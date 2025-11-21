Zvezdni odsev: Luna prehaja iz Strelca v Kozoroga, čas je za dolgoročne cilje

V soboto, 22. novembra, se na nebu odvija prava kozmična simfonija, ki nas vabi k introspekciji, rasti in praktičnemu delovanju. Luna, ki je v svoji rastoči fazi, začne dan v znamenju Strelca, vendar se proti večeru premakne v Kozoroga. Ta prehod, skupaj s pomembnimi planetarnimi aspekti, ustvarja dan, poln evolucije čustev in prizemljenih odločitev. Zjutraj, ko je Luna še v Strelcu, nas navdaja z energijo raziskovanja, optimizma in željo po znanju. Rastoča luna simbolizira rast in nove začetke, zato je to idealen čas za postavljanje novih ciljev in začetek novih poti. Vendar pa Luna tvori kvinkunks z Jupitrom, kar lahko nakazuje na morebitno pretiravanje ali neusklajenost med našimi željami in realnostjo. V tem obdobju je pomembno, da svoj entuziazem uravnotežimo s praktičnostjo.

Nekoliko kasneje, ko Luna tvori kvadrat s Saturnom, lahko občutimo določeno težo ali omejitev. Ta aspekt lahko prinese občutke osamljenosti ali dvoma, kar nas spodbuja, da se soočimo z notranjimi negotovostmi. Ključ do premagovanja teh čustev sta potrpežljivost in samosočutje. Proti večeru, ko Luna preide v Kozoroga, se čustveni ton spremeni proti disciplini, odgovornosti in osredotočenosti na dolgoročne cilje. To je idealen čas za utrditev načrtov in posvetitev praktičnim zadevam.

Ugoden čas za resne pogovore

Merkur, planet komunikacije in intelekta, tvori trigon s Saturnom, kar nam omogoča logično razmišljanje, učinkovito komunikacijo in organizacijo misli. To je ugoden čas za resne pogovore, načrtovanje in naloge, ki zahtevajo koncentracijo. Kasneje Merkur tvori še en trigon, tokrat z Jupitrom, kar širi naše miselne obzorje in spodbuja pozitivno razmišljanje. Ta aspekt spodbuja učenje, poučevanje in deljenje idej, zato je to odličen čas za intelektualne dejavnosti in širjenje perspektiv.

Sobota je tradicionalno dan, ki ga vlada Saturn, planet discipline, strukture in odgovornosti. Z Luninim kvadratom s Saturnom zjutraj in Merkurjevim trigonom s Saturnom popoldne energija dneva poudarja pomembnost ravnotežja med čustvenimi potrebami in praktičnimi obveznostmi. Sprejemanje Saturnovega vpliva pomeni postavljanje realnih ciljev, spoštovanje zavez in vadbo samodiscipline.

Prehod Lune iz avanturističnega Strelca v pragmatičnega Kozoroga, skupaj z ugodnimi aspekti Merkurja s Saturnom in Jupitrom, ponuja mešanico optimizma in prizemljenosti. Začnite jutrišnji dan z odprtostjo za nove ideje in postavljanje namer, vendar bodite pozorni na morebitna pretiravanja. Ko dan napreduje, se osredotočite na organizacijo misli, sodelovanje v smiselnih pogovorih in postavljanje praktičnih korakov k vašim ciljem. Zvečer pa uporabite energijo Kozoroga za utrditev načrtov in zavezanost discipliniranemu delovanju.

V povzetku, 22. november je dan, ko moramo uravnotežiti entuziazem s praktičnostjo, izkoristiti širšo energijo Merkurjevih trigonov in spoštovati discipliniran vpliv Saturna. S poravnavo s temi nebesnimi tokovi lahko navigirate skozi čustvene in duhovne procese jutrišnjega dneva z jasnostjo in namenom.

