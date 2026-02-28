  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Luna jutri oblikuje nekaj pomembnih aspektov z drugimi planeti

Dan, ko se globoko povežemo s svojimi čustvi.
Simbolična slika FOTO: Guteksk7 Getty Images
Simbolična slika FOTO: Guteksk7 Getty Images
Delo UI
 28. 2. 2026 | 18:00
2:38
A+A-

Prvi marec 2026 prinaša s seboj močne kozmične energije, ki vabijo, da se potopimo v svoje notranje svetove in sprejmemo preobrazbo. Luna, skoraj polna z 98,33-odstotno osvetljenostjo, se jutri nahaja v sočutnem znamenju Rib. Ta lunarna pozicija povečuje našo občutljivost in intuicijo ter nas spodbuja, da se globoko povežemo s svojimi čustvi in kolektivnim nezavednim.

Luna jutri oblikuje nekaj pomembnih aspektov z drugimi planeti. Polsekstil z Jupitrom nam ponuja subtilne priložnosti za čustveno rast in širitev, vendar pa seskvikvadrat s Saturnom in Neptunom prinaša izzive pri uravnoteženju realnosti z našimi sanjami, kar spodbuja, da najdemo harmonijo med disciplino in domišljijo. Na širši planetarni ravni Mars nadaljuje svojo pot skozi Vodnarja, kar spodbuja našo željo po inovacijah in kolektivnem delovanju. Ta tranzit nas spodbuja, da sledimo nekonvencionalnim potem in sprejmemo napredne ideje. Jupiter, ki je retrograden v Raku, nas usmerja k introspekciji glede doma, družine in čustvene varnosti ter nas spodbuja, da ponovno ocenimo in okrepimo svoje temelje.

Ker je nedelja tradicionalno dan, ki mu vlada Sonce, simbol vitalnosti in samoizražanja, bomo jutri poklicani, da zasijemo svojo notranjo svetlobo navzven. Sončeva prisotnost v Vodnarju poudarja individualnost in humanitarnost ter nas spodbuja, da izrazimo svojo edinstvenost in prispevamo k skupnemu dobremu.

Kako najbolje izkoristiti jutrišnje energije?

Pustite, da vas vodi intuicija. Ribja luna nas bo vabila, da se poglobimo v svoja čustva in duhovne uvide. Bodite pozorni na napetost med idealizmom in praktičnostjo ter si prizadevajte, da svoje vizije utemeljite v dosegljivih korakih. Izkoristite energijo Marsa v Vodnarju za ustvarjalne projekte in skupnostne pobude, ki se ujemajo z vašimi vrednotami. S Sončevim vplivom premislite, kako se lahko avtentično izrazite in pozitivno prispevate k ljudem okoli sebe.

S tem, ko se uglasimo na te nebesne vplive, lahko spodbudimo osebno rast in smiselno prispevamo k našim skupnostim. Naj bo jutrišnji dan priložnost za globoko povezovanje, refleksijo in inovativno delovanje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrotheme, Dxpnet, Phasesmoon.

