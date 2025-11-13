  • Delo d.o.o.
ASTRO

Zvezdni odsev: Luna v Devici nas vodi k introspekciji, jasnosti in poglobljenim odnosom

Introspekcija in natančnost za harmoničen dan.
FOTO: Kdshutterman Getty Images/istockphoto
FOTO: Kdshutterman Getty Images/istockphoto
Delo UI
 13. 11. 2025 | 18:00
3:09
A+A-

Petek, 14. novembra 2025, nas nebesne energije vabijo k introspekciji in skrbnemu posvečanju podrobnostim. Luna se nahaja v svoji padajoči fazi v znamenju Device, kar osvetljuje našo potrebo po organizaciji, zdravju in izpopolnjevanju vsakodnevnih rutin. V tem obdobju je luna v Devici prava zaveznica za urejanje misli in prostora, kar nam ponuja priložnost za čiščenje in obnovo.

V jutranjih urah luna nasprotuje severnemu vozlu, kar nas spodbuja, da uravnotežimo svoje cone udobja s potrebo po rasti in novih izkušnjah. Ta aspekt nas opominja, da je včasih potrebno zapustiti varno zavetje, da bi se podali na pot osebnega razvoja. Zgodaj zjutraj se luna spopade tudi s Plutonom, kar lahko razkrije globoko zakoreninjena čustva. To je čas, ko je pomembno, da se soočimo s svojimi notranjimi demoni in jih preoblikujemo na konstruktiven način.

Popoldne prinaša bolj harmonične energije, saj luna tvori sekstil s soncem, kar spodbuja sodelovanje in naravni tok v naših interakcijah. Ta aspekt nam omogoča, da se lažje povežemo z drugimi in najdemo skupen jezik, kar je še posebej koristno v delovnem okolju ali pri reševanju osebnih sporov.

Proti večeru luna tvori sekstil z Jupitrom, kar povečuje naš optimizem in nas spodbuja, da izkoristimo nove priložnosti. Ta aspekt prinaša občutek sreče in širjenja obzorij, zato je idealen čas za načrtovanje prihodnosti ali za začetek novih projektov. Vendar pa se kmalu zatem luna znajde v opoziciji s Saturnom, kar lahko prinese občutke omejitve ali dvoma vase. V tem času je ključnega pomena, da vadimo samosočutje in potrpežljivost. Ne pozabite, da so tudi ovire del poti in nas učijo dragocenih lekcij.

Petek je dan, ki mu vlada Venera, planet ljubezni in harmonije. Venera se trenutno nahaja v intenzivnem škorpijonu, kar poglablja naše želje po globokih in transformativnih povezavah. Kljub temu pa nas seskvadrat med Venero in Saturnom, ki bo natančen jutri, opozarja na morebitne izzive v odnosih. Ta aspekt nas spodbuja, da se zrelostno in potrpežljivo soočimo z morebitnimi težavami, ki se lahko pojavijo.

Danes je torej odličen dan za negovanje odnosov in za aktivnosti, ki prinašajo veselje in lepoto v naše življenje. Glede na trenutni položaj Venere je še posebej koristno, da se osredotočimo na poglabljanje čustvenih vezi in reševanje morebitnih napetosti s poštenostjo in skrbnostjo.

V zaključku, današnje nebesne konfiguracije nas vabijo k samorefleksiji, posvečanju podrobnostim in pristopanju k odnosom z globino in iskrenostjo. S tem, ko se uskladimo s temi energijami, lahko navigiramo skozi naše čustvene in duhovne procese z večjo jasnostjo in namenom.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Moonphasetonight.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
