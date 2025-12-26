  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: kvadrat Lune z Venero lahko prinese nekaj napetosti v odnose

Utrinki dneva, ki nas vodijo k osebni preobrazbi.
Simbolična slika FOTO: Getty Images
Simbolična slika FOTO: Getty Images
Delo UI
 26. 12. 2025 | 18:00
 26. 12. 2025 | 18:15
3:22
Jutri, 27. decembra 2025, se nebo odpira z bogastvom energij, ki vabijo k samospoznavanju in preobrazbi. Nebesna telesa nas bodo spremljala skozi dan, poln potenciala in priložnosti za rast. Luna jutri začne svojo pot v sočutnih vodah Rib, kar spodbuja introspekcijo in empatijo. Ta čustvena globina vabi, da prisluhnemo svoji intuiciji in raziskujemo globine svoje podzavesti. V zgodnjih jutranjih urah se Luna združi z Neptunom, kar še okrepi naše intuitivne sposobnosti in nas povabi k ustvarjalnim dejavnostim. Skozi dopoldan Luna preide v energičnega Ovna, kar prinaša val odločnosti in pobude. Ta ognjena energija nas spodbuja, da prevzamemo vajeti in začnemo nove podvige. Vendar pa kvadrat Lune z Venero lahko prinese nekaj napetosti v odnose, kar nas opominja, da uravnotežimo svoje želje s potrebami drugih. Proti večeru se Luna znajde v kvadratu z Marsom, kar lahko prebudi nestrpnost ali konflikte. Pomembno je, da to energijo usmerimo konstruktivno, morda skozi telesno aktivnost ali asertivno komunikacijo.

Jutri  se zgodi tudi prva četrt Lune, kar označuje obdobje odločanja in napredka. Ta faza nas spodbuja, da premagamo ovire in se z odločnostjo posvetimo svojim ciljem. Merkur, planet komunikacije, jutri tvori kvinkunks z Jupitrom, kar nakazuje potrebo po prilagoditvi naših perspektiv in pričakovanj. Morda se bomo soočili s situacijami, kjer bodo naša verovanja preizkušena, kar nas bo spodbudilo k iskanju bolj uravnoteženega razumevanja. Kasneje Merkur tvori trigon s Kironom, kar ponuja priložnost za zdravilne pogovore in razreševanje preteklih nesporazumov. Venera, ki vlada ljubezni in vrednotam, jutri tvori bikvintil z Uranom, kar prinaša element presenečenja in inovativnosti v naše odnose. Ta povezava nas spodbuja, da sprejmemo spremembe in raziskujemo nekonvencionalne izraze naklonjenosti.

Sobota je tradicionalno povezana s Saturnom, planetom discipline in strukture. Saturnov vpliv jutri poudarja pomen odgovornosti in dolgoročnega načrtovanja. Zjutraj nas Luna opomni na naše obveznosti in nas spodbuja k vztrajnosti pri osebni rasti. Jutrišnje astrološke konfiguracije nas vabijo, da uravnotežimo introspekcijo z akcijo. Prehod Lune iz Rib v Ovna nas spodbuja, da se premaknemo iz kontemplacije v iniciativo. Kvadrati med Luno, Venero in Marsom lahko prinesejo izzive v odnose in osebne podvige, vendar ponujajo tudi priložnosti za rast in asertivnost. Izkoristite energijo prve četrti Lune in naredite odločne korake proti svojim ciljem. Uporabite Merkurjeve aspekte za smiselne pogovore, ki spodbujajo razumevanje in zdravljenje. Dovolite Venusi in Uranu, da navdihneta kreativnost in odprtost v vaših povezavah. S sledenjem Saturnovemu stabilnemu vplivu lahko prehodite jutrišnje energije z občutkom namena in odpornosti, kar bo postavilo temelje za trajne dosežke.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

PRAZNIČNO

Božična pravljica Mladih asov

Priredili so ameriško božično uspešnico Kelly Clarkson.
Mojca Marot26. 12. 2025 | 19:00
SAMOSTOJNI PODJETNIKI

Več kot 40-odstotna rast zapiranja s.p.-jev: kaj se dogaja?

Podatki CompanyWall kažejo, da se število izbrisanih samostojnih podjetnikov povečuje predvsem med normiranimi s.p.-ji, pri čemer ne gre zgolj za kratkoročen pojav.
Kaja Grozina26. 12. 2025 | 18:43
Modne kraljice

Jenna Ortega, Jennifer Lawrence in Pamela Anderson so leto 2025 zaznamovale tudi v modnem smislu.
Ajda Janovsky26. 12. 2025 | 18:31
DOMAČA KRONIKA

Najbolj brani članki leta 2025: tragična smrt Aleša Šutarja se vas je globoko dotaknila

V letošnjem letu so največ pozornosti pritegnili članki, povezani z incidentom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil Aleš Šutar.
26. 12. 2025 | 18:00
Šok za vse lastnike umetnih jelk: šele po toliko letih postane res trajnostna!

Umetna ali naravna božična jelka? Preverite, koliko let mora zdržati umetna, da postane trajnostna izbira, ter kako najbolj ekološko izbrati naravno.
26. 12. 2025 | 18:00
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: kvadrat Lune z Venero lahko prinese nekaj napetosti v odnose

Utrinki dneva, ki nas vodijo k osebni preobrazbi.
26. 12. 2025 | 18:00

