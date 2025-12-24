  • Delo d.o.o.
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna oblikuje sekstil z Marsom, kar povečuje naš pogum in odločnost

Astro napoved za četrtek, 25. decembra 2025.
Fotografija je simbolična. FOTO: Claudioventrella, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Claudioventrella, Getty Images
Delo UI
 24. 12. 2025 | 18:21
3:57
A+A-

Na božični dan, 25. decembra 2025, nas nebo obdari s čudovito mešanico energij, ki nas vabijo, da se poglobimo v svoje čustveno bistvo, izrazimo svojo ustvarjalnost in delujemo z namenom. Luna bo jutri začela svoj ples v znamenju Vodnarja, kjer vlada intelektualna radovednost in potreba po inovacijah. Vendar pa se ob prehodu v intuitivne Ribe, ki se zgodi v opoldanskih urah, energija spremeni, saj nas ta prehod spodbuja, da se premaknemo od analitičnega razmišljanja k čustveni usklajenosti. Lunina faza rastočega krajca, s približno 26 odstotki osvetlitve, simbolizira rast in negovanje novih idej. Jutri Luna oblikuje več harmoničnih sekstilov, ki bogatijo naše izkušnje.

V jutranjih urah Luna oblikuje sekstil z Marsom, kar povečuje naš pogum in odločnost. Ta aspekt je kot nalašč za začetek novih projektov ali odkrit izraz čustev, zato naj vas ne bo strah slediti svojim željam in ciljem. Ko Luna popoldne oblikuje sekstil z Venero, se poveča naša ustvarjalnost in socialna harmonija. To je ugoden trenutek za umetniške podvige in srčne povezave, zato izkoristite to energijo za poglabljanje odnosov in uživanje v lepoti okoli sebe. Proti večeru Luna oblikuje sekstil s Soncem, kar prinaša mentalno in čustveno ravnovesje, saj ta poravnava spodbuja dobro počutje in učinkovitost, pomaga nam razjasniti življenjske cilje in nam daje potrebna sredstva za njihovo dosego. Poleg tega se Luna združi s Severnim vozlom, kar signalizira čas za sprejemanje novih priložnosti za čustveno rast in razmislek o prioritetah med domom in zunanjim svetom.

Četrtek je pod vladavino Jupitra, planeta modrosti in obilja

Pomembni planetarni prehodi jutri vključujejo vstop Venere v Kozoroga, kar prinaša resen in discipliniran pristop k odnosom in umetniškim prizadevanjem. Ta tranzit nas spodbuja k zavezanosti in odgovornosti v srčnih zadevah in ustvarjalnih projektih. Merkurjev prehod v Strelca spodbuja široko razmišljanje in iskanje znanja, kar podpira odprtost in prizadevanje za resnico. Marsov prehod v Škorpijona pa povečuje našo strast in odločnost, kar nas spodbuja k poglobljenemu raziskovanju naših ciljev z osredotočenostjo in vztrajnostjo. Četrtek je pod vladavino Jupitra, planeta razširitve, modrosti in obilja. Jupiter je trenutno retrograden v Raku, kar poudarja notranjo rast in ponovno premislek o čustvenih temeljih, saj nas ta čas vabi k razmisleku o osebnih prepričanjih in negovanju notranje modrosti.

Jutrišnje nebesne konfiguracije nas spodbujajo k harmonični mešanici čustev in dejanj, saj nas prehod Lune v Ribe vabi, da zaupamo svoji intuiciji in se poglobimo v svoja čustva. Sekstili z Marsom, Venero in Soncem nam nudijo podporno energijo za začetek projektov, krepitev odnosov in doseganje jasnosti v naših ciljih. Vstop Venere v Kozoroga nas spodbuja k resnemu in zavezujočemu pristopu k odnosom in ustvarjalnim prizadevanjem. Merkurjev prehod v Strelca nas spodbuja k iskanju znanja in širjenju obzorij, medtem ko Mars v Škorpijonu krepi našo odločnost za dosego preobrazbenih ciljev. Ker je Jupiter, vladar četrtka, retrograden v Raku, nas dan kliče k introspekciji in negovanju našega notranjega jaza. To je priložnost za razmislek o osebnih prepričanjih in čustvenih temeljih, kar postavlja temelje za prihodnjo rast in razširitev. Izkoristite ta dan kot priložnost za uskladitev svojih dejanj z notranjo modrostjo, spodbujanje rasti, ustvarjalnosti in pomembnih povezav.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Om-journal, Astrosofa, Planetarysara, Astrologycafe, Lunarly.

