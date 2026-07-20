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Zvezdni odsev: Kvadrat med Luno in Soncem lahko povzroči notranje napetosti

Od harmonije do globokih čustvenih preobratov.
Simbolična slika FOTO: Aphelleon Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Aphelleon Getty Images/istockphoto
Delo UI
 20. 7. 2026 | 18:14
2:51
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Jutrišnji dan, torek, 21. julija 2026, prinaša bogato paleto astroloških vplivov, ki vabijo k iskanju ravnovesja med notranjim in zunanjim svetom. Luna, naš čustveni kompas, začne dan v harmonični tehtnici, kar poudarja pomen odnosov in iskanje ravnovesja v naših življenjih. V dopoldanskih urah pa se Luna premakne v intenzivnega škorpijona, kar nas spodbuja, da globlje raziskujemo svoje čustvene pokrajine. Prehod Lune v škorpijona sovpada s prvo četrtjo Luninega cikla, kar je čas, ki tradicionalno prinaša potrebo po odločnih dejanjih in premagovanju izzivov. Kvadrat med Luno in Soncem, ki se zgodi v zgodnjih jutranjih urah, lahko povzroči notranje napetosti med našimi zavestnimi namerami in podzavestnimi željami, kar nas opozarja na področja, kjer iščemo ravnovesje.

Merkur, planet komunikacije, je trenutno retrograden v raku, kar nakazuje obdobje introspekcije in ponovnega premisleka o preteklih pogovorih ali odločitvah, še posebej tistih, povezanih z domom in družino. Venera v devici nas spodbuja, da najdemo lepoto v podrobnostih in pristopimo k odnosom s smislom za služenje in praktičnostjo. Mars v dvojčkih pa podžiga našo radovednost in željo po intelektualni stimulaciji, kar je odličen čas za učenje in dinamične pogovore.

Posebno pomemben vidik jutrišnjega dne bo trigon med Jupitrom v levu in Neptunom v ovnu, ki spodbuja širjenje sanj in duhovno rast. Ta harmonična povezava nas vabi, da zaupamo svoji intuiciji in sprejmemo ustvarjalne vizije. Vendar pa opozicija med Luno in Saturnom v ovnu prinaša trezno noto, ki nas opominja, da moramo svoje ambicije prizemljiti in biti pozorni na čustvene meje.

Torek je tradicionalno dan Marsa, planeta akcije in odločnosti. Z Marsom v dvojčkih je ta energija najbolje izražena skozi mentalne dejavnosti in komunikativne podvige. To je dan, ko je treba odločno izraziti svoje ideje, se vključiti v stimulativne pogovore in prevzeti pobudo pri učenju novih veščin. Ko se Luna premakne v škorpijona, smo povabljeni, da raziskujemo globine svojih čustev in se soočimo z morebitnimi skritimi težavami, ki ovirajo našo rast. To je čas za preobrazbo in opuščanje tistega, kar nam več ne služi.

Jutri se torej prepletajo energije, ki nas spodbujajo k dejanjem in introspekciji. Z odprtostjo za vplive planetov lahko z večjo zavestjo in namenom krmarimo skozi svoje čustvene in duhovne procese.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodiac-astrology-horoscopes, Astrosofa.

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