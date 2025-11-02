  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: Luna v ovnu nas spodbuja k odločnosti in novim začetkom

Nebesni vplivi za ponedeljek, 3. novembra 2025.
Fotografija je simbolična. FOTO: Kieferpix Getty Images, istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Kieferpix Getty Images, istockphoto
Delo UI
 2. 11. 2025 | 18:00
3:51
A+A-

Jutrišnji dan, 3. november 2025, prinaša močne nebesne energije, ki nas vabijo k združevanju poguma in introspekcije ter k iskanju harmonije v odnosih. Luna, ki se nahaja v znamenju ovna, je v svoji rastoči fazi, kar nas spodbuja k novim začetkom in odločnim korakom. Ovnova pionirska energija nas navdihuje, da prevzamemo pobudo in se lotimo projektov, ki zahtevajo drznost in inovativnost.

Luna v ovnu jutri tvori več pomembnih aspektov, ki bodo vplivali na naše razpoloženje in vedenje. V jutranjih urah Luna tvori sekstil s Palas, kar krepi našo sposobnost združevanja logike in intuicije. To je odlična priložnost za sprejemanje premišljenih odločitev in za sodelovanje z drugimi na način, ki združuje razum in občutek.

Kasneje Luna tvori trigon z Juno, kar prinaša moč in tolažbo v naše bližnje odnose. Jutri se bomo počutili še posebej prijetno v intimnih okoljih in v družbi tistih, ki so nam najbližje. Ta aspekt nas vabi, da negujemo in krepimo svoje odnose, saj bomo v njih našli dodatno moč in podporo.

Vendar pa Luna tvori tudi kvinkunks s Soncem, kar lahko povzroči neskladje med našimi čustvi in voljo. To lahko vodi do občutkov nezadovoljstva, zato je pomembno, da poiščemo ravnovesje med našimi željami in odgovornostmi. Prisluhnimo svojim notranjim potrebam, vendar hkrati ne zanemarimo svojih dolžnosti.

Sredi jutrišnjega dneva Luna tvori seskvikvadrat z Marsom, kar lahko povzroči nestrpnost ali pretirane reakcije. Pomembno je, da to energijo usmerimo v produktivne dejavnosti, s čimer lahko preprečimo morebitne konflikte. Bodimo pozorni na svoje odzive in poskusimo ohraniti mirnost tudi v napetih situacijah.

Bodimo prilagodljivi in pripravljeni na nepričakovano

Luna tvori tudi semikvadrat z Uranom, kar lahko prinese nepričakovane dogodke in živčno napetost. V tem času se izogibajmo sprejemanju trajnih odločitev, saj so možne nenadne spremembe, ki bi lahko vplivale na naše načrte. Bodimo prilagodljivi in pripravljeni na nepričakovano.

Poleg luninih vplivov jutri tudi Venera tvori kvinkunks s Saturnom, kar nas spodbuja k ponovnemu premisleku o naših odnosih in družbenih obveznostih. Morda bomo začutili potrebo po preverjanju lojalnosti in iskanju globljih povezav. Ta aspekt nas vabi, da ocenimo, kaj v naših odnosih resnično šteje in kako lahko gradimo trdnejše temelje za prihodnost.

Proti večeru Mars tvori trigon z Neptunom, kar prinaša olajšanje od rutine, in nas spodbuja, da sledimo svoji intuiciji. Ta harmonični aspekt podpira dejanja, navdihnjena z našimi sanjami in notranjim vodstvom, kar je odličen čas za ustvarjalne dejavnosti.

Jutrišnji ponedeljek, ki je pod vladavino Lune, poudarja teme čustev, intuicije in negovanja. Luna v ovnu prinaša edinstveno kombinacijo čustvene občutljivosti in odločnosti. Da bi najbolje izkoristili to energijo, razmislimo o začetku projektov, ki zahtevajo tako pogum kot empatijo. Ukvarjanje z dejavnostmi, ki združujejo akcijo in čustveno zavedanje, lahko vodi do izpolnjujočih rezultatov.

Na kratko, 3. november 2025 prinaša dinamično prepletanje odločnosti in introspekcije. S sprejemanjem poguma ovna in negovalnih lastnosti Lune lahko z milino in samozavestjo premagamo izzive in izkoristimo priložnosti jutrišnjega dne.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Moonphasetonight.

Več iz teme

lunaastronomijačasZvezdni odsevastro napoved dneva
ZADNJE NOVICE
19:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
IZTIRIL VLAK

Eksplozija stresla okna, črn dim se je valil v nebo: »Ne približujte se!« (VIDEO)

Preiskovalci ugotavljajo, ali je iztirjenje povzročila tehnična okvara ali človeška napaka.
2. 11. 2025 | 19:20
18:50
Bulvar  |  Domači trači
NEZAPOSLJIVI POKLICI

Oriana Girotto brez dlake na jeziku: »Seveda, lahko je reči, najdite si normalno službo«

Njena objava je zanetila pravi požar na družbenih omrežjih.
2. 11. 2025 | 18:50
18:28
Novice  |  Slovenija
LIPICANEC

Na prodaj je ta krasni službeni konj policije, znana je izhodiščna cena (FOTO)

Rok za prejem ponudbe je torek, 18. november 2025, do 15. ure.
2. 11. 2025 | 18:28
18:10
Novice  |  Slovenija
VOJNA RETORIKA

Trump rohni zaradi ubijanja kristjanov, ljubitelj oboroževanja Mahnič priporoča, kakšno orožje naj uporabi (VIDEO)

Ameriški predsednik vojnemu ministrstvu naročil naj se pripravi na vojaško akcijo, opozicijski poslanec navdušen.
2. 11. 2025 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: Luna v ovnu nas spodbuja k odločnosti in novim začetkom

Nebesni vplivi za ponedeljek, 3. novembra 2025.
2. 11. 2025 | 18:00
17:47
Novice  |  Svet
16 JE BILO ŽRTEV

Dijana izgubila otroka v nesreči v Novem Sadu, zdaj se je odločila za to drastično potezo

Dijana Hrka je danes v Beogradu blizu poslopja parlamenta začela gladovno stavko.
2. 11. 2025 | 17:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki