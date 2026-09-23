Zvezdni odsev: Luna v Ribah prinaša močna čustva, kvadrat z Uranom pa nepričakovane preobrate

Jutri, v četrtek, 24. septembra, se obeta dan, v katerem se bodo po astroloških interpretacijah prepletali nežnost, intuicija, čustvena občutljivost in nenadni preobrati. Luna bo v Ribah, Sonce in Merkur bosta v Tehtnici, Venera v Škorpijonu, Mars pa v Raku. Luna bo v naraščajoči fazi in bo po podatkih efemerid približno 93-odstotno osvetljena.

Luna bo ves dan v znamenju Rib, kar astrologija tradicionalno povezuje z večjo občutljivostjo, intuicijo, domišljijo in potrebo po umiku. Takšen položaj naj bi bil ugoden za ustvarjalnost, počitek in razmislek, hkrati pa lahko človek težje postavi jasne čustvene meje. Zato naj bi bil začetek dneva primernejši za počasnejši tempo kot za siljenje v stvari, ki jih še nismo pripravljeni dokončati.

Dopoldne: kvadrat z Uranom lahko prinese presenečenje

Eden pomembnejših aspektov dneva je kvadrat Lune z Uranom. Po astrološkem koledarju je ta aspekt aktiven čez dopoldne in se izteka proti večeru. Astrologija ta aspekt povezuje z nenadnimi spremembami, nemirom in občutkom, da se nekaj ne odvija tako, kot smo pričakovali. Načrt se lahko spremeni v zadnjem trenutku, nepričakovan telefonski klic ali sporočilo pa lahko vpliva na razpoloženje.

Prav zato naj bi bilo dobro, da za četrtek ne načrtujemo vsega do zadnje minute.

Popoldne prihaja prijetnejši vpliv Venere

Kasneje se slika umiri. Luna bo v trigonu z Venero, kar astrologija povezuje z več topline, naklonjenosti, harmonije in prijetnejšimi odnosi. Aspekt je po astrološkem koledarju aktiven od zgodnjega popoldneva do poznega večera. To naj bi bil boljši del dneva za druženje, pogovor, ljubezen, ustvarjalnost in vse, kar človeku prinaša občutek ugodja.

Če se bo dopoldne začelo nekoliko nemirno, naj bi popoldne prineslo možnost, da se stvari postavijo na svoje mesto.

Sonce v Tehtnici: v ospredju bodo odnosi

Sonce bo v začetni stopinji Tehtnice, Merkur pa bo prav tako v Tehtnici. V astrološki simboliki Tehtnica poudarja odnose, sodelovanje, ravnovesje in komunikacijo. Zato bodo lahko pomembni predvsem pogovori z drugimi – pa tudi vprašanje, koliko smo pripravljeni popustiti in koliko želimo vztrajati pri svojem. Vendar pa je tu še en zanimiv vpliv: Sonce bo v opoziciji z Neptunom. Astrološko se ta aspekt povezuje z manj jasno presojo, idealiziranjem in možnostjo, da nekaj vidimo bolj takšno, kot si želimo, da bi bilo. Zato naj bi bilo pri pomembnih odločitvah dobro preveriti dejstva in ne sklepati prehitro.

Venera bo v Škorpijonu, Mars pa na koncu znamenja Raka. To je kombinacija, ki jo astrologija povezuje z močnejšimi čustvi, potrebo po varnosti in globljimi odnosi. Pri ljubezni zato četrtek ne bo nujno dan površinskih pogovorov. Nekateri bodo želeli vedeti, pri čem so, drugi pa bodo bolj občutljivi na odzive partnerja.

Zvečer se lahko razpoloženje hitro spremeni

Čeprav bo Luna v trigonu z Venero prinesla prijetnejši vpliv, bo kvadrat z Uranom še vedno pomemben del dneva. Astrološko to pomeni, da se lahko razpoloženje hitro spremeni.

Večer je zato lahko primeren za spontanost, vendar ne nujno za velike čustvene obračune.

Kaj čaka posamezna znamenja?

Oven : Čustev ne boste mogli preprosto odložiti na stran. Dan vas spodbuja, da najprej premislite in šele nato ukrepate. Zvečer lahko pride do nepričakovane spremembe načrta.

: Čustev ne boste mogli preprosto odložiti na stran. Dan vas spodbuja, da najprej premislite in šele nato ukrepate. Zvečer lahko pride do nepričakovane spremembe načrta. Bik : V odnosih se lahko pokaže, kdo vam je zares blizu. Popoldne je ugodnejše za druženje in iskrene pogovore.

