ASTRO

Zvezdni odsev: Luna v Dvojčkih meša misli in čustva, komu bo počil film?

V dopoldanskih urah se bo Luna zapletla še v kvadrat z Merkurjem v Ribah.
FOTO: Getty Images/istockphoto
FOTO: Getty Images/istockphoto
Delo UI
 24. 2. 2026 | 18:00
 24. 2. 2026 | 18:02
3:52
A+A-

Jutrišnji dan prinaša razgibano astrološko dogajanje, ki vabi v razmislek, komunikacijo in premišljene odločitve. Luna se bo gibala skozi znamenje Dvojčkov, kar bo v ospredje postavilo radovednost, potrebo po pogovoru in izmenjavi informacij. Misli bodo hitre, zanimanje široko, čustva pa bolj povezana z razumom kot z globoko intuicijo. Privlačile nas bodo nove ideje, drugačni pogledi in sveže povezave.

Luna bo tekom dneva oblikovala več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na razpoloženje in odnose. Zjutraj se bo harmonično povezala s Plutonom v Vodnarju. Ta vpliv omogoča globlje uvide in iskrene, celo transformativne pogovore. Lažje bomo prepoznali svoje skrite motive ali vzorce, ki jih sicer spregledamo. To je dober trenutek za notranje premike in za pogumnejši pogled vase. Kmalu zatem bo sledil kvadrat z Venero v Ribah. Ta napetost lahko odpre občutljiva področja v odnosih. Želje in pričakovanja se morda ne bodo ujemala, zato se lahko pojavi razočaranje ali nejasnost. Namesto impulzivnih odzivov bo koristno preveriti, ali res razumemo drugo stran.

V dopoldanskih urah se bo Luna zapletla še v kvadrat z Merkurjem v Ribah. To je aspekt, ki lahko prinese zmedo, napačne interpretacije ali občutek, da govorimo mimo drug drugega. Besede bodo morda obarvane z emocijami, zato je smiselno upočasniti tempo in izbrati jasen, preprost način izražanja. Proti večeru se energija spremeni. Trigon Lune z Marsom v Vodnarju prinaša zagon, odločnost in več poguma. Ideje, ki so se čez dan rojevale, lahko dobijo konkretno obliko. To je ugoden čas za dejanja, pobude in samozavestne korake naprej. Poleg luninih aspektov bo pomemben tudi poudarek Merkurja in Venere v Ribah. Ta kombinacija mehča komunikacijo in krepi empatijo. Lažje bomo izražali naklonjenost, ustvarjalnost in sočutje. Srčni pogovori in umetniški navdih imajo več možnosti, da pridejo do izraza.

Saturn v sekstilu z Uranom odpira prostor za premišljene spremembe. Gre za povezavo med tradicijo in inovacijo, ki spodbuja uvajanje novih rutin na stabilen način. Majhni, a dosledni koraki lahko dolgoročno prinesejo pomembne rezultate. Mars v Vodnarju poudarja kolektivno energijo in napredne ideje. To je ugoden vpliv za skupinske projekte, sodelovanje in iskanje drugačnih rešitev. Energijo bomo lažje usmerili v skupno dobro ali širše cilje. Ker je sreda tradicionalno povezana z Merkurjem, je poudarek na komunikaciji, učenju in premikanju informacij še izrazitejši. Merkur v konjunkciji z Venero spodbuja povezovanje razuma in čustev, vendar lunin kvadrat z Merkurjem opozarja, da harmonija ne bo samoumevna. Zavestna izbira besed bo ključnega pomena.

Če želimo dan izkoristiti kar najbolje, bo pomembno, da združimo prilagodljivost Dvojčkov z empatijo Rib in odločnostjo Vodnarja. Jasnost, potrpežljivost in odprtost za drugačne poglede nam lahko pomagajo premostiti napetosti ter ujeti priložnosti, ki se bodo pokazale. 25. februar 2026 tako prinaša dinamičen preplet mentalne živahnosti in čustvene globine. Dan bo zahteval zbranost, a ponujal tudi možnost pomembnih premikov – predvsem tam, kjer smo pripravljeni iskreno pogledati vase in hkrati ostati odprti do drugih.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Razkrivamo pot do razpisov, ki odpirajo vrata

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
