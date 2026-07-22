Zvezdni odsev: Luna v Škorpijonu razkriva skrite resnice, Merkur prinaša jasnost

V petek, 23. julija 2026, nas kozmični ples popelje na čustveno bogato potovanje. Luna, naš čustveni kompas, preživlja večino dneva v intenzivnem znamenju Škorpijona, kjer osvetljuje 71 odstotkov svoje površine v fazi naraščajočega gibanja. Ta faza simbolizira čas rasti in prečiščevanja, zato nas spodbuja, da se poglobimo v svojo podzavest ter se soočimo s skritimi resnicami.

Luna v Škorpijonu nas vabi, da raziskujemo globine svojih čustev in se soočimo z notranjimi sencami. To je čas, ko se lahko osvobodimo starih vzorcev in se pripravimo na preobrazbo, saj pomembni aspekti Lune skozi dan dodatno poudarjajo to potrebo po čustvenem raziskovanju in rasti.

V jutranjih urah Luna tvori trigon z Neptunom, kar povečuje našo intuicijo in ustvarjalnost. To je idealen čas za umetniške dejavnosti in meditacijo, kajti ta aspekt nam pomaga zaupati svojim notranjim vizijam. Kmalu zatem Luna tvori sekstil s Plutonom, kar prinaša močno transformativno energijo. Ta vpliv nas spodbuja, da opustimo stare vzorce in se podamo na pot osebne rasti.

Kasneje tekom dneva Luna tvori opozicijo z Uranom, kar lahko prinese nepričakovane čustvene izbruhe. Ta aspekt nas izziva, da najdemo ravnovesje sredi sprememb in se prilagodimo novim okoliščinam. Vendar pa Luna kmalu zatem tvori trigon z Jupitrom, kar povečuje naš optimizem in velikodušnost. To je čas, ko lahko razširimo svoja obzorja in delimo svojo modrost z drugimi.

V popoldanskih urah Luna tvori sekstil z Venero, kar spodbuja čustveno toplino in željo po povezovanju. To je odličen trenutek za izražanje naklonjenosti in cenjenje lepote v naši okolici. Tik pred večerom Luna tvori trigon z Merkurjem, kar omogoča gladek pretok komunikacije. To je idealen čas za iskrene pogovore in introspekcijo.

Proti večeru Luna prehaja v znamenje Strelca, kar premika našo čustveno osredotočenost na raziskovanje in iskanje višjega znanja. Ta prehod nas spodbuja, da iščemo nove izkušnje in širimo svoja obzorja.

Danes Merkur končuje svojo retrogradno fazo, kar prinaša jasnost v naše misli in dialoge. Ta premik nam omogoča, da nadaljujemo s plani, ki so morda bili na čakanju. Poleg tega Venera v Devici tvori sekstil z Merkurjem, kar podpira harmonične interakcije in premišljene izraze naklonjenosti.

Četrtek je tradicionalno povezan z Jupitrom, planetom širjenja in modrosti. Danes je ta energija še posebej močna zaradi Luninega trigona z Jupitrom. Izkoristite to energijo tako, da iščete nove izkušnje, delite svoje znanje in prakticirate hvaležnost.

23. julij 2026 nam ponuja dinamično prepletanje energij, ki nas spodbujajo k globokemu čustvenemu raziskovanju, jasni komunikaciji in širjenju obzorij. S tem, ko se uskladimo s temi nebeškimi vplivi, lahko z večjim razumevanjem in namenom krmarimo po svojih notranjih pokrajinah.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Moongiant, Astrosofa.