesporazumov. Besede bodo imele večjo težo, zato izbirajmo takšne, ki gradijo mostove, ne zidov. Jupiter, ki se retrogradno giblje po Raku, odpira vprašanja doma, varnosti in čustvene stabilnosti. Morda se bomo vračali k starim temam ali prepričanjem, ki jih je treba na novo ovrednotiti. To ni korak nazaj, temveč priložnost za notranjo rast.

Ker ponedeljek tradicionalno velja za Lunin dan, bodo čustva še nekoliko bolj v ospredju. A Luna v Vodnarju prinaša tudi zdravo distanco. Združitev razuma in občutkov nam lahko pomaga, da se odločamo mirno in zrelo. Dan bo torej primeren za tišji razmislek, prilagajanje načrtov in iskrene pogovore. Spremembe, ki se bodo nakazale, morda ne bodo udobne, a lahko odprejo vrata nečemu bolj pristnemu.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Dxpnet, Moonphasetonight, Zodiac-astrology-horoscopes, Prokerala.

Zvezdni odsevlunaprihodnostMarsplanetvesoljezvezderetrogradni
