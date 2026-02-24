Zvezdni odsev: Luna v Dvojčkih meša misli in čustva, komu bo počil film?

Jutrišnji dan prinaša razgibano astrološko dogajanje, ki vabi v razmislek, komunikacijo in premišljene odločitve. Luna se bo gibala skozi znamenje Dvojčkov, kar bo v ospredje postavilo radovednost, potrebo po pogovoru in izmenjavi informacij. Misli bodo hitre, zanimanje široko, čustva pa bolj povezana z razumom kot z globoko intuicijo. Privlačile nas bodo nove ideje, drugačni pogledi in sveže povezave.

Luna bo tekom dneva oblikovala več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na razpoloženje in odnose. Zjutraj se bo harmonično povezala s Plutonom v Vodnarju. Ta vpliv omogoča globlje uvide in iskrene, celo transformativne pogovore. Lažje bomo prepoznali svoje skrite motive ali vzorce, ki jih sicer spregledamo. To je dober trenutek za notranje premike in za pogumnejši pogled vase. Kmalu zatem bo sledil kvadrat z Venero v Ribah. Ta napetost lahko odpre občutljiva področja v odnosih. Želje in pričakovanja se morda ne bodo ujemala, zato se lahko pojavi razočaranje ali nejasnost. Namesto impulzivnih odzivov bo koristno preveriti, ali res razumemo drugo stran.

V dopoldanskih urah se bo Luna zapletla še v kvadrat z Merkurjem v Ribah. To je aspekt, ki lahko prinese zmedo, napačne interpretacije ali občutek, da govorimo mimo drug drugega. Besede bodo morda obarvane z emocijami, zato je smiselno upočasniti tempo in izbrati jasen, preprost način izražanja. Proti večeru se energija spremeni. Trigon Lune z Marsom v Vodnarju prinaša zagon, odločnost in več poguma. Ideje, ki so se čez dan rojevale, lahko dobijo konkretno obliko. To je ugoden čas za dejanja, pobude in samozavestne korake naprej. Poleg luninih aspektov bo pomemben tudi poudarek Merkurja in Venere v Ribah. Ta kombinacija mehča komunikacijo in krepi empatijo. Lažje bomo izražali naklonjenost, ustvarjalnost in sočutje. Srčni pogovori in umetniški navdih imajo več možnosti, da pridejo do izraza.

Saturn v sekstilu z Uranom odpira prostor za premišljene spremembe. Gre za povezavo med tradicijo in inovacijo, ki spodbuja uvajanje novih rutin na stabilen način. Majhni, a dosledni koraki lahko dolgoročno prinesejo pomembne rezultate. Mars v Vodnarju poudarja kolektivno energijo in napredne ideje. To je ugoden vpliv za skupinske projekte, sodelovanje in iskanje drugačnih rešitev. Energijo bomo lažje usmerili v skupno dobro ali širše cilje. Ker je sreda tradicionalno povezana z Merkurjem, je poudarek na komunikaciji, učenju in premikanju informacij še izrazitejši. Merkur v konjunkciji z Venero spodbuja povezovanje razuma in čustev, vendar lunin kvadrat z Merkurjem opozarja, da harmonija ne bo samoumevna. Zavestna izbira besed bo ključnega pomena.

Če želimo dan izkoristiti kar najbolje, bo pomembno, da združimo prilagodljivost Dvojčkov z empatijo Rib in odločnostjo Vodnarja. Jasnost, potrpežljivost in odprtost za drugačne poglede nam lahko pomagajo premostiti napetosti ter ujeti priložnosti, ki se bodo pokazale. 25. februar 2026 tako prinaša dinamičen preplet mentalne živahnosti in čustvene globine. Dan bo zahteval zbranost, a ponujal tudi možnost pomembnih premikov – predvsem tam, kjer smo pripravljeni iskreno pogledati vase in hkrati ostati odprti do drugih.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.