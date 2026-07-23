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Zvezdni odsev: Luna obrača smer, pripravite se na nepričakovana presenečenja

Astrološka napoved za petek, 24. julija 2026.
Fotografija je simbolična. FOTO: Sarayut Getty Images, iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Sarayut Getty Images, iStockphoto
Delo UI
 23. 7. 2026 | 19:30
2:47
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Jutri, 24. julija 2026, se bomo podali na čustveno popotovanje, ki ga vodi luna. Naša čustvena vodnica začne dan v intenzivnih globinah škorpijona, proti večeru pa preide v širna obzorja strelca. Ta prehod nas spodbuja, da se iz globoke introspekcije premaknemo k širšemu, bolj pustolovskemu pogledu na svet. V jutranjih urah luna tvori harmonične trigone z Neptunom in Plutonom, kar krepi naše intuitivne vpoglede in omogoča transformativne čustvene izkušnje. Ti aspekti nas vabijo, da zaupamo svojim notranjim vizijam in se prepustimo osebni rasti. Vendar pa se tekom dneva luna postavi nasproti Uranusu, kar prinaša nepričakovane čustvene preobrate, ki lahko omajejo naš občutek stabilnosti. Ta opozicija kliče po prilagodljivosti in odprtosti za spremembe. Proti večeru pa trigon med luno in Jupitrom prinaša občutek optimizma in širjenja, kar nas spodbuja, da z navdušenjem sprejmemo nove priložnosti.

Merkur, planet komunikacije, jutri tvori sekstil z Venero, vladarjem petka, kar spodbuja harmonične interakcije in prijetno izmenjavo idej. Ta aspekt krepi našo sposobnost izražanja naklonjenosti in hvaležnosti, zato je idealen čas za srčne pogovore in ustvarjalna sodelovanja. Petek, ki ga vlada Venera, planet ljubezni in lepote, naravno teži k harmoniji, odnosom in umetniškemu izražanju. Z Venero v devici je poudarek na praktičnih izrazih ljubezni in pozornosti do podrobnosti v naših interakcijah. Sekstil med Merkurjem in Venero dodatno podpira jasno in sočutno komunikacijo, kar danes ustvarja priložnost za reševanje nesporazumov in krepitev vezi.

Odkrito izrazite svoja čustva in cenite lepoto okoli sebe

Da bi se uskladili z jutrišnjimi energijami, razmislite o dejavnostih, ki združujejo čustveno globino in širjenje obzorij. Začnite dan z introspektivnimi praksami, kot sta pisanje dnevnika ali meditacija, da počastite prisotnost lune v škorpijonu. Ko luna preide v strelca, se usmerite k dejavnostim, ki širijo vaša obzorja, kot so učenje nečesa novega ali načrtovanje prihodnjih pustolovščin. Izkoristite harmonični aspekt Merkurja in Venere tako, da odkrito izrazite svoja čustva in cenite lepoto okoli sebe.

S tem, ko se uglasimo z nebesnimi vplivi, lahko z namenom in milino plujemo skozi današnje čustvene in duhovne tokove.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

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