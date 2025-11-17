Zvezdni odsev: Luna prehaja skozi intenzivno in skrivnostno znamenje Škorpijona

Jutri, 18. novembra 2025, nas bodo kozmične sile vabile na globoko popotovanje introspekcije in preobrazbe. Luna, ki se nahaja v svoji padajoči fazi, prehaja skozi intenzivno in skrivnostno znamenje Škorpijona. Ta lunarna pozicija nas spodbuja h globokemu čustvenemu osvobajanju in tihemu preoblikovanju, zato je to idealen čas za celjenje in spuščanje starega.

Lunina konjunkcija z Venero v Škorpijonu povečuje našo čustveno občutljivost in željo po globokih povezavah. Ta aspekt prinaša toplino in naklonjenost, kar je ugoden čas za ljubezen in romantiko. Udejstvovanje v ustvarjalnih dejavnostih ali uživanje v umetnosti je lahko pod tem vplivom še posebej izpolnjujoče.

Vendar pa Lunina seskvikvadratna povezava z Neptunom lahko prinese občutek zmedenosti ali razočaranja, zato je pomembno ostati prizemljen in se izogibati begu pred realnostjo. Prakse, kot so meditacija ali preživljanje časa v naravi, lahko pomagajo pri navigaciji skozi te megličaste občutke.

Merkur, ki se retrogradno vrača v Škorpijona, nas spodbuja, da se poglobimo v bistvo zadev in dobro izkoristimo svoje vire. To je čas, da se izognemo skrbi in intenzivnim komunikacijam, namesto tega pa se osredotočimo na meditacijo in kontemplacijo.

Venusin seskvikvadrat z Neptunom nas lahko naredi bolj dojemljive za idealiziranje situacij ali ljudi. Priporočljivo je počakati na boljši čas za pomembne odločitve in poiskati načine za zadovoljevanje svojih domišljijskih ali duhovnih potreb.

Marsov seskvikvadrat z Jupitrom lahko okrepi naš borbeni in obrambni duh, zaradi česar smo prehitro užaljeni ali sodimo. Pomembno je, da se izogibamo nepotrebnim konfliktom in pretiranemu prizadevanju, ter usmerimo odvečno energijo v pozitivne projekte za pozitivne rezultate.

Torek je tradicionalno dan, ki ga vlada Mars, planet akcije in odločnosti. Z Marsom v Strelcu je naša gonilna sila usmerjena k raziskovanju in iskanju resnice. Vendar pa seskvikvadratni aspekt z Jupitrom nakazuje potrebo po previdnosti, da se ne preveč izčrpamo. Usmerjanje te energije v osredotočene in smiselne dejavnosti lahko vodi do pomembne osebne rasti.

Jutrišnja astrološka krajina nas bo spodbujala h globoki introspekciji, premišljeni komunikaciji in uravnoteženemu delovanju. Z objemanjem teh energij lahko z večjo jasnostjo in namenom krmarimo skozi naše čustvene in duhovne procese.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Lunarly, Astrologycafe.