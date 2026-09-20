Zvezdni odsev: Luna prinaša preobrat, planeti pa zahtevajo premislek

Ponedeljek, 21. september, bo astrološko precej zanimiv dan. Luna bo začela dan v Kozorogu, pozneje prestopila v Vodnarja, vmes pa ustvarila nekaj napetosti in nato odprla prostor za bolj sproščeno, drugačno razmišljanje. V ospredju bodo predvsem odnosi med razumom in čustvi, odgovornostjo in svobodo ter med tem, kar moramo narediti, in tem, kar si zares želimo.

Dan bo tudi tik pred jesenskim enakonočjem. Sonce je še v zadnjih stopinjah Device in bo v Tehtnico vstopilo 22. septembra. Merkur je v Tehtnici, Venera v Škorpijonu, Mars v Raku, Jupiter pa v Levu. Najbolj nemiren del dneva se obeta zjutraj. Luna bo v opoziciji z Marsom, kar astrologi povezujejo z večjo razdražljivostjo, nepotrpežljivostjo in hitrejšimi čustvenimi odzivi. Lahko imamo občutek, da nas nekdo pritiska ali da moramo nekaj urediti takoj. To je kombinacija, pri kateri se lahko hitro zgodi, da človek najprej reagira in šele nato premisli. Zato naj bi bilo zjutraj nekoliko več previdnosti pri prepirih, pomembnih pogovorih in odločitvah, sprejetih v afektu. Astro.com za 21. september navaja natančno opozicijo Lune in Marsa ob 11.17, nato pa še trigon Lune s Soncem ob 16.31.

Potem pride preobrat

Po napetosti se energija dneva postopoma umirja. Luna bo pred prestopom v Vodnarja tvorila trigon s Soncem, kar je v astrološki simboliki precej bolj skladna povezava. Čustva in razum se lažje uskladijo, človek pa lahko dobi občutek, da stvari spet stojijo na svojem mestu. Luna bo nato ob približno 19.14 po slovenskem času prestopila iz Kozoroga v Vodnarja. S tem se spremeni tudi razpoloženje dneva: od praktičnega, previdnega in nekoliko resnega Kozoroga se energija premakne k bolj svobodnemu, družabnemu in nekonvencionalnemu Vodnarju.

Luna v Vodnarju je v astrološki tradiciji povezana s potrebo po svobodi, drugačnem razmišljanju in odmiku od ustaljenih vzorcev. Jutri zvečer bi zato lahko marsikdo začutil, da ne želi več početi stvari samo zato, ker se »tako pač dela«. Primeren čas je za pogovor, nove ideje, načrtovanje in pogled na težavo z nekoliko večje razdalje.

Toda Luna bo po prestopu v Vodnarja ustvarila tudi nekaj zahtevnejših povezav. Astro.com navaja njen večerni kvadrat s Kironom in pozneje še kvadrat s Plutonom. To lahko astrološko razumemo kot občutljivejše točke, pri katerih se lahko pokažejo stare zamere, ranljivost ali potreba po nadzoru.

Velik plus dneva: Merkur in Jupiter

Eden zanimivejših vplivov 21. septembra je sekstil Merkurja v Tehtnici z Jupitrom v Levu. Natančen aspekt nastopi ob 18.50 po vzhodnoameriškem času, kar pomeni približno 00.50 v noči na 22. september po slovenskem času. Vpliv pa seveda ni omejen na eno samo minuto. Astrološka razlaga tega aspekta je precej spodbudna: Merkur predstavlja razmišljanje, komunikacijo in dogovarjanje, Jupiter pa širjenje, optimizem in širši pogled.

Zato naj bi bil to dober čas za pogovore, ideje, načrtovanje, učenje, pogajanja in iskanje rešitve, pri kateri lahko nekaj pridobita obe strani. Pozor pa na drugo plat: Jupiter lahko vse poveča. Tudi samozavest. Zato lahko človek hitro dobi občutek, da ima popolnoma prav. Cafe Astrology pri opisu dneva posebej opozarja na nevarnost pretirane samozavesti pri presojanju in govorjenja čez druge.

Kaj pa trigoni in kvadrati?