: V odnosih se lahko pokaže, kdo vam je zares blizu. Popoldne je ugodnejše za druženje in iskrene pogovore. Dvojčka : Merkur v Tehtnici poudarja komunikacijo. Pazite predvsem na besede, saj lahko nekaj, kar boste izrekli mimogrede, drugi razumejo precej bolj resno.

: Merkur v Tehtnici poudarja komunikacijo. Pazite predvsem na besede, saj lahko nekaj, kar boste izrekli mimogrede, drugi razumejo precej bolj resno. Rak : Mars v vašem znamenju poudarja potrebo po ukrepanju, Luna v Ribah pa vas spodbuja k večji občutljivosti. Ne poskušajte vsega rešiti sami.

: Mars v vašem znamenju poudarja potrebo po ukrepanju, Luna v Ribah pa vas spodbuja k večji občutljivosti. Ne poskušajte vsega rešiti sami. Lev : Jupiter v Levu podpira samozavest in željo po napredku. Četrtek je lahko dober za predstavitev idej, vendar pazite, da ne obljubite več, kot lahko izpolnite.

: Jupiter v Levu podpira samozavest in željo po napredku. Četrtek je lahko dober za predstavitev idej, vendar pazite, da ne obljubite več, kot lahko izpolnite. Devica : Luna v nasprotnem znamenju Rib lahko okrepi občutljivost v odnosih. Poskusite poslušati tudi tisto, česar drugi ne povedo neposredno.

: Luna v nasprotnem znamenju Rib lahko okrepi občutljivost v odnosih. Poskusite poslušati tudi tisto, česar drugi ne povedo neposredno. Tehtnica : Sonce in Merkur v vašem znamenju postavljata vas in vaše odnose v ospredje. Dan je primeren za pomemben pogovor, vendar brez nepotrebnega pritiska.

: Sonce in Merkur v vašem znamenju postavljata vas in vaše odnose v ospredje. Dan je primeren za pomemben pogovor, vendar brez nepotrebnega pritiska. Škorpijon : Venera v vašem znamenju poudarja ljubezen, privlačnost in čustveno intenzivnost. Nekaj, kar je bilo do zdaj neizrečeno, lahko pride na površje.

: Venera v vašem znamenju poudarja ljubezen, privlačnost in čustveno intenzivnost. Nekaj, kar je bilo do zdaj neizrečeno, lahko pride na površje. Strelec : Ne hitite. Četrtek vas lahko spodbudi, da si vzamete nekaj časa zase in uredite misli. Zvečer se lahko načrti nepričakovano spremenijo.

: Ne hitite. Četrtek vas lahko spodbudi, da si vzamete nekaj časa zase in uredite misli. Zvečer se lahko načrti nepričakovano spremenijo. Kozorog : Čeprav boste želeli imeti vse pod nadzorom, dan prinaša nekaj nepredvidljivosti. Prilagodljivost bo pomembnejša od vztrajanja pri prvotnem načrtu.

: Čeprav boste želeli imeti vse pod nadzorom, dan prinaša nekaj nepredvidljivosti. Prilagodljivost bo pomembnejša od vztrajanja pri prvotnem načrtu. Vodnar : Kvadrat Lune z Uranom lahko prinese občutek nemira. Nekaj se lahko zgodi drugače, kot ste pričakovali, vendar ni nujno, da bo sprememba slaba.

: Kvadrat Lune z Uranom lahko prinese občutek nemira. Nekaj se lahko zgodi drugače, kot ste pričakovali, vendar ni nujno, da bo sprememba slaba. Ribi: Luna je v vašem znamenju, zato boste lahko še posebej občutljivi in intuitivni. Poslušajte notranji občutek, vendar pomembnih odločitev ne sprejemajte samo na podlagi trenutnih čustev.

Četrtkov astrološki povzetek

Najmočnejša tema dneva: čustva in intuicija.

čustva in intuicija. Najbolj nemiren vpliv: Luna v kvadratu z Uranom.

Luna v kvadratu z Uranom. Najbolj prijeten vpliv: Luna v trigonu z Venero.

Luna v trigonu z Venero. Pomembno opozorilo: Sonce v opoziciji z Neptunom lahko po astrološki razlagi prinese več idealiziranja in manj jasnosti.

Četrtek bo tako po astrološki simboliki dan nasprotij: najprej več občutljivosti in nepredvidljivosti, nato pa več topline in možnosti za umirjanje. Najbolj pomembno bo, da ne reagiramo na prvo žogo in da pustimo nekaj prostora tudi za nepričakovane spremembe. Astrologija je simbolni sistem in nima znanstveno potrjene sposobnosti napovedovanja prihodnjih dogodkov. Zgornje razlage predstavljajo tradicionalne astrološke interpretacije položajev planetov in njihovih aspektov.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.