21. september ni dan, ko bi med glavnimi planeti izstopal velik, dramatičen kvadrat. Bolj pomembna sta Lunin kvadrat z Marsom v obliki opozicije ter poznejši Lunin kvadrat s Kironom in Plutonom. Med bolj harmoničnimi povezavami izstopata trigon Lune s Soncem ter trigon Jupitra s Pallas. Slednjega astrologi povezujejo z modrostjo, strateškim razmišljanjem in sposobnostjo pogledati na problem širše.

Zanimivo je tudi, da se Merkur povezuje z Jupitrom s sekstilom, kar krepi temo komunikacije, dogovarjanja in širjenja obzorij.

Retrogradni planeti: da, kar štirje

Na nebu je 21. septembra retrogradnih več počasnih planetov. Retrogradni so:

Saturn v Ovnu

Uran v Dvojčkih

Neptun v Ovnu

Pluton v Vodnarju.

V astrološki simboliki retrogradnost pogosto razumemo kot obdobje vračanja k nedokončanim zadevam, notranjega premisleka in ponovnega preverjanja odločitev. Saturn lahko simbolično odpira vprašanja odgovornosti in meja, Uran potrebo po spremembah in drugačnem razmišljanju, Neptun vprašanja idealov in pričakovanj, Pluton pa globlje procese osebne ali kolektivne preobrazbe.

Pomembno: retrogradnost je navidezno gibanje planeta gledano z Zemlje in ne pomeni, da se planet v resnici obrne in začne po svoji orbiti potovati nazaj.

Venera v Škorpijonu: v ljubezni ne bo veliko prostora za površinskost

Venera je v Škorpijonu, kjer bo ostala do 25. oktobra, preden se bo zaradi prihajajočega retrogradnega cikla pozneje vrnila še v Tehtnico. Astrološko je Venera v Škorpijonu povezana z močnejšimi čustvi, intenzivnostjo, privlačnostjo in željo po globljem odnosu.

Zato bi lahko bile jutri pomembne predvsem stvari, ki jih običajno ne izrečemo na glas. Površinski pogovor morda ne bo dovolj. V odnosih bo več potrebe po iskrenosti, hkrati pa lahko večja občutljivost pomeni tudi hitrejše ljubosumje ali sumničavost.

Jutranja Luna nasproti Marsu ni najbolj nežna kombinacija za odnose. Hitro lahko iz majhne pripombe nastane večji spor. Toda poznejši trigon Lune s Soncem in Merkurjev stik z Jupitrom prinašata možnost, da se pogovor obrne v bolj konstruktivno smer. Če je treba povedati nekaj pomembnega, bo, zato veliko bolj pomembno, kako to povemo kot samo, kaj povemo.

Za delo: najprej dokončajte, nato spreminjajte

Sonce je še vedno v Devici, zato je v ospredju urejanje, popravljanje in dokončevanje. Luna v Kozorogu dopoldne dodatno poudarja odgovornost in praktičnost. To je dobra kombinacija za opravila, ki zahtevajo red, disciplino in koncentracijo. Ko Luna zvečer preide v Vodnarja, pa se odpre prostor za nove zamisli in drugačen pristop.

Če je nekaj že dolgo obstalo na mestu, bi lahko prav sprememba perspektive prinesla rešitev.

Za denar: previdnost pred velikimi obljubami

Jupiter v Levu je v astrološki simboliki povezan z velikopoteznostjo, Merkur v Tehtnici pa s pogajanji in tehtanjem različnih možnosti. To je lahko dobra kombinacija za pogovor o denarju, pogodbah ali načrtih.

Toda Jupiter rad poveča vse, česar se dotakne. Zato velja: velike obljube preverite z dejstvi in številkami.

Kakšen bo torej 21. september?

Dan dveh obrazov. Začetek dneva je lahko bolj napet, čustven in impulziven. Popoldne se razmere umirjajo, zvečer pa Luna prestopi v Vodnarja in prinese potrebo po več svobode, zraka in novih pogledih. Najmočnejša tema dneva je premik od odzivanja k razmišljanju. Če zjutraj nekaj razjezi, ni nujno, da je treba takoj odgovoriti. Če pa se počaka, premisli in se pogleda širša slika, lahko isti dan prinese precej boljšo rešitev.

In prav v tem je zanimiva simbolika 21. septembra: najprej pritisk, nato razmislek in nazadnje možnost, da na star problem pogledamo povsem drugače.

Astrološka razlaga je simbolna in ni znanstveno potrjena napoved vpliva planetov na človekovo vedenje. Astronomski položaji nebesnih teles pa temeljijo na izračunih efemerid.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